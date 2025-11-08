ETV Bharat / state

ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്വർണം കാണാതായ കേസ്; ആറ് ജീവനക്കാർക്ക് നുണപരിശോധനയ്ക്ക് കോടതി ഉത്തരവ്

ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലെ വാതിൽ സ്വർണം പൂശാൻ പുറത്തെടുത്തതിൽ 13 പവലധികം സ്വർണമാണ് കാണാതായത്.

തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് 13 പവന്‍ സ്വർണം കാണാതായ സംഭവത്തിൽ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരുടെ നുണപരിശോധന നടത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരനായ മുതൽ‌പ്പടി അസിസ്റ്റന്‍റ്, മുതൽ‌പ്പടി മാനേജർ, മറ്റ് രണ്ട് ജീവനക്കാർ, ക്ഷേത്രപ്പണിക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പണിക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേരുടെ നുണപരിശോധന നടത്താനാണ് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ജീവനക്കാരുടെ നുണപരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫോർട്ട് പൊലീസാണ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോർട്ട് രണ്ടിന്‍റേതാണ് ഉത്തരവ്. ബി. ശ്രീകുമാർ, അനിൽകുമാർ. ആർ, പത്മകുമാർ. കെ, ശിവപ്രസാദ്. ബി, മോത്തിലാൽ, മീനാക്ഷി സുന്ദരം എന്നിവരുടെ നുണപരിശോധനയാണ് നടത്തുക.

ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലെ വാതിൽ സ്വർണം പൂശാൻ പുറത്തെടുത്തതിൽ 13 പവലധികം സ്വർണമാണ് കാണാതായത്. ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രീകോവിലിന്‍റെ പ്രധാന വാതിൽ സ്വർണം പൂശുന്നതിനായി, സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്വർണം പുറത്തെടുക്കുകയും ഓരോ ദിവസത്തെയും പണികൾ കഴിഞ്ഞശേഷം തിരികെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ആണ് ചെയ്തിരുന്നത്.

സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള പൊലീസിന്‍റെയും ക്ഷേത്രത്തിലെ ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അസിസ്റ്റന്‍റ് മുതൽ‌പ്പടി മാനേജരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇത് നടത്തിയിരുന്നത്. ഇവർ കൃത്യമായി കണക്കുകൾ ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം ഇതിന്‍റെ ചുമതലക്കാരനായ മുതൽ‌പ്പടിക്ക് നൽകി ബോധ്യപ്പെടുത്താറുണ്ട്.

എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ പണിയില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പണി തുടങ്ങാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് സ്വർണ ദണ്ഡ് കാണാനില്ല എന്നുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ക്ഷേത്ര മാനേജർ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയും ഫോർട്ട് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫോര്‍ട്ട് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് മണലിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ സ്വർണ ബാർ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും പോലീസും ചേർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

17 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള സ്വർണത്തിന് ഏകദേശം 9 ലക്ഷം രൂപ വില വരും. നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് സമ്മതം ലഭിച്ചശേഷം മാത്രമേ ഇവരുടെ നുണപരിശോധന നടത്താവൂ എന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയാണ് ഈ നുണപരിശോധന നടത്താനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

