സ്നേഹത്തിൻ്റെ നുറുങ്ങുക്കൂട്ട്; ക്രിസ്തുമസിനായുള്ള ആയിരം കിലോഗ്രാം കേക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാനൊരുങ്ങി ഗോകുലം ഗ്രാൻഡ്
കേക്ക് നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകരുകയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ഗോകുലം മാളിലെ ഗ്രാൻഡ്ഹോട്ടൽ
Published : October 18, 2026 at 3:18 PM IST
രജിത്ത് കുമാർ എംടി
കോഴിക്കോട്: ക്രിസ്തുമസ് എന്ന് കേട്ടാൽ ആദ്യം മനസിൽ എത്തുന്നത് പലതരം കേക്കുകളുടെ രുചി വൈവിധ്യങ്ങളാണ്. ഓരോ ജന്മദിനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും കേക്ക് കട്ടിങ് നിർബന്ധമാണ്. അതോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊരു ആഘോഷമുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് മുറിച്ചാണ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെ എന്തിനും ഏതിനും വ്യത്യസ്തമായ രുചി വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള കേക്കുകൾ നിർബന്ധം.
എന്നാൽ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മിക്കവരും കൈ മലർത്തും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കേക്ക് നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകരുകയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ഗോകുലം മാളിലെ ഗ്രാൻഡ്ഹോട്ടൽ. ബദാം, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, അത്തിപ്പഴം, ഈന്തപ്പഴം, ഉണക്ക മുന്തിരി, ചെറി തുടങ്ങി വിവിധതരം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടുകൾ, തേൻ, പലവിധത്തിലുള്ള ജ്യൂസുകൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ തുടങ്ങി കേക്ക് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ കൂട്ടുകളും മനോഹരമായി കാഴ്ചക്കാർക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുക്കി വെച്ചാണ് കേക്ക് മിക്സിങ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കേക്ക് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേക്ക് മിക്സിങ് നടത്തിയത്. അതോടൊപ്പം കേക്ക് നിർമ്മാണം കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും പഠിക്കാനും എത്തുന്നവർക്ക് അവസരവും ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരുക്കിയിരുന്നു. കേക്ക് മിക്സിങ്ങിനുശേഷം ഇവ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് മിശ്രിത കൂട്ട് റെഡിയായാൽ ആവശ്യമായ സമയത്ത് എടുത്ത് വ്യത്യസ്തമായ കേക്കുകൾ തയ്യാറാക്കാം.
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"ക്രിസ്തുമസിന് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കേക്ക് നിർമ്മാണം. ഡ്രൈഫ്രൂട്ടുകളുടെയും ലായനികളുടെയും മിശ്രിതമാണ് പ്ലംകേക്കുകൾ. ഇവ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ സമയവും ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ആഘോഷമാണ്. ഒത്തുരുമയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും ആഘോഷമാണിത്. ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായി ചേർക്കുന്ന ചേരുവയാണ് ഈ ഒത്തൊരുമയും സ്നേഹവും. ആ മധുരം നമുക്ക് കേക്കിലും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും." ഗോകുലം ഗ്രാൻഡ് ജനറൽ മാനേജർ മകേഷ് വി രാജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"ക്രിസ്തുമസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴെ മനസിൽ ഓടിയെത്തുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ക്രിസ്തുമസ് അപ്പുപ്പനും ക്രിസ്തുമസ് കേക്കും. കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നത് യഥാർഥത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. അത് അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് ഗോകുലം ഗ്രാൻഡ് ഒരുക്കിരിക്കുന്നത്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പല ആളുകൾ ഇവിടെ വരുകയും കേക്ക് നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തി ഇത്തരത്തിൽ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഒത്തൊരുമ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു." പ്രോഗ്രാം കൗൺസിലർ റിനീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ആയിരം കിലോഗ്രാം കേക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള മിശ്രിതമാണ് കേക്ക് മിക്സിങ്ങിലൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്തത്. നിരവധി പേരാണ് ഗോകുലം ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കേക്ക് മിക്സിങ് കാണുന്നതിനും പങ്കെടുക്കുന്നതിനും എത്തിയത്. പലർക്കും ഇത് ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു. ഇനി ക്രിസ്തുമസിനും ബർത്ത് ഡേക്കും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങൾക്കും കേക്കുകൾ മധുരമൂറുന്ന രുചി നൽകുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന കാര്യം ഓരോരുത്തരുടെയും മനസിലുണ്ടാകും.
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