എസ്എൻഡിപി യോഗത്തെ ‘ഭസ്മാസുരൻ ഭരിക്കുന്നു’, വെള്ളാപ്പള്ളിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് ഗോകുലം ഗോപാലൻ
അഴിമുഖം ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ അശീതി ആഘോഷ സമ്മേളനത്തിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ വിമർശിച്ച് ഗോകുലം ഗോപാലൻ.
Published : October 6, 2026 at 9:04 PM IST
ആലപ്പുഴ: അഴിമുഖം ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ അശീതി ആഘോഷ സമ്മേളനത്തിൽ എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ശ്രീനാരായണ സഹോദര ധർമ്മവേദി ചെയർമാൻ ഗോകുലം ഗോപാലൻ. യോഗം 25 വർഷം കൊണ്ട് താഴോട്ട് പോയി ഇന്ന് സീറോയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണെന്നും അതിന് കാരണം കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഒരു രാക്ഷസൻ ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു.
”ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇടുകയാണ് - ഭസ്മാസുരൻ. എല്ലാ വരങ്ങളും വാങ്ങി, കൂടെയുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ച്, എല്ലാ അധികാരങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര്” എന്നായിരുന്നു പരാമർശം. പഴയ എസ്എൻഡിപി നേതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ വേദി ഇന്ന് ദുർമന്ത്രവാദവും ആത്മാഭിമാനമില്ലായ്മയും കൊണ്ട് തകർന്നെന്നും സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അപ്പപ്പോൾ നിലപാട് മാറ്റുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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'പഴയ എസ്എൻഡിപി നേതാക്കന്മാർ നമുക്ക് നല്കിയ വില അത് 25 കൊല്ലം കൊണ്ട് താഴോട്ട് പോയി പൂജ്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തു വരങ്ങൾ വാങ്ങി ദൈവം പോലും അയാൾക്ക് മുന്നിൽ തോറ്റു. ഒരാൾക്കും കിട്ടാത്ത വരമാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയത്. നാണംകെട്ട് ആത്മാഭിമാനം വിട്ട് എല്ലാവരോടും പിച്ച വാങ്ങി ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ.
മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അവസാനം ഇന്ന് ഇദ്ദേഹം അവരെ പുകഴ്ത്തുന്നു. സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്നയാൾ. ചന്ദ്രബോസിനെ പോലുള്ള ആളുകളെ അവർ ഒരു പാഠ പുസ്തകമാക്കിയെടുക്കാൻ പഠിക്കണം. എല്ലാ മതങ്ങളും ആത്മീയമാണ്. മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത്' ഗോകുലം ഗോപാലൻ പറഞ്ഞു.
ഗുരുദേവ ദർശനങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് യോഗം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അഡ്മിഷന് 70,000-80,000 രൂപ വരെ വാങ്ങുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സഹോദര ധർമ്മവേദിയിലേക്ക് ചന്ദ്രബോസിനെ പോലുള്ളവർ വരാൻ കാരണം സാധാരണക്കാരന് രക്ഷയില്ലാതായതുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശ്രീനാരായണസഹോദര ധർമവേദി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റും ചേർത്തലയിലെ സാമൂഹിക-ആത്മീയ-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യവുമായിരുന്നു അഴിമുഖം ചന്ദ്രബോസ്. ധർമവേദി ചെയർമാൻ ഗോകുലം ഗോപാലനാണ് അശീതി ആഘോഷസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ധർമവേദി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആർ. പ്രകാശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ചേർത്തല കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആത്മീയ, സാമൂഹിക, സംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് അഴിമുഖം ചന്ദ്രബോസ്.
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