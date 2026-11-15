മല കയറുന്ന അയ്യപ്പഭക്തരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്! പമ്പയിൽ തുണി ഉപേക്ഷിക്കരുത്; അരവണയ്ക്ക് UPI, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പുതിയ മാറ്റങ്ങള്
ഇത്തവണത്തെ തീര്ഥാടനം സുഗമമാക്കാൻ ഭക്തർ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില നിർണായക മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. പമ്പയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മുതൽ സന്നിധാനത്തെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റുകൾ വരെ, ഭക്തര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇതാ... Sabarimala green protocol 2026
Published : November 15, 2026 at 11:47 AM IST
പത്തനംതിട്ട/തിരുവനന്തപുരം: നിങ്ങൾ ഈ വർഷം മലകയറാൻ വ്രതമെടുത്ത് തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ? എങ്കിൽ കെട്ടുനിറയ്ക്കും മുൻപ് ഈ വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ ശബരിമലയിൽ ചില പ്രധാന മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. പമ്പയിലെ കുളിയും വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കലും മുതൽ സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് അരവണ വാങ്ങുന്നതിൽ വരെ വന്നിട്ടുള്ള ആ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാം.
ഭക്തർക്കായി പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? സുരക്ഷിതമായ ദർശനത്തിനായി അയ്യപ്പന്മാർ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെ? ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ജയകുമാർ ഇടിവി ഭാരത് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നു.
തീർഥാടകർക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ സുഗമമായ ദർശനം ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി കെ. ജയകുമാർ അറിയിച്ചു. പമ്പയിലെയും സന്നിധാനത്തിലെയും വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തിയ അദ്ദേഹം, മരാമത്ത് പണികളെല്ലാം പൂർത്തിയായതായും ഭക്തരെ സ്വീകരിക്കാൻ 16 ഓളം സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ സജ്ജമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തവണ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റുകൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഭക്തർക്കായി 50 ലക്ഷത്തിലധികം അരവണ ടിന്നുകൾ നിലവിൽ സ്റ്റോക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സുഗമ ദര്ശനം, സംതൃപ്തമായ മടക്കം ഇതാണ് ദേവസ്വം ബോര്ഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യം
"ശബരിമല നടതുറക്കുകയാണ്. അന്നു മുതല് തുടര്ച്ചയായി 41 ദിവസം നട തുറക്കും. കഴിഞ്ഞ 7 മാസമായി തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഈ സീസണ് സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങള് ഫലപ്രദമായി പൂര്ത്തിയാക്കി വരികയാണ്. ചില പ്രത്യേകതകള് കൊണ്ട് ഈ മണ്ഡല കാലം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് കാര്യങ്ങള് നടപ്പാക്കിയത്. തികച്ചും സംതൃപ്തവും സമാധാനപരവും അതോടൊപ്പം നിറഞ്ഞ മനസുമായി വേണം അയ്യപ്പ ദര്ശനത്തിനു ശേഷം ഭക്തര് ശബരിമല നിന്നു മടങ്ങാനെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് കാര്യങ്ങള് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അയ്യപ്പനെ കാണാനുള്ള വരവിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകള് പോലും ഭക്തര്ക്ക് വലിയ പ്രയാസമായാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഉദാഹരണമായി ദര്ശനത്തിനായുള്ള ദൈര്ഘ്യമേറിയ ക്യൂ അവരെ വല്ലാതെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കും. അപ്പം, അരവണ പ്രസാദത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നീണ്ട ക്യൂ, അതോടൊപ്പം അപ്പം അരവണ എന്നിവ ആവശ്യാനുസരണം ലഭിക്കാതിരിക്കല്, ഇതൊക്കെ ഉറപ്പായും ഭക്തരെ വല്ലാതെ അസന്തുഷ്ടിയിലും പ്രതിഷേധത്തിനും കാരണമാകും. ശബരിമലയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും വൃത്തിഹീനമാണെങ്കിലോ ശുചിമുറികള് വൃത്തിയില്ലെങ്കിലോ ഭക്തര് വളരെ അസംതൃപ്തിയിലായിരിക്കും മടങ്ങുന്നത്. ഭക്ഷണ ശാലകളിലോ ശുചിമുറികളിലോ ലോഡ്ജുകളിലോ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നോ അമിതമായി പണം ഈടാക്കിയെന്നോ തോന്നിയാല് അവര് വളരെ നിരാശരായിരിക്കും. ഇതിനെല്ലാം ഇത്തവണ പരമാവധി പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്," ജയകുമാര് പറഞ്ഞു.
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാര്ക്ക് ശബരിമലയിലേക്കു സ്വാഗതമെന്നും അവര്ക്ക് സുഗമമവും സംതൃപ്തവും സമാധാനപരവുമായ ദര്ശനവും മടക്കവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കെ ജയകുമാര് പറഞ്ഞു. ശബരിമലയിലെയും പമ്പയിലെയും ക്യൂ മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടു നില്ക്കുന്നത് ഒവിവാക്കാന് എഐ ക്യാമറ അധിഷ്ഠിത ക്യൂ കണ്ട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം ഇത്തവണ സജ്ജമാക്കി. ഇതിലൂടെ ശബരിമലയിലെ ക്യൂ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇതു മൂലം അയപ്പ ഭക്തര്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും. എല്ലാ അയ്യപ്പ ഭക്തരും വെര്ച്വല്ക്യൂ ബുക്കു ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ശബരിമല തീര്ഥാടനം പ്ലാന് ചെയ്യാന് പാടുള്ളൂ.
ഇത്തവണ വെര്ച്വല്ക്യൂ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോള് ഭക്തര് അവരുടെ അവകാശികളുടെ പേരു കൂടി ചേര്ക്കണം. കാരണം ഇത്തവണ മുതല് എല്ഐസിയുടെ സഹായത്തോടെ എല്ലാ തീര്ഥാടകര്ക്കും 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്സ് കവറേജ് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്തര്ക്ക് അരവണ, അപ്പം പ്രസാദം വിതരണത്തിന് ആവശ്യമായ കൗണ്ടറുകള് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറമേ 5 സെല്ഫ് സര്വ്വീസ് കൗണ്ടറുകളും സജ്ജമാക്കി. വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്കിംഗിനൊപ്പം അരവണ അപ്പം പ്രസാദം ഓണ്ലൈനായി ബുക്കു ചെയ്യുന്നത് തിരക്കൊഴിവാക്കാന് സഹായിക്കും. കൗണ്ടറുകളില് ഡിജിറ്റല് പേയ്മെൻ്റിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന. പണവും സ്വീകരിക്കും. അതിനാല് ക്യൂ ആര് കോഡ്, ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡുകള് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാകണം എല്ലാ പേയ്മെൻ്റുകളുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ക്യൂ നിയന്ത്രിക്കാന് എഐ ക്യാമറ സംവിധാനം
ശബരിമല സ്വാഭാവികമായും അല്പം ക്യൂ ഉണ്ടാകും. കാരണം പതിനെട്ടാംപടിയിലൂടെ ഒരു മണിക്കൂറില് പരമാവധി 4000 പേരെ മാത്രമേ കയറ്റി വിടാനാകൂ. ഇതനുസരിച്ച് 15 മണിക്കൂര് നടതുറക്കുമ്പോള് പമാവധി 60,000 പേര്ക്കു മാത്രമേ ഒരു ദിവസം ദര്ശനം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഇതിലുമധികം ഭക്തരാണ് ശബരിമലയിലെത്തുന്നത്. അതിനാല് സ്വാഭാവികമായും ക്യൂ ഉണ്ടാകും. എന്നാല് ക്യൂ അമിതമാകാതിരിക്കാനുള്ള എഐ ക്യാമറാധിഷ്ഠിത സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കാന് ഇത്തവണ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് പമ്പയിലും ശബരിമലയിലും ക്യൂ അധികരിക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടാല് ശബരിമലയിലേക്കു വരുന്ന ഭക്തരെ നിലയ്ക്കലിലേക്ക് കടത്തി വിടും.
അവിടെ 60,000 ആളുകള്ക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള പന്തല് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കുടിവെള്ളം, കൂളര് എന്നിവയും സജ്ജമാക്കി. നിലയ്ക്കലിലെ പൊലീസ് കണ്ട്രോള് റൂം അപ്പപ്പോള് ശബരിമലയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ഭക്തരുടെ വരവും മടക്കവും കണക്കാക്കി ബസുകളെയും മറ്റു വാഹനങ്ങളെയും പമ്പയിലേക്കു പോകാന് അനുവദിക്കും വിധമുള്ള ക്യൂ കണ്ട്രോള് സിസ്റ്റമാണ് ഇത്തവണ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിലയ്ക്കലില് എഐ അധിഷ്ഠിത സ്മാര്ട്ട് പാര്ക്കിംഗ് സജ്ജീകരിച്ചു. ഇതിനു മാത്രം 4.5 കോടി രൂപ അവിടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ശബരിമലയിലേക്കുള്ള ട്രക്കിംഗ് പാതയില് ഭക്തര്ക്ക് കൂടുതല് വിശ്രമത്തിനു സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരണ പാതകളിലെ കടക്കാര്ക്ക് അമിത വില ഈടാക്കരുതെന്ന കര്ശന നിര്ദേശം നല്കി. കടകളില് നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങള് വഴിയില് തള്ളാതെ അത് പ്രത്യേകം പെട്ടികളില് ശേഖരിക്കുകയും അപ്പപ്പോള് മാറ്റുകയും ചെയ്യാന് നിര്ദേശിച്ചുവെന്നും ജയകുമാര് വ്യക്തമാക്കി.
അപ്പം അരവണ സുലഭം, ആവശ്യാനുസരണം കൗണ്ടറുകള്, ഡിജിറ്റല് പേയ്മെൻ്റിനു മുന്ഗണ
"അരവണ, അപ്പം പ്രസാദം ആവശ്യത്തിനു സ്റ്റോക്കുണ്ട്. അതിനാല് അക്കാര്യത്തില് ഭക്തര്ക്ക് ഒരാശങ്കയും വേണ്ട. പ്രസാദ ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ ശേഷിയും ഗണ്യമായി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ധന ലക്ഷ്മി ബാങ്കും സൗത്ത് ഇന്ത്യന് ബാങ്കും കൂടുതല് പ്രസാദ കൗണ്ടറുകള് ഓപ്പണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അരവണയ്ക്കായി സൗത്ത് ഇന്ത്യന് ബാങ്ക് 5 സെല്ഫ് സര്വ്വീസ് കൗണ്ടറുകളും തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ക്യൂ ആര് കോഡ് സ്കാന് ചെയ്ത് 5 ടിന് അരവണ ഒരുമിച്ചെടുക്കാം. വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോള് തന്നെ ഭക്തര്ക്ക് അവര്ക്കാവശ്യമായ അപ്പവും അരവണയും മുന് കൂട്ടി ബുക്കു ചെയ്യാനും സൗകര്യമുണ്ട്. കൗണ്ടറില് നിന്ന് പ്രസാദം വാങ്ങുന്നതിന് ഡിജിറ്റല് പേയ്മെൻ്റിനാണ് ആദ്യ പരിഗണ എന്നു ഭക്തര് മനസിലാക്കുക. ക്യൂ ആര് കോഡ്, ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡ് എന്നിവ വഴിയായകും പ്രധാനമായും പണം സ്വീകരിക്കു. അവസാന പരിഗണന മാത്രമേ കറന്സി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുണ്ടാകുകയുള്ളൂ" ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് പ്രതികരിച്ചു.
അനാചാരങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന് ഭക്തരോട് അഭ്യര്ഥന
ശബരിമലയില് വരുന്ന ഭക്തര് മുന് കാലങ്ങളിലൊന്നുമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങള് ആചാരങ്ങള് എന്ന പേരില് ശബരിമലയില് നടത്തുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതില് പ്രധാനം നമ്മള് ധരിച്ചു വരുന്ന വസ്ത്രം പമ്പയില് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭക്തര് പമ്പയില് വസ്ത്രങ്ങള് എറിയുന്നത് ദേവസ്വം ബോര്ഡിനു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടു സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ആചാരവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധര് തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പമ്പ ഒരു പുണ്യ നദിയാണെന്ന് ഭക്തര് മനസിലാക്കണം.
അതിനാല് പമ്പയെ കളങ്കപ്പെടുത്താതിരിക്കാന് എല്ലാ ഭക്തര്ക്കും ബാധ്യതയുണ്ട്. അക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതു നീക്കം ചെയ്യാന് മാത്രം ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ലക്ഷണക്കണക്കിനു രൂപയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഇതു നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കില് പമ്പയുടെ ഒഴുക്കിനു തന്നെ ഇതു തടസമാകും. പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള്, കെമിക്കല് കുങ്കുമം, അതുപോലെ തന്നെ എരുമേലിയിലെത്തി പുറത്തു മുഴുവന് ചായം വാരിത്തേക്കുന്നതു പോലുള്ളവയൊന്നും ആചാരപരമല്ല. ശബരിമലയും ശരണ വഴികളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് ദേവസ്വം ബോര്ഡിൻ്റെ ചുമതലായണെന്നതു ശരിയാണെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തില് ഭക്തര്ക്കു കൂടി ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കാതിരിക്കാന് അഭ്യര്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അയ്യപ്പനെയും ക്ഷേത്രത്തെയും പരിസരത്തെയും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ആത്മീയമായ കര്ത്തവ്യമാണെന്നു കൂടി ഓര്മ്മപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ചെങ്ങന്നൂരില് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങള്, കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തില് ഹെല്പ്പ് ഡെസ്ക്
അയ്യപ്പ ഭക്തര് ധാരളമായി എത്തുന്ന ഇടത്താവളമായ ചെങ്ങന്നൂര് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ദേവസ്വം ബോര്ഡും റെയില്വേയും ഭക്തര്ക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെങ്ങന്നൂര് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തില് ഭക്തര്ക്കായി ഒരു ഹെല്പ്പ് ഡെസ്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെങ്ങന്നൂരില് നിന്നു ഭക്തരുമായി എത്തുന്നവരെ പമ്പയ്ക്കു തൊട്ടടുത്തുള്ള ചക്കുപാലം പാര്ക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുവരെ പോയി അവിടുത്തെ പാര്ക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടില് പാര്ക്ക് ചെയ്യാന് അനുവദിക്കും. കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് ഭക്തര്ക്കായി ഒരു ഹെല്പ്പ് ഡെസ്ക് തുറന്നിട്ടുണ്ട്.
പ്രസാദം പോസ്റ്റു വഴി അയയ്ക്കാം
അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ പ്രസാദം സന്നിധാനത്തു നിന്നു നാട്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റുവഴി എത്തിക്കുന്നതിന് പോസ്റ്റല് വകുപ്പ് ഒരു കൗണ്ടര് സന്നിധാനത്ത് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയ അളവില് പ്രസാദം വാങ്ങി അവ നാട്ടിലെത്തിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവര്ക്ക് ഇത് വലിയൊരു സൗകര്യമാണ്. ഈ സൗകര്യം ഭക്തര് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക
ശബരിമലയില് മുറികള് നന്നേ കുറവ്, ആവശ്യത്തിനു വിര സൗകര്യം സൗജന്യമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്
"ശബരിമലയില് വളരെ കുറച്ചു മുറികള് മാത്രമാണുള്ളത്. 250 മുറികളാണ് ഓണ്ലൈന് ബുക്കിംഗിനു ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓണ്ലൈന് ബുക്കിംഗിനായി ഓപ്പണ് ചെയ്തപ്പോള് തന്നെ ആളുകളെല്ലാം തള്ളിക്കയറി സൈറ്റ് ജാമായി. ഇപ്പോള് സൈറ്റ് ഓകെ ആണ്. 250 ഓണ് ലൈന് റൂമിനു പുറമേ ബാക്കി റൂമുകള് ലഭ്യമാണെങ്കില് സന്നിധാനത്തു നിന്നു നേരിട്ടു ബുക്കു ചെയ്യാം. ഇതു പരിഹരിക്കാന് അയ്യപ്പന്മാര്ക്ക് വിശ്രമിക്കാനും ഉറങ്ങുന്നതിനും വളരെ വൃത്തിയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വിരി സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ശബരിമലയില് വിശാലമായ പന്തല് സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്" ജയകുമാര് പറഞ്ഞു.
അന്യ സംസ്ഥാന ഭക്തര്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവര്ക്ക് നിലയ്ക്കലും സന്നിധാനത്തും സാംസ്കാരിക പരിപാടികള് അവതരിപ്പിക്കാം, നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും റിസപ്ഷന് കൗണ്ടറുകള്
പുറത്തു നിന്നു വരുന്ന ഭക്തര്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള് ഇത്തവണ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൈന് ബോര്ഡുകളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം വര്ധിപ്പിച്ചു. ഇത് പല പല ഭാഷകളിലുണ്ടാകും. അതു പോലെ തന്നെ മൈക്ക് അനൗണ്സ്മെൻ്റും വിവധ ഭാഷകളില് ഇടവിട്ടുണ്ടാകും. ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പ ഭക്തിഗാനങ്ങള് മുഴുവന് മലയാളത്തിലുള്ളതെന്ന പതിവി മാറ്റി ഇത്തവണ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നട ഭാഷകളിലുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തിഗാനങ്ങളും ശബരിമലയില് ഇടവിട്ടു കേള്പ്പിക്കും.
മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നു ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തര്ക്ക് ശബരിമലയിലും നിലയ്ക്കലിലും അയ്യപ്പ ഭജന് പോലുള്ള പരിപാടികള് നടത്താന് താപര്യമുണ്ടെങ്കില് അവര്ക്ക് അതിനവസരമുണ്ടാകുമെന്ന് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അവരെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇത് അവര്ക്ക് വഴിപാടായി നടത്താം. വിലിയ ഗ്രൂപ്പുകളല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. ഡാന്സ് പോലുള്ളവയല്ല, പ്രധാനമായും ഭജന് പോലുള്ളവയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികള്ക്ക് വേണമെങ്കില് ഡാന്സും ആകാം. നേരത്തെ നമുക്കൊപ്പമുള്ള ആളുകളെ കാണാതാകുകയോ അതല്ലാതെയുള്ള മറ്റു പരാതികളോ ഉണ്ടെങ്കില് സന്നിധാനത്തെ അനൗണ്സ്മെൻ്റ് പോയിൻ്റില് അറിയിക്കാന് മാത്രമാണ് സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല് ഇത്തവണ നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും രണ്ടു റിസപ്ഷന് സെന്റരുകള് കൂടി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹെല്പ്പ് ഡെസ്കും ഇന്ഫര്മേഷന് കൗണ്ടറും പരാതി കേള്ക്കാനുള്ള ഇടവും കൂടി ആയി പ്രവര്ത്തിക്കും. ഈ കൗണ്ടറുകളില് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഭക്തരുടെ എല്ലാ പരാതികളും ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നെത്തുന്ന ഭക്തര്ക്ക് വലിയ തോതില് ആശ്വാസം പകരുന്നതായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് അറിയിച്ചു.
2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്സ് കവറേജ്, വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്കിംഗ് മറക്കരുത്
ശബരിമലയില് വരുന്ന എല്ലാ ഭക്തര്ക്കും ഇത്തവണ എല്ഐസിയുമായി ചേര്ന്നുള്ള ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്സ് കവറേജ് ലഭിക്കും. തീര്ഥയാത്രയ്ക്കിടെ അവരുടെ ജീവന് ഏതു രീതിയില് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവര്ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി അവകാശിക്കു ലഭിക്കും. അതിനാല് വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്കു ചെയ്യുമ്പോള് ഭക്തര് അവരുടെ അവകാശിയുടെ പേരു കൂടി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. തീര്ത്ഥയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിനു ഒരു ദിവസം മുന്പുമുതല് ആകെ മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില് ജീവന് നഷ്ടമാകുന്നവര്ക്കായിരിക്കും നഷ്ടപരിഹാം. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നു വരുന്നവരോടുള്ള പ്രധാനമായ അഭ്യര്ത്ഥന എല്ലാവരും വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്കു ചെയ്തു തന്നെ ശബരിമലയിലെത്താന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ശബരിമല നട നാളെ തുറക്കും
മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനായി ശബരിമല ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രനട നാളെ (നവംബർ 16) വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് തുറക്കും. ക്ഷേത്ര തന്ത്രി കണ്ഠരര് ബ്രഹ്മദത്തൻ്റെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽ നിലവിലെ മേൽശാന്തി ഇ.ഡി. പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയാണ് ശ്രീലകത്ത് ദീപം തെളിച്ച് നട തുറക്കുക. തുടർന്ന് പതിനെട്ടാംപടി ഇറങ്ങുന്ന മേൽശാന്തി ആഴിയിൽ അഗ്നി പകരുന്നതോടെ രണ്ട് മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന തീർത്ഥാടന പുണ്യത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമാകും.
തുടർന്ന്, സന്നിധാനത്തെ പുതിയ മേൽശാന്തിയായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സുബ്രഹ്മണ്യൻ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയെയും മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി എ. ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയെയും ആചാരപൂർവ്വം സോപാനത്തേക്ക് ആനയിക്കും. ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ വച്ച് തന്ത്രി കണ്ഠരര് ബ്രഹ്മദത്തൻ പുതിയ ശബരിമല മേൽശാന്തിയുടെ കാതിൽ മൂലമന്ത്രം ഓതിക്കൊടുക്കുന്നതോടെ അവരോധിക്കൽ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാകും. നവംബർ 17-ന് പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് പുതിയ മേൽശാന്തിമാരാണ് നടകൾ തുറന്ന് പൂജകൾ നടത്തുക. ഡിസംബർ 27-ന് തങ്കഅങ്കി ചാർത്തിയുള്ള അതിവിശിഷ്ടമായ മണ്ഡലപൂജയ്ക്ക് ശേഷം നട അടയ്ക്കുകയും, പിന്നീട് മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി ഡിസംബർ 30-ന് വൈകിട്ട് വീണ്ടും തുറക്കുകയും ചെയ്യും. ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ മകരവിളക്ക് ദർശനം ജനുവരി 14-നാണ്.
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