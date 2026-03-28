കാറ്റാടിത്തണലും കടൽക്കാറ്റും; ബ്രൈഡ് ടു ബി മുതൽ സേവ് ദി ഡേറ്റ് വരെ, അടിമുടി മാറി ഗോതീശ്വരം ബീച്ച്
Published : March 28, 2026 at 4:47 PM IST
കോഴിക്കോട്: ബീച്ചുകൾ എന്നും കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ ഒരു വികാരമാണ്. ഇളംകാറ്റേറ്റ് കടപ്പുറത്തെ മണൽത്തരികളിലൂടെ നടക്കാനും ഐസ് ഒരതിയും ഉപ്പിലിട്ടതും ആസ്വദിക്കാനും നിരവധി പേരാണ് പകലെന്നോ രാത്രിയെന്നോ നോക്കാതെ കോഴിക്കോട്ടെ ബീച്ചുകളിൽ എത്തുന്നത്.
കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് ഇരട്ടി മധുരവുമായി ഇനി ഗോതീശ്വരം ബീച്ചുമുണ്ടാകും. ഏത് കൊടുംവെയിലിലും ഗോതീശ്വരം ബീച്ചിലെ കടൽക്കാറ്റേറ്റ് ആടിയുലയുന്ന കാറ്റാടിമരങ്ങൾക്ക് ചുവട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിൽ അല്പം കുളിർമ ലഭിക്കും. ഒപ്പം ഗോതീശ്വരം ബീച്ചിന്റെ പ്രൗഢിയോടെയുള്ള ഈ മാറ്റം സമയം ചെലവഴിക്കാനും വിനോദത്തിനുമായി എത്തുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ മറക്കാത്ത അനുഭവങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.
പണ്ടുകാലത്ത് ധാരാളം പേർ എത്തിയിരുന്ന ഗോതീശ്വരം ബീച്ച്, പിന്നീട് കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതായതോടെ തിരക്കൊഴിഞ്ഞ മട്ടിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ടൂറിസം വകുപ്പ് മുൻകൈയെടുത്ത് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള നവീകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ സഞ്ചാരികൾ ഇപ്പോൾ ഗോതീശ്വരം ബീച്ച് തേടി എത്തിത്തുടങ്ങി.
മലബാറിലെ പ്രധാന വാട്ടർ സ്പോർട്സ് കേന്ദ്രമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ടൂറിസം വകുപ്പ് പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. 'ഡിസൈൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ' എന്ന പദ്ധതിയാണ് ഗോതീശ്വരം ബീച്ചിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്നത്. റോഡിന്റെ അപര്യാപ്തതയായിരുന്നു ഗോതീശ്വരം ബീച്ചിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം. അത് പരിഹരിച്ച് മികച്ച റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലായി. ബീച്ചിലെ കാറ്റാടിമരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നടക്കാൻ നിർമ്മിച്ച കല്ലുപാകിയ മനോഹരമായ നടപ്പാതകൾ ഏതൊരാളെയും ആകർഷിക്കും.
ധാരാളം ഇരിപ്പിടങ്ങളും ബീച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ടുകാലത്തെ വഴിവിളക്കുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തൂണുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച ലൈറ്റുകളും പുതുതലമുറയ്ക്ക് കൗതുകക്കാഴ്ചയാണ്. "നല്ല വൈബുള്ള ഒരു ബീച്ചാണിത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ 'ബ്രൈഡ് ടു ബി' ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾക്ക് പറ്റിയ ഒരിടമാണ് ഗോതീശ്വരം ബീച്ച്. കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് കോഴിക്കോട് ബീച്ച് മാത്രമല്ല, പുതിയൊരു ബീച്ച് കൂടി ഉണ്ട്. ഫാമിലിയായും ഫ്രണ്ട്സായും കപ്പിൾസിനുമെല്ലാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വരാം. വളരെ അധികം സമാധാനമുള്ള സ്ഥലമാണിത്", ബീച്ചിലെത്തിയ സൽമാൻ പറഞ്ഞു.
കടൽക്ഷോഭങ്ങളെ തടയാൻ ബീച്ചിന് മുൻപിൽ കരിങ്കല്ലുകളിൽ നിർമ്മിച്ച സംരക്ഷണ കവചം വലിയ തിരകൾ അടിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ബീച്ചിനെ സംരക്ഷിക്കും. ഓരോ ബീച്ചിലും പ്രധാന പ്രശ്നം വാഹന പാർക്കിംഗിനുള്ള സ്ഥലപരിമിതിയാണ്. എന്നാൽ ഗോതീശ്വരത്ത് മികച്ച വാഹന പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും ഇതിനോടകം ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
ഒരുകാലത്ത് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കാറ്റാടിമരങ്ങളായിരുന്നു. സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വരെ സിനിമാക്കാരെ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിച്ചിരുന്നത് ഈ മരങ്ങളായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ കാറ്റാടിമരങ്ങൾ പലതും നശിച്ചതോടെ ബീച്ചിന്റെ ഭംഗിക്ക് മങ്ങലേറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗോതീശ്വരം ബീച്ച് പഴയ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇന്നുള്ളത്. പിറന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളും ആധുനികകാലത്തെ 'ബ്രൈഡ് ടു ബി', 'സേവ് ദി ഡേറ്റ്', 'ഗ്രൂം ടു ബി' തുടങ്ങിയവയും ഇപ്പോൾ ഗോതീശ്വരം ബീച്ചിലാണ് കൂടുതലായും നടക്കുന്നത്.
കേരള ടൂറിസം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 75 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചത്. ഏറെക്കാലം തിരിഞ്ഞുനോക്കാൻ ആളില്ലാത്തതിനെത്തുടർന്ന് നശിച്ചുപോയ ഗോതീശ്വരം ബീച്ചിൽ ഓരോ ദിവസവും നിരവധി പേർ എത്തിത്തുടങ്ങിയതോടെ നാട്ടുകാർക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ്. വാട്ടർ സ്പോർട്സ് കൂടി എത്തുന്നതോടെ തിരക്ക് വലിയതോതിൽ ഉയരുമെന്ന് നാട്ടുകാർ കരുതുന്നു.
ഭൗതിക വികസനത്തിനൊപ്പം പ്രദേശവാസികളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായി സഹകരിച്ച് ഒരു അമാനിറ്റി സെന്ററും ഗോതീശ്വരം ബീച്ചിനോട് ചേർന്ന് ടൂറിസം വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ പോളിസി പ്രകാരമുള്ള സമഗ്ര വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ കോഴിക്കോട്ടെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി ഗോതീശ്വരം ബീച്ച് മാറും.
