ETV Bharat / state

ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു വിസ്‌മയം! വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന അത്യപൂർവ സസ്യങ്ങളുമായി കാസർകോട്ടെ പാണ്ടിക്കോട്ട് പള്ളം

നെയ്തലാമ്പൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മുള്ളൻ കൃഷ്ണകേസരം കാഴ്ചയിൽ അതീവ മനോഹരമായ ജലസസ്യമാണെന്ന് ഗവണ്‍മെൻ്റ് കോളജിലെ സസ്യശാസ്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകന്‍ ഡോ ബിജു

Aquatic Plants
മുള്ളൻ കൃഷ്ണകേസരം, കാസർഗോഡൻ ബ്ലിക്സ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 8, 2025 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയുമില്ലാത്ത, വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന അത്യപൂർവ ജലസസ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് കാസർകോട് ജില്ലയിലെ നീലേശ്വരം നഗരസഭയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാണ്ടിക്കോട്ട് പള്ളം. അര ഏക്കറിലധികം വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ കൊച്ചു ആവാസവ്യവസ്ഥ ഇന്ന് സസ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷകരുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാണ്.

കാസർകോട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ സസ്യശാസ്ത്ര വിഭാഗം 2016-ൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ പള്ളത്തിൻ്റെ ജൈവവൈവിധ്യ പ്രാധാന്യം ലോകമറിഞ്ഞത്. രണ്ട് അപൂർവയിനം ജലസസ്യങ്ങളായ മുള്ളൻ കൃഷ്ണകേസരം (Nymphoides krishnakesa var. bispinosa), കാസർഗോഡൻ ബ്ലിക്സ (Blyxa kasaragodensis) എന്നിവ ഇവിടെ മാത്രമാണ് വളരുന്നതെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്.

Nymphoides krishnakesa var. bispinosa, Aquatic Plants
മുള്ളൻ കൃഷ്ണകേസരം (ETV Bharat)

നെയ്തലാമ്പൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മുള്ളൻ കൃഷ്ണകേസരം കാഴ്ചയിൽ അതീവ മനോഹരമായ ജലസസ്യമാണെന്ന് ഗവണ്‍മെൻ്റ് കോളജിലെ സസ്യശാസ്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകന്‍ ഡോ ബിജു പറഞ്ഞു. വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള കേസരങ്ങളും വിത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള നീണ്ട മുള്ളുകളും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.

Kasaragod Pandikot Pallam
മുള്ളൻ കൃഷ്ണകേസരത്തിൻ്റെ വിത്ത് (ETV Bharat)

ഹൈഡ്രോക്യാരിറ്റ്സിയേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കാസർഗോഡൻ ബ്ലിക്സയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അതിൽ കണ്ടെത്തിയ 'ജലപരാഗണ രീതി'യാണ്. ഗോളാകൃതിയിലുള്ള കേസരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ ജനസ്സിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു പരാഗണരീതി കണ്ടെത്തുന്നത്.

ഇവ കൂടാതെ, 2012-ൽ കാസർകോട് ജില്ലയിൽനിന്നു കണ്ടെത്തിയ തുള്ളുനാടൻ റോട്ടാലയും (Rotala tulunadensis) പാണ്ടിക്കോട്ട് പള്ളത്തിൽ സമൃദ്ധമായി വളരുന്നുണ്ട്.

Rotala tulunadensis, Aquatic Plants
തുള്ളുനാടൻ റോട്ടാല (ETV Bharat)

സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കി നീലേശ്വരം നഗരസഭ

നിരവധി ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഒരുക്കുന്ന അര ഏക്കറോളം വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ പള്ളം സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ ജലലഭ്യതയേയും വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയും കാണാത്ത അപൂർവ സസ്യങ്ങൾ വളരുന്ന പാണ്ടിക്കോട്ട് പള്ളത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യം. സസ്യ ഗവേഷക വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും.


നീലേശ്വരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ മാതൃക ബിഎംസി പദ്ധതി പാണ്ടിക്കോട്ട് പള്ളം സംരക്ഷണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രുപയുടെ ഫണ്ട് ബോർഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നു.

Kasaragod Pandikot Pallam
പാണ്ടിക്കോട്ട് പള്ളം (ETV Bharat)


പള്ളത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി, ബോർഡ് അനുവദിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ച് പള്ളത്തിനു ചുറ്റും കമ്പിവേലി കെട്ടി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കി. നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്താതെയുള്ള ഈ ഇടപെടൽ, വാഹനങ്ങൾ കഴുകുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കുറയ്ക്കാനും ജൈവവൈവിധ്യ വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും.


ചെങ്കല്‍കുന്നുകളിലെ പ്രകൃതിദത്ത കുളങ്ങൾ

ഒരു കൊച്ചു ജൈവ-സസ്യ ലോകമാണ് പള്ളങ്ങൾ. ഇടനാടന്‍ ചെങ്കല്‍കുന്നുകളിലെ പ്രകൃതിദത്ത കുളങ്ങളെ ആണ് പള്ളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വടക്കൻ കേരളത്തിലാണ് കൂടുതലായും ഇവ കാണപ്പെടുന്നത്. ഭൂരിഭാഗവും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു.


മരുഭൂമിക്ക് സമാനമായ ഈ സ്ഥലരാശിയിൽ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പുകൾ നിലനിർത്തുന്നത് ഇത്തരം പള്ളങ്ങളാണ്. സമീപ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ കൂടിയായ ഇവ ഇടനാടന്‍ കുന്നുകളുടെ വെള്ളക്കിണ്ണങ്ങളാണ്.


വടക്കന്‍ കേരളത്തിലെ മഴപ്പെയ്ത്തിനെ ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്ന പാറക്കുളങ്ങളാണ് പള്ളങ്ങള്‍. അനേകായിരം ജീവികൾക്ക് കുടിവെള്ള സ്രോതസ് കൂടിയാണ് ഇത്തരം പള്ളങ്ങൾ. പള്ളങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന മഴവെള്ളം സമീപ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. മഴക്കാലത്ത് രൂപപ്പെടുകയും വേനൽ കടുക്കുന്നതോടെ വറ്റുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ് പല പള്ളങ്ങളും. എന്നാൽ, കടുത്ത വേനലിലും ജലസമൃദ്ധമായ പള്ളങ്ങളുമുണ്ട്.

ഇവയോടനുബന്ധിച്ച് കാവുകളും കാണപ്പെടാറുണ്ട്. നീലേശ്വരത്തിനടുത്ത് അങ്ക കളരി എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെക്കിപ്പള്ളം, പടിഞ്ഞാറേ പളളം തുടങ്ങി മൂന്നോളം പള്ളങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഖനനം മൂലം ചെങ്കൽപ്പാറകൾ നശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി പല പള്ളങ്ങളും നാമാവശേഷമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

Also Read: പരുന്തും പാമ്പും, മനുഷ്യ മുഖത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ള രൂപവും; കാസർകോട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ശിലാ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

TAGGED:

PANDIKOT PALLAM
AQUATIC SPECIES
ECOSYSTEM
AQUATIC PLANTS
RAREST AQUATIC SPECIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.