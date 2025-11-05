യുഎസ് കയറ്റുമതിയിൽ ആറ് ശതമാനം ഇടിവ്; സമുദ്രോൽപന്നങ്ങള് 'റെഡി ടു ഈറ്റ്' രൂപത്തില് കയറ്റുമതി ചെയ്യണം
ബ്രെഡഡ് സ്ക്വിഡ് റിംഗുകൾ, സുരിമി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഫിഷ് ഫില്ലറ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധതരം മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് സിഎംഎഫ്ആർഐ ആഗോള മറൈൻ സിംപോസിയത്തില് നിര്ദേശം
Published : November 5, 2025 at 7:34 PM IST
എറണാകുളം: അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രോല്പ്പന്ന കയറ്റുമതിയിയില് 2025 ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ ഏകദേശം ആറ് ശതമാനം കുറവുണ്ടായതായി വിലയിരുത്തല്. എന്നാൽ, ഇതേ കാലയളവിൽ ചൈന, വിയറ്റ്നാം, തായ്ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയിൽ വളർച്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് എംപിഇഡിഎ ഡയറക്ടർ ഡോ റാം മോഹൻ പറഞ്ഞു.
അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുടെ ചെമ്മീൻ കയറ്റുമതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണിയായിരുന്നു. മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലും പുനഃസംസ്കരണത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ (സിഎംഎഫ്ആർഐ) നടക്കുന്ന നാലാമത് ആഗോള മറൈൻ സിംപോസിയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച വ്യവസായ സംഗമത്തില് നിർദേശമുയർന്നു.
സമുദ്രോൽപന്ന കയറ്റുമതി രംഗം പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വിപണി വൈവിധ്യവൽകരണത്തിനും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മൂല്യവർധന നൽകുന്നതിനും അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. ഉൽപന്നങ്ങൾ അതേ രൂപത്തിൽ മൊത്തമായി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി, 'റെഡി ടു ഈറ്റ്' രൂപത്തിലുള്ള മൂല്യവർധിത ഉൽപന്നങ്ങളാക്കി കയറ്റുമതി ചെയ്യണം. ബ്രെഡഡ് സ്ക്വിഡ് റിംഗുകൾ, സുരിമി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഫിഷ് ഫില്ലറ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധതരം മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന നിര്ദേശവും സംഗമത്തിലുയര്ന്നു.
നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൂല്യവർധിത കടൽവിഭവ കയറ്റുമതി 742 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറാണ്. ഇത് ചൈന, തായ്ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം, ഇക്വഡോർ, ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ പ്രധാന എതിരാളികളേക്കാൾ വളരെ പിന്നിലാണെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി. ആഗോള വിപണിയിൽ മത്സരക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അക്വാകൾച്ചർ സോണുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനും സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകൾക്ക് വേഗത കൂട്ടാനും വ്യവസായ സംഗമം നിർദേശിച്ചു.
അമേരിക്ക അധിക തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രോൽപന്ന കയറ്റുമതി രംഗം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് സിഫ്ററ് ഡയറക്ടർ ഡോ ജോർജ് നൈനാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിന് പരിഹാരമായി സമുദ്രോൽപന്ന മൂല്യവർധിത ഉൽപാദനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകണം. സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും
മത്സ്യകർഷകർ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, കയറ്റുമതി, ചെമ്മീൻ ഉത്പാദനം, ഫിഷ് മീൽ, അക്വാഫീഡുകൾ, സാഹസിക കായിക വിനോദങ്ങൾ, തീരദേശ ഇക്കോടൂറിസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പ്രതിനിധികൾ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഡോ എ ജെ തരകൻ, ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ അനിൽകുമാർ, ഡോ. ജോ കെ. കിഴക്കൂടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.