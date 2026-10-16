പുരാണങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വച്ച് ബൊമ്മക്കൊലു; ഷൊർണൂരിൽ നവരാത്രി ആഘോഷം ഗംഭീരം
പാരമ്പര്യവും കലാഭംഗിയും വിശ്വാസവും ഒത്തുചേരുന്ന ബൊമ്മക്കൊലു ഒരുക്കത്തിലൂടെ ഓരോ നവരാത്രിയിലും ഈ കുടുംബം തീർക്കുന്നത് വേറിട്ടൊരു ആഘോഷാനുഭവമാണ്
Published : October 16, 2026 at 12:37 PM IST
എം മണികണ്ഠൻ
പാലക്കാട്: ഭക്തിയുടെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും വർണക്കാഴ്ചകളൊരുക്കി നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുകയാണ് ഷൊർണൂരിലെ ഒരു കുടുംബം. പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വയ്ക്കുന്ന ബൊമ്മക്കൊലുവിൻ്റെ വിസ്മയലോകം തീർത്ത് പതിനാറാം വർഷവും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാവുകയാണ് മുതലിയാർതെരുവിലെ എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ 'നമ്പം തൊടി' വീട്. കലയും വിശ്വാസവും ഇഴചേരുന്ന ഈ കൊലുവൊരുക്കൽ ഓരോ നവരാത്രി കാലത്തും നാടിന് വേറിട്ടൊരു ആഘോഷാനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
നവരാത്രിയുടെ ആദ്യ ദിവസം ഗണപതി പൂജയോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗം സരസ്വതി, പാർവതി, ലക്ഷ്മി എന്നീ ദേവിമാർക്കായി കലശാവാഹനം പൂജവിധി നടത്തുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് മരത്തടികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റസംഖ്യയിൽ പടികൾ നിർമിക്കുന്നത്. മൂന്ന്, അഞ്ച്, ഏഴ്, ഒൻപത്, പതിനൊന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് പടികളുടെ ക്രമീകരണം. ഈ പടികൾക്കു മുകളിൽ തുണി വിരിച്ചശേഷം ദേവീദേവൻമാരുടെ ബൊമ്മകൾ വലിപ്പത്തിനും സ്ഥാനത്തിനും അനുസരിച്ച് ഭംഗിയായി നിരത്തിവയ്ക്കുന്നു.
പുരാണങ്ങളിലെ വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളെയും കഥാസന്ദർഭങ്ങളെയുമാണ് കൊലുവിലൂടെ ഇവിടെ ദൃശ്യവത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിവിപുലമായ ദീപാലങ്കാരത്തോടും പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളോടും കൂടിയാണ് ഇത്തവണയും കൊലു ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ദുർഗ, സരസ്വതി, ലക്ഷ്മി, ഗണപതി, ദശാവതാരം, അഷ്ടലക്ഷ്മി, ശ്രീരാമകുടുംബം, പാലാഴിമഥനം, ദക്ഷിണാമൂർത്തി തുടങ്ങി നൂറിലധികം കൊലുകളാണ് കണ്ണിനും മനസ്സിനും ആനന്ദമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ ബൊമ്മക്കൊലു കേരളത്തിലും തമിഴ് പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഭക്തിപൂർവം പിന്തുടരുന്നുണ്ട്.
രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ആരംഭിച്ച നവരാത്രി പൂജകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറായപ്പോൾ പതിനാറ് വർഷം പിന്നിടുകയാണ്. നവരാത്രി ആരംഭം മുതൽ വിജയദശമി വരെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും പ്രത്യേക പൂജാകർമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ നിവേദ്യത്തോടുകൂടി സരസ്വതി, പാർവതി, ലക്ഷ്മി പൂജകൾ ചെയ്യുന്നു. വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയോടെ ലളിതസഹസ്രനാമാർച്ചന നടത്തിയാണ് പ്രാർഥന അവസാനിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ എല്ലാ ദിവസവും ഗണപതി പൂജ, ലക്ഷ്മി പൂജ, ദുർഗ പൂജ, സരസ്വതി പൂജ എന്നിവയും നടക്കുന്നുണ്ട്.
പൂജകൾക്ക് ശേഷം ഭക്തർക്കായി വിപുലമായ പ്രസാദ വിതരണവുമുണ്ട്. ഫ്രൈഡ് റൈസ്, പുളി റൈസ്, തൈര് സാദം, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, നിലക്കടല, ഈത്തപ്പഴം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന പ്രസാദമായി നൽകുന്നത്. സരസ്വതി പൂജ ദിനത്തിൽ ബാലികമാർക്കും കന്യകമാർക്കും സുമംഗലികൾക്കും വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകും. ഒപ്പം വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിദ്യാരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പഠനോപകരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാക്കൊല്ലവും മുടങ്ങാതെ നടത്തിവരുന്ന കാര്യമാണിത്. ഈ മാസം പതിനൊന്നിന് ആരംഭിച്ച നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് സമാപിക്കും.
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ബൊമ്മക്കൊലുവിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് രസകരമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. ശ്രീരാമ രാവണ യുദ്ധം എങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് സാധാരണക്കാരെ അറിയിക്കാൻ അക്കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് യുദ്ധം കണ്ടുനിന്നിരുന്ന കുമ്പാരൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഭക്തർ കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് അത് ഉപയോഗിച്ച് യുദ്ധം ചിത്രീകരിച്ചാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ബൊമ്മക്കൊലു രൂപം കൊണ്ടതെന്ന് എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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