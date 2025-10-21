ചരിത്രം തിരുത്തി! വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് മഹാഗണപതി ഹോമം നടത്തി പെൺകുട്ടി; അപൂർവ കാഴ്ച
അഡൂരിലെ സത്യ നാരായണയുടെയും രഞ്ജിത കുമാരിയുടെയും മകളായ അസീമാ അഗ്നി ഹോത്രിയാണ് മഹാ ഗണപതി ഹോമം നടത്തിയത്
Published : October 21, 2025 at 2:26 PM IST
സന്ദീപ് കെ സി
കാസർകോട്: പരമ്പരാഗതമായി പുരുഷന്മാർ മാത്രം നടത്തിവന്നിരുന്ന മഹാ ഗണപതി ഹോമത്തിന് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് പതിനേഴുകാരി കർമികത്വം വഹിച്ചപ്പോള് അതൊരു പുതിയ ചരിത്രമായി. അഡൂരിലെ സത്യ നാരായണയുടെയും രഞ്ജിത കുമാരിയുടെയും മകളായ അസീമാ അഗ്നി ഹോത്രിയാണ് മഹാ ഗണപതി ഹോമം നടത്തിയത്. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ ഇത്തരം പൂജാദി കർമങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമാണെന്ന് ഈ മേഖലയിൽ ഉള്ളവർ പറയുന്നു.
സീമ ഇല്ലാത്തവൾ അഥവാ അതിർത്തി ഇല്ലാത്തവൾ എന്നർഥം വരുന്ന 'അസീമാ' എന്ന പേര് അന്വർഥമാക്കും വിധം, പൗരോഹിത്യത്തിലെ ലിംഗഭേദമെന്ന അതിർത്തിയാണ് ഈ കൗമാരക്കാരി മായ്ച്ചുകളഞ്ഞത്. കർണാടക പുത്തൂരിലെ പിയുസി വിദ്യാർഥിനിയാണ് അസീമ.
ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യുമ്പോൾ സഹായിയായി സഹോദരൻ അദ്വൈത് അഗ്നിഹോത്രിയും ഉണ്ടാകും. കാസർകോട് ജില്ലയിലും കർണാടകയിലും അസീമാ ഗണപതി ഹോമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേലമ്പാടി അഡൂരിലെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായി ഹോമം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ സമീപത്തെ വീടുകളിൽ നിന്നും ക്ഷണം ലഭിച്ചു. മുള്ളേരിയയിലെ വിദ്യാശ്രീയിലും പുത്തൂരിലെ കോളജ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചടങ്ങിലും അസീമാ ഹോമം നടത്തി.
ഇതു കണ്ട് ചിലർ ആദ്യം നെറ്റി ചുളിച്ചെങ്കിലും അവളുടെ ഗണപതി ഹോമവും മന്ത്രങ്ങളുടെ ഉരുവിടലും പൂജാദി കർമങ്ങളും കണ്ടപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിയെന്നു അസീമായുടെ പിതാവ് സത്യ നാരായണ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സുള്ള്യ നാഗരാജ ഭട്ടിൽ നിന്നാണ് അസീമാ മൂന്ന് വർഷം വേദം പഠിച്ചത്. അതിനുശേഷമാണ് ഗണപതി ഹോമം പഠിച്ചത്. പെൺകുട്ടികൾ വേദം പഠിക്കാൻ പാടില്ലെന്നോ ഹോമം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നോ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേദ പഠനം ഒരു ജ്ഞാനമാണ്. അതിനു ലിംഗ ഭേദമൊന്നുമില്ലെന്നും സത്യ നാരായണ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസീമായ്ക്കും അദ്വൈതിനും ഒരുമിച്ചാണ് ഉപനയനങ്ങള് ചെയ്തത്. ബന്ധുക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും ആർക്കും പ്രശ്ങ്ങൾ ഇല്ല. അവൾ അതൊരു ജോലി ആയല്ല ചെയുന്നത്. ഒരു ആത്മ സമർപ്പണം ആണ്. അത് അവൾ തുടരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നും പിതാവ് പറയുന്നു. എല്ലാവരിൽ നിന്നും പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് അസീമായും പറഞ്ഞു.
പുതിയ വീടുകളിലും കച്ചവട മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗണപതി ഹോമം നടത്താറുണ്ട്. വിഘ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മാറി ഐശ്വര്യങ്ങള് വർധിക്കാനായി മഹാഗണപതി ഹോമം നടത്താം. ഏറ്റവും വേഗത്തില് ഫലം തരുന്ന കർമമാണ് ഗണപതി ഹോമമെന്ന് വിശ്വാസികൾ പറയുന്നു.
ഗണപതി ഹോമത്തിൽ അഷ്ടദ്രവ്യങ്ങൾ മലര്, പഴം, എള്ള്, കരിമ്പ്, ശര്ക്കര, തരിപ്പണം (അരി വറുത്ത് പൊടിച്ചത്), മോദകം, നാളികേരം എന്നിവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവില്, തേന്, നെയ്യ്, കല്ക്കണ്ടം, മാതള നാരങ്ങയോ ഗണപതി നാരങ്ങയോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഗണപതി ഹോമത്തിന് സാധാരണ കൊട്ടത്തേങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നത്. 108 മുതൽ 1008 വരെ തേങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നടത്താമെന്ന് പറയപ്പടുന്നു.
Also Read: ശബരിമല സ്വര്ണപ്പാളി കൊള്ളയില് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത് എന്ത്; ഇടക്കാല റിപ്പോര്ട്ട് ഹൈക്കോടതിയില്