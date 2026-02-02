ETV Bharat / state

അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി; റോഡിലൂടെ പാഞ്ഞെത്തി ബസ്; കുട്ടിക്ക് അത്ഭുത രക്ഷപ്പെടല്‍, ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യം പുറത്ത്

റോഡിലൂടെ മറുവശത്തേക്ക് ഓടിയപ്പോള്‍ ബസിന് മുന്നില്‍പ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടി അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. കോഴിക്കോട് കൊടിയത്തൂരില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം പുറത്ത്.

GIRL ESCAPED FROM ACCIDENT BUS ACCIDENT IN KOZHIKODE BUS ACCIDENT CCTV Kozhikode Bus incident
CCTV footage from Kozhikode. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 2, 2026 at 12:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: പാഞ്ഞെത്തിയ ബസിന് മുന്നിലകപ്പെട്ട കുട്ടി അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടതിന്‍റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യം പുറത്ത്. കൊടിയത്തൂര്‍ ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍ററിന് മുന്നില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംഭവം. ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍ററിലേക്ക് കുടുംബത്തിനൊപ്പം എത്തിയ പെണ്‍കുട്ടിയാണ് ബസിന് മുന്നിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയത്. ഡ്രൈവറുടെ സമയോചിത ഇടപെടലാണ് കുഞ്ഞിന്‍റെ ജീവന്‍ രക്ഷിച്ചത്.

ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം ഇങ്ങനെ: റോഡരികില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങിയ പെണ്‍കുട്ടി മറുവശത്തേക്ക് ഓടി പോവുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ഓട്ടോയില്‍ നിന്നിറങ്ങിയ കുഞ്ഞിന്‍റെ അമ്മ മറുവശത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്‍ ഓട്ടോയ്‌ക്ക് പണം നല്‍കുകയായിരുന്നു. അച്ഛനൊപ്പം നിന്നിരുന്ന കുട്ടി പെട്ടെന്നാണ് അമ്മയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ ഓടിയത്. എന്നാല്‍ ഇതിനിടെയാണ് റോഡിലൂടെ സ്വകാര്യ ബസ് പാഞ്ഞെത്തിയത്.

കൊടിയത്തൂരില്‍ നിന്നുള്ള ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

കുഞ്ഞിനെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെ ബസ് മറുവശത്തേക്ക് മാറ്റി ഡ്രൈവര്‍ സഡന്‍ ബ്രേക്കിട്ടു. ഇതിനിടെ എപ്പോഴോ ബസ് എത്തിയത് കണ്ട കുട്ടി തിരിഞ്ഞോടുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ബസ് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തില്‍ തട്ടിയെന്ന മട്ടിലാണ് പാഞ്ഞെത്തി ബ്രേക്കിട്ടത്. ഡ്രൈവര്‍ സഡന്‍ ബ്രേക്കിട്ടതും കുട്ടി തിരിച്ചോടിയതും വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം മറ്റ് വാഹനങ്ങളൊന്നും പാതയിലൂടെ എത്താത്തതും വലിയ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. മുക്കത്ത് നിന്നും മാവൂരിലേക്ക് സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസിന് മുന്നിലേക്കാണ് കുഞ്ഞ് ഓടിയെത്തിയത്. സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത് വന്നതോടെയാണ് സംഭവത്തിന്‍റെ ഗൗരവം നാട്ടുകാര്‍ അറിയുന്നത്. ഏതായാലും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സംഭവിക്കാമായിരുന്ന വന്‍ അപകടം ഒഴിവായതിന്‍റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് നാട്ടുകാരും ബസ് ജീവനക്കാരും.

Also Read: നൂറ് കിലോ ഭാരം, വംശനാശ ഭീഷണി; കാസർകോടിൻ്റെ സ്വന്തം 'ഭീമൻ ആമ'യെ അറിയാമോ?

TAGGED:

GIRL ESCAPED FROM ACCIDENT
BUS ACCIDENT IN KOZHIKODE
BUS ACCIDENT CCTV
KOZHIKODE BUS INCIDENT
GIRL ESCAPED FROM BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.