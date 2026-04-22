പ്രായം 500 കടന്നു, ഇത് കുഞ്ചിലക്കാരുടെ 'ദേവി'; മാനംമുട്ടെ വളർന്ന മാവിന്, ചുവട്ടില്‍ പൂജയും വഴിപാടും

25 മീറ്ററോളം ഉയരത്തിലുള്ള മാവ്. 25 ലേറെ ശാഖകളും 200 ഓളം ഉപശാഖകളും. പത്ത് സെന്‍റോളം വിസ്‌തീര്‍ണത്തില്‍ പർന്നിരിക്കുന്നു. കുഞ്ചിലക്കാരുടെ മാവിന് വയസ് 500 കടന്നിരിക്കുന്നു. പൂജയും വഴിപാടും നടത്തി ഇവിടുത്തുകാർ സംരക്ഷിക്കുകയാണിതിനെ.

കുഞ്ചില ഗ്രാമത്തിലെ മാവ്
Giant mango tree in Kunjila village (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 22, 2026 at 3:05 PM IST

ഇ.എം രഞ്ജിത് ബാബു

കണ്ണൂര്‍ : മാവിന്‍റെ ജന്മദേശമാണ് ഇന്ത്യ. രാജ്യത്ത് എമ്പാടും നാട്ടുമാവുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിലും സ്വന്തമായ മാവിനങ്ങള്‍ നിരവധിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒട്ടേറെ ഇനങ്ങള്‍ ഇന്ന് അന്ന്യംനിന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഫലമെന്ന പദവിയും മാമ്പഴത്തിനുണ്ട്.

കേരളത്തിന്‍റെ സ്വന്തമായ മാവിനങ്ങളില്‍ കിളിച്ചുണ്ടന്‍, തേന്‍ മാമ്പഴം, ചക്കരമാങ്ങ, പഞ്ചാര മാങ്ങ, മൂവാണ്ടന്‍, നീലാണ്ടന്‍ തുടങ്ങി ഓരോ ദേശത്തും അറിയപ്പെടുന്ന മാവുകളുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിലേറെ വിവിധ ഇനം മാവുകളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മാന്‍ജിഫെറ ഇൻഡിക്ക എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് മാവിന് നല്‍കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഇന്ത്യയില്‍ മാവ് കൃഷി ചെയ്യാനാരംഭിച്ചിട്ട് നാലായിരത്തിലേറെ വര്‍ഷമായെന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത്. പതിനഞ്ച് മീറ്റര്‍ മുതല്‍ പതിനെട്ട് മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമാണ് സാധാരണ നിലയില്‍ മാവിനുണ്ടാവുക. എന്നാല്‍ കര്‍ണാടക-കുടകിലെ കുഞ്ചില ഗ്രാമത്തില്‍ അപൂര്‍വ്വങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വ്വങ്ങളായ ഒരു മാവ് ദേശീയ ശ്രദ്ധ തന്നെ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. കക്കപ്പുഴക്കടുത്ത അമ്മങ്കേരി കുഞ്ചിലയിലെ കണിയണ്ട കുടുംബത്തിലെ ദൊര ഹരീഷ് എന്നയാളുടെ വീട്ടുപറമ്പിന് മുന്നിലാണ് 25 മീറ്ററോളം ഉയരത്തിലുള്ള മാവ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോരുന്നത്.

ഇത് കുഞ്ചിലക്കാരുടെ 'ദേവി' (ETV Bharat)

ഉയരം കൊണ്ടും ശാഖകള്‍ കൊണ്ടും ഉപശാഖകള്‍ നിറഞ്ഞും മനോഹരമായ ഒരു ശില്‌പം പോലെ നില കൊള്ളുകയാണ് ഈ മാവ്. ആര് നട്ടെന്നോ ആര് വളര്‍ത്തിയെന്നോ വ്യക്തമായ വിവരം പോലുമില്ല. അഞ്ഞൂറിലേറെ വര്‍ഷം പ്രായം ഈ മാവ് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് ഗ്രാമാവാസികള്‍ പറയുന്നത്. തങ്ങളുടെ മുതുമുത്തച്ഛന്‍മാരും ഈ മാവിനെക്കുറിച്ച് തലമുറകളായി കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു.

കുടകിലെ തഡിയന്‍റമോള്‍, ഇഗ്വിത്തപ്പ കുന്ന്, യൌക്കപ്പാടി എന്നീ ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും ഈ മാവിന്‍റെ വിദൂര കാഴ്‌ച ലഭിക്കും. അമ്പത് അടിയോളം ചുറ്റളവുള്ള ഈ മാവിന് 25 ലേറെ ശാഖകളും 200 ഓളം ഉപശാഖകളുമുണ്ട്. പത്ത് സെന്‍റോളം വിസ്‌തീര്‍ണത്തില്‍ ഈ മാവ് പടര്‍ന്ന് കിടക്കുന്നു. കുഞ്ചില ദേശത്തെ ഗ്രമാവാസികള്‍ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ പേരിലാണ് ഈ മാവിനെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നത്.

ഹൈന്ദവ സംസ്‌ക്കാരത്തില്‍ മാവിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നല്‍കപ്പെടുന്നു. ശക്തിയുടെ പ്രതീകമായാണ് മാവിനെ ആരാധിക്കാറുളളത്. വിശേഷ ദിവസങ്ങളില്‍ മാമ്പഴവും മാവിലയും പൂജകള്‍ക്കായും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കുടകിലെ ഈ മാവിന്‍റെ ചുവട് ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണ്. വൃശ്ചിക മാസത്തില്‍ പതിവ് പൂജയും പുത്തരിക്ക് വിശേഷാല്‍ പൂജകളും നെല്‍കതിര്‍ വച്ചുളള ആരാധനയും നടത്തും. ആചാര വേഷം ധരിച്ച് പൊലി വിളിച്ച് മാവിന്‍ ചുവട്ടില്‍ നെല്‍ക്കതിര്‍ വച്ച് പ്രദക്ഷിണം വയ്‌ക്കുകയും ചെയ്യും. മാസത്തില്‍ ഒരു ദിവസം മാമൂല്‍ പൂജയും ഈ മാവിന്‍ ചുവട്ടില്‍ നടത്താറുണ്ട്. ദേവിയെ സങ്കല്‍പ്പിച്ച് പുഷ്‌പാഞ്ജലി സമര്‍പ്പണവും കുടകര്‍ ഇവിടെ നടത്തുന്നു.

