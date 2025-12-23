ETV Bharat / state

30 അടി ഉയരം, എട്ടടി ചുറ്റളവ്, സർവം പ്രകൃതി മയം...; ഓർഗാനിക് പൂക്കളിൽ തീർത്ത ഭീമൻ ക്രിസ്‌മസ്‌ ട്രീ

2800 ഓളം വെര്‍ട്ടിക്കിള്‍ പ്ലോട്ട് പ്ലാൻ്റ്സ്‌ പൂനെയില്‍ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തു. പതിനഞ്ചോളം പേര്‍ നിർമാണത്തിനും പരിചരണത്തിനും. ഭീമകാരമായ ക്രിസ്‌മസ്‌ ട്രീ ഒരുക്കി മുണ്ടുവയൽ കോക്കനട്ട് കമ്പനി.

Representational image (ETV Bharat)
മലപ്പുറം: ക്രിസ്‌മസ് പടിവാതില്‍ക്കലെത്തി. എല്ലാവരും ക്രിസ്‌മസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ നിറവിലാണ്. പുല്‍ക്കൂടും ക്രിസ്‌മസ് ട്രീയും ഒരുക്കി നാടെങ്ങും ക്രിസ്‌മസിനെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. കരോള്‍ ഗാനവും ക്രിസ്‌മസ് പാപ്പയും ക്രിസ്‌മസ് രാത്രികളെ കൂടുതല്‍ സുന്ദരമാക്കുന്നു.

ക്രിസ്‌മസ് ആഘോഷങ്ങളും ക്രിസ്‌മസ് ഒരുക്കങ്ങളും സാധാരണ പോലെ നടത്താതെ വേറിട്ട രീതിയില്‍ നടത്തുന്നവരുമുണ്ട്. ക്രിസ്‌മസ് രാവുകൾക്ക് വേറിട്ടൊരു കാഴ്‌ച സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചുങ്കത്തറയിലെ ഒരു കമ്പനി. തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഭീമന്‍ ക്രിസ്‌മസ് ട്രീയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്‌ച.

organic Giant Christmas Tree in Malappuram (ETV Bharat)

കുറ്റിമുണ്ടയിലെ മുണ്ടുവയൽ കോക്കനട്ട് കമ്പനിയുടെ മുന്നിലാണ് 30 അടി ഉയരത്തിലും 8 അടി ചുറ്റളവിലും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഭീമന്‍ ക്രിസ്‌മസ് ട്രീ. ഈ ക്രിസ്‌മസ് ട്രീ പ്രദേശത്തെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പുതുചൈതന്യം പകർന്നിരിക്കുകയാണ്.

2800 ഓളം ഓർഗാനിക് പൂച്ചെടികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഭീമാകരമായ ട്രീ പൂർണമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ അലങ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ രീതിയില്‍ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച പൂച്ചെടികളാലാണ് ഇത് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ട്രീ ക്രിസ്‌മസിൻ്റെ സന്തോഷത്തോടൊപ്പം പ്രകൃതിസ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തമായ സന്ദേശവും നൽകുന്നു.

ഓർഗാനിക് പൂക്കളിൽ തീർത്ത ക്രിസ്‌മസ്‌ ട്രീ (ETV Bharat)

മനസിന് കുളിരേകുന്ന രീതിയില്‍ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പൂക്കളും വെളിച്ചവും ചുങ്കത്തറയുടെ രാത്രികളെ പോലും ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
ഏകദേശം 15 ഓളം പേരുടെ ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ട പരിശ്രമമാണ് ഈ ഭീമൻ ട്രീ യാഥാർഥ്യമാക്കിയത്.

ജീവനക്കാരുടെയും കമ്പനിയുടെയും ഏറെക്കാലത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്‌മസ് ട്രീ ഒരുക്കുക എന്നതെന്ന് കമ്പനി ഉടമ പാപ്പച്ചൻ മുണ്ടുവയൽ പറഞ്ഞു. ക്രിസ്‌മസിൻ്റെ സന്തോഷം പ്രകൃതിയോടൊപ്പം പങ്കുവയ്‌ക്കണം എന്ന ചിന്തയാണ് തങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

organic Giant Christmas Tree in Malappuram (ETV Bharat)

"ഈ വര്‍ഷം സാധാരണ ഒരു ക്രിസ്‌മസ് ട്രീ നിര്‍മിക്കാതെ വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു ട്രീ നിര്‍മിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടത്തെ ജീവനക്കാരോട് കൂടി ആലോചിച്ചാണ് ഭീമന്‍ ക്രിസ്‌മസ് ട്രീ നിര്‍മിക്കാം എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തത്. എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും പൂര്‍ണ പരിശ്രത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇത്" -അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

2800 ഓളം വെര്‍ട്ടിക്കിള്‍ പ്ലോട്ട് പ്ലാൻ്റ്സ്‌ പൂനെയില്‍ നിന്ന് രണ്ടുമാസം മുമ്പാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനുശേഷം ഇ വെര്‍ട്ടിക്കിള്‍ പ്ലാൻ്റ്സ്‌ ചെടിച്ചട്ടിയില്‍ നട്ട് വളര്‍ത്തി. ഏകദേശം 15 പേര്‍ ഈ ട്രീയുടെ നിര്‍മാണത്തിനും പരിചരണത്തിനുമായി മുഴുവന്‍ സമയവും കൂടെ നിന്നുവെന്നും പാപ്പച്ചൻ മുണ്ടുവയൽ പറഞ്ഞു.

organic Giant Christmas Tree in Malappuram (ETV Bharat)

കുട്ടികളും കുടുംബങ്ങളും വഴിയാത്രക്കാരുമടക്കം നിരവധിയാളുകൾ ട്രീ കാണാൻ എത്തുന്നുണ്ട്. സെൽഫികളും ചിത്രങ്ങളും കൊണ്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതിനകം തന്നെ ഈ ഓർഗാനിക് ക്രിസ്‌മസ് ട്രീ ഇടംപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്ദേശവുമായി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും ഇവര്‍ ഒരു മാതൃകയാകുകയാണ്. ചുങ്കത്തറയിലെ ഈ ഭീമൻ ക്രിസ്‌മസ് ട്രീ ജനമനസുകളിൽ ദീപ്‌തമായി പതിപ്പിക്കുകയാണ്.

