ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ ശക്തൻ്റെ തട്ടകം; തൃശൂർ തെക്കേ ഗോപുര നടയിൽ ഭീമൻ അത്തപ്പൂക്കളം
തൃശൂരിലെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഇരുന്നൂറോളം പേർ ഒന്നിച്ചുചേർന്ന് ഒരുക്കിയ ഈ പൂക്കളം ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് ആവേശകരമായ തുടക്കമേകി.
Published : August 16, 2026 at 2:46 PM IST
തൃശൂർ: പൊന്നോണത്തെ വരവേൽക്കാൻ തൃശൂർ ശക്തൻ്റെ തട്ടകം സജ്ജമായി. വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ തെക്കേ ഗോപുര നടയിൽ 62 അടി വ്യാസത്തിൽ ഭീമൻ അത്തപ്പൂക്കളം ഒരുങ്ങി. തൃശൂരിലെ സായാഹ്ന സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടർച്ചയായ പതിനെട്ടാം വർഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായ അത്തപ്പൂക്കളം തീർക്കുന്നത്. പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് ആരംഭിച്ച പൂക്കളമൊരുക്കൽ നാല് മണിക്കൂറിലധികം സമയമെടുത്താണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. പ്രധാനമായും മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിലുള്ള ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ മനോഹര അത്തപ്പൂക്കളം തീർത്തത്. പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ ഭീമൻ പൂക്കളം കാണാനായി തെക്കേ ഗോപുര നടയിലേക്ക് വലിയ ജനപ്രവാഹമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.
200 പ്രവർത്തകർ, 2000 കിലോ പൂക്കൾ; സൗഹൃദത്തിൻ്റെ മഹാസംഗമം
തൃശൂരിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകളും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന തെക്കേ ഗോപുര നടയിൽ 18 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ അത്തപ്പൂക്കളം ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇത്തവണ 2,000 കിലോയോളം പൂക്കളും 200-ഓളം പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിനൻ്റെ ഫലമായാണ് ഈ പൂക്കളം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, പെയിൻ്റിങ് തൊഴിലാളികൾ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാതുറകളിലുള്ളവർ ഈ വലിയ കൂട്ടായ്മയിൽ കണ്ണികളായി. ആദ്യം ചെറുതായി തുടങ്ങിയ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന വലിയൊരു ആഘോഷമായി മാറിയെന്ന് സായാഹ്ന സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ സെക്രട്ടറി ഷോബി പറഞ്ഞു.
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"ഇവിടെ തെക്കേ ഗോപുര നടയിൽ 18 കൊല്ലമായി ഈ പൂക്കളം നടക്കുന്നു. ആദ്യം ചെറുതായി തുടങ്ങിയ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പൂക്കളമായി മാറി. തെക്കേ ഗോപുരം തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനും ശിവരാത്രിക്കും മാത്രമാണ് സാധാരണ തുറക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ അത്തം തൊട്ട് പൂക്കളം കാണാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആളുകൾ എത്തുന്നത്. തൃശൂർക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയൊരു അഭിമാനമാണ്."
പൂരത്തിനും പുലിക്കളിക്കുമൊപ്പം അഭിമാനമായി അത്തപ്പൂക്കളം
തൃശൂർ പൂരവും പുലിക്കളിയും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഈ അത്തപ്പൂക്കളം കാണാനാണെന്ന് വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്ര മുൻ ഉപദേശക സമിതി സെക്രട്ടറി ഹരിഹരൻ വ്യക്തമാക്കി. ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചാണ് ഈ സൗഹൃദ സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത്.
"തൃശൂരിലെ അത്തം തുടങ്ങിയ ആഘോഷം പുലിക്കളിയോടെയാണ് അവസാനിക്കുക. തൃശൂർ പൂരം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുന്നത് പുലിക്കളിക്കാണ്. പൂരം കാണാനും പുലിക്കളി കാണാനും കുമ്മാട്ടിയും അത്തപ്പൂക്കളവും കാണാനും എത്തുന്ന ഈ ജനസാഗരത്തെ കാണുമ്പോൾ ഏതൊരു തൃശൂർക്കാരനും ഇത് അഭിമാനത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളാണ്. ജാതി ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചാണ് ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത്."
അത്തം നാളിൽ പൂക്കളത്തിൽ തുടങ്ങി കുമ്മാട്ടിയും പുലികളിയുമെല്ലാമായി വരുന്ന ദിനങ്ങളിൽ ജനസാഗരത്തെ സാക്ഷിയാക്കി ഓണാഘോഷങ്ങൾ കനപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് തൃശൂർ ഗഡികൾ.
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