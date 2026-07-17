ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ 'ആടിയ ശിഷ്ടം നെയ്യ്' ക്രമക്കേട്; പ്രത്യേക അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചെന്ന് സർക്കാർ
ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ 'ആടിയ ശിഷ്ടം നെയ്യ്' സംബന്ധിച്ച ക്രമക്കേടുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഎസിബിയിലെ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
By PTI
Published : July 17, 2026 at 1:26 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ 'ആടിയ ശിഷ്ടം നെയ്യ്' സംബന്ധിച്ച ക്രമക്കേടുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഭക്തർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പുണ്യനിവേദ്യമായ ആടിയ ശിഷ്ടം നെയ്യ് വിൽപ്പനയിൽ ടിഡിബി ജീവനക്കാർ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കുന്ന അഴിമതി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുനഃപരിശോധന നടത്താൻ വിഎസിബിയിലെ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേരള സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ജസ്റ്റിസ് രാജ വിജയരാഘവൻ വി, കെ വി ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൻ്റെയും വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളും ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ രേഖകളും പരിശോധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് നിർദേശിച്ചു. എറണാകുളം സ്പെഷ്യൽ സെൽ, വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ (വിഎസിബി) സൂപ്രണ്ട് എംജെ സോജൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് സെപ്റ്റംബർ 23-നോ അതിനുമുമ്പോ കോടതിയിൽ സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും രണ്ട് മാസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചതായും ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു.
കേസിൽ കുറ്റാരോപിതരായ 43 ജീവനക്കാരും ബോർഡിനുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന് കൂട്ടായ ഉത്തരവാദികളാണെന്നും ഭാവിയിൽ സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അവർക്കെതിരെ കർശനമായ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും വിഎസിബി ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. വിജിലൻസ് ശുപാർശകളോട് വിയോജിച്ച്, അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെ ഗണ്യമായ പണനഷ്ടം, അക്കൗണ്ടിംഗിലെ വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത പോരായ്മകൾ, സ്വത്ത് കൈമാറ്റം, അവയ്ക്ക് കണക്ക് നൽകുന്നതിൽ പരാജയം എന്നിവ കണ്ടെത്തിയാൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള പരിശോധന അനിവാര്യമാണെന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നത്.
കുറ്റമറ്റതും സത്യസന്ധതയും മതിയായ പരിചയവുമുള്ള ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിഷയവും പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു ഉചിതമായ കേസാണിതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. 2025 നവംബർ 17 മുതൽ 2025 ഡിസംബർ 27 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സന്നിധാനത്ത് നെയ്യ് വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ദുരുപയോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ ടിഡിബിക്ക് 17 ലക്ഷം രൂപയിലധികം നഷ്ടമുണ്ടായതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ കോടതി ആദ്യം അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
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ക്ഷേത്രത്തിൽ വിറ്റ 16,628 പാക്കറ്റ് നെയ്യുടെ വിൽപ്പന നടത്തിയുള്ള വരുമാനം ദേവസ്വം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ടിഡിബിയുടെ ചീഫ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് കോടതി സ്വമേധയാ ഹർജി ആരംഭിച്ചത്. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ നെയ്യ് വിൽപനയിൽ നടന്ന ഈ ക്രമക്കേടിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്ര പുനഃപരിശോധന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നതോടെ കൂടുതൽ കർശനമായ അച്ചടക്ക-നിയമ നടപടികളിലേക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും നീങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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