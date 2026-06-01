ETV Bharat / state

'ഇന്ന് ആരും പണം നൽകേണ്ട, യാത്ര സൗജന്യം'... പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ ഫ്രീ സർവീസുമായി 'ഗസൽ'

കണ്ടക്‌ടർ ടിക്കറ്റിനു പകരം വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകിയത് നല്ല മധുര മിഠായി. കൂടാതെ കണ്ടക്‌ടർക്ക് നേരെ പണം നീട്ടിയപ്പോൾ ഇന്ന് പണം വേണ്ട സൗജന്യ യാത്രയാണെന്ന മറുപടിയാണ് നൽകിയത്.

GHAZAL PRIVATE BUS KOZHIKKODE SCHOOL OPENING CEREMONY PRAVESHANOLSAVAM GHAZAL PRIVATE BUS FREE TRIP
പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ ഫ്രീ സർവീസുമായി 'ഗസൽ' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 1, 2026 at 4:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: അധ്യായന വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മുതൽ വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല പ്രശ്‌നങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി പന്തീരാങ്കാവിൽ നിന്നും ഈ പ്രവേശനോത്സവ ദിവസം നല്ലൊരു വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

ഓരോ അധ്യായന വർഷവും ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ നിരവധി സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഗസൽ ബസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. പ്രവേശനോത്സവ ദിവസമായ ഇന്ന് രാവിലെ പതിവുപോലെ സ്‌കൂളിലേക്ക് പോകാൻ ഗസൽ ബസിലെത്തിയ വിദ്യാർഥികളൊക്കെ ആദ്യമൊന്നമ്പരന്നു.

കണ്ടക്‌ടർ ടിക്കറ്റിനു പകരം വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകിയത് നല്ല മധുര മിഠായി. കൂടാതെ കണ്ടക്‌ടർക്ക് നേരെ പണം നീട്ടിയപ്പോൾ ഇന്ന് പണം വേണ്ട സൗജന്യ യാത്രയാണെന്ന മറുപടിയാണ് കണ്ടക്‌ടർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകിയത്. ആദ്യം തമാശയാണെന്ന് കരുതിയ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നീടാണ് കാര്യം മനസിലായത്.

പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ ബസിൻ്റെ എല്ലാ സർവീസുകളിലും വിദ്യാർഥികൾക്ക് മധുരം നൽകി. അതോടൊപ്പം സൗജന്യ യാത്രയും ഒരുക്കിയെന്ന് ബസ് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു. പന്തീരാങ്കാവിൽ നിന്നും സർവീസ് നടത്തുന്ന 'ഗസൽ' ബസിൽ കയറിയ മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും സൗജന്യ യാത്രയൊരുക്കിയാണ് പ്രവേശനോത്സവം വേറിട്ടതാക്കിയത്. സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ധാരാളം വിദ്യാർഥികളുടെ ആശ്രയമാണ് പുത്തൂർ മഠം, പന്തീരാങ്കാവ്, പാലാഴി വഴി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ഗസൽ ബസ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്വകാര്യ ബസുകളിൽവിദ്യാർഥികളുമായി തർക്കവും കയ്യാങ്കളിയും നടക്കുന്ന വാർത്തകള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്‌തമാണ് ഗസൽ. ഗസൽ ബസിൽ എത്തുന്ന വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് നല്ല യാത്രാനുഭവമാണെന്നാണ് കുട്ടികള്‍ പറയുന്നത്. ബസ് സർവീസ് കുറവുള്ള മേഖല ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ നിറയെ യാത്രക്കാരുണ്ടാവും ഓരോ സർവീസിലും.

അതിനിടയിൽ വലിയ ബാഗുമായി കുട്ടികൾ കയറുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആയി പലരും കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഭാവി തലമുറയെ ഇരുകൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഗസലിനുള്ളത്. ബസിൽ കയറുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹകരിക്കുമെന്നും ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. മുൻപും ഇവിടുത്തെ സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഇതുവഴി സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസുകൾ കാരുണ്യ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ച് രണ്ട് കോടി രൂപയിലേറെ സമാഹരിച്ച് പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് സഹായം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് ഈ പ്രവേശനോത്സവ ദിവസം ഇതുവഴി സർവീസ് നടത്തുന്ന ഗസൽ ബസ് മറ്റ് ബസുകൾക്കെല്ലാം മാതൃകയായി സൗജന്യ യാത്രയും ഒരുക്കിയത്.

Also Read: പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരില്ലാത്ത അധ്യയന വർഷം; പാങ്ങ് സ്‌കൂളിൽ ഹൃദയസ്‌പർശിയായ പ്രവേശനോത്സവം

TAGGED:

GHAZAL PRIVATE BUS KOZHIKKODE
SCHOOL OPENING CEREMONY
PRAVESHANOLSAVAM
GHAZAL PRIVATE BUS FREE TRIP
FREE BUS ON SCHOOL OPENING CEREMONY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.