ETV Bharat / state

പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്ന ചടങ്ങിൽ എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും ക്ഷണിക്കുന്ന പതിവില്ല; കെ സുരേന്ദ്രൻ

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി 35 ശതമാനം വോട്ട് പിടിക്കുമെന്നും ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 20% വോട്ട് ബിജെപിക്ക് ഉണ്ടെന്നും ബിജെപി മുൻ അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ.

K SURENDRAN കെ സുരേന്ദ്രൻ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബിജെപി
K Surendran (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 13, 2026 at 7:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന ചടങ്ങിൽ ആരൊക്ക പങ്കെടുക്കണം എന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസാണെന്ന് ബിജെപി മുൻ അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കുന്ന ദേശീയപാത റീച്ചുകളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽനിന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ഒഴിവാക്കിയ നടപടി വിവാദത്തിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. കുമ്പള ടൗൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഹാളിൽ മഹിളാ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

"സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലവനായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചു. എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും ക്ഷണിക്കുന്ന പതിവ് എവിടെയും ഇല്ല. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പങ്കെടുത്തത് പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രമാണ്. രാജീവ്‌ ചന്ദ്രശേഖരൻ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആണ്" - കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി 35 ശതമാനം വോട്ട് പിടിക്കുമെന്നും ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 20% വോട്ട് ബിജെപിക്ക് ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇത് 35 % ആകുന്നത് അസാധ്യമുള്ള കാര്യമല്ല. കേരളത്തിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക്‌‌ അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ്
ഉള്ളത്. ഇടത് വലത് മുന്നണികളിൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയാണ് നടക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്ന ചടങ്ങിൽ എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും ക്ഷണിക്കുന്ന പതിവില്ല'- കെ സുരേന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മഞ്ചേശ്വരത്ത് എൽഡിഎഫ് ഫോർ യുഡിഎഫ് ആണ്. യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണക്കുന്നത് എൽഡിഎഫിലെ വോട്ടർമാർ അംഗീകരിക്കില്ല. ഇടത് അണികൾ വലിയ അസംതൃപ്‌തിയിലാണ്. മഞ്ചേശ്വരത്ത് എൽഡിഎഫിൻ്റെ അസ്ഥിത്വം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് എന്നാണ് പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം. മുസ്‌ലീം ലീഗുമായുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിന് ഇത്തവണ ജനങ്ങൾ മറുപടി നൽകുമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മഞ്ചേശ്വരത്ത് കെ സുരേന്ദ്രൻ തന്നെയാകും എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കെ കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലങ്ങളിൽ എത്തിയ കെ സുരേന്ദ്രൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് ഇപ്പോൾ. ദേശീയ പാത വികസനമല്ലാതെ ഒരു വികസനവും ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

കുടിവെള്ളം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആശുപത്രികൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പരിഹരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയവുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേ സമയം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തില്‍ കെ ആര്‍ ജയാനന്ദ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകുമെന്നാണ് വിവരം. സിപിഎം കാസര്‍കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗമാണ് ജയാനന്ദ.

Also Read: നഴ്‌സുമാരുടെ സമരം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഹൈക്കോടതി; ചൊവ്വാഴ്ച നിർണായക മധ്യസ്ഥ ചർച്ച

TAGGED:

K SURENDRAN
കെ സുരേന്ദ്രൻ
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ബിജെപി
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.