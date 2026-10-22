ജർമനിയിലെ തീപിടിത്തം; കാലടി സ്വദേശി സിവിൻ ജോണിയുടെ സംസ്കാരം നാളെ
ജർമനിയിലെ തീപിടിത്തത്തില് മരിച്ച മൂന്ന് മലയാളികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാളെ നാട്ടിലെത്തിക്കും.
Published : October 22, 2026 at 4:03 PM IST
എറണാകുളം: ജർമനിയിലെ ബോഹും നഗരത്തിലുണ്ടായ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തീപിടിത്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട കാലടി സ്വദേശി സിവിൻ ജോണിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നാളെ (വെള്ളി) നടക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ടിന് സ്വഭവനത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രാർഥനാ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം മാണിക്കമംഗലം സെൻ്റ് റോക്കീസ് പള്ളിയിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക.
ജർമനിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 1:20-ന് നെടുമ്പാശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന മൃതദേഹം ബന്ധുക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങും. തുടർന്ന് ആലുവയിലെ സി.എ. ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. രാവിലെ 6:30-ഓടെ കാലടി മാണിക്കമംഗലത്തെ തോട്ടകത്തുള്ള സിവിൻ്റെ കുടുംബവീടായ 'കോനൂരാൻ ഭവനത്തിൽ' പൊതുദർശനത്തിനായി എത്തിക്കും. തുടർന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അന്തിമോപചാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷമാകും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയെന്ന് കുടുംബാംഗം പൗലോസ് കോനൂരാൻ അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നഴ്സിങ് വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന സിവിൻ ജോണി പഠനാർഥം സെപ്റ്റംബർ 14നാണ് ജർമനിയിലെത്തിയത്. കൃത്യം ഒരു മാസം തികയുന്ന ദിവസമായിരുന്നു ഈ ദുരന്തം. സഹോദരനൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന സിവിൻ, അപകടം നടന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രേമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ. ജർമനിയിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം എയർ കാർഗോയുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് കാരണമാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് വൈകിയത്.
അതേസമയം, ഇതേ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട കൊല്ലം പെരിയനാട് സ്വദേശിനി അഞ്ജലി എസ്. ജോയിയുടെ ഭൗതികശരീരവും സിവിൻ ജോണിയുടെ മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം പുലർച്ചെ നെടുമ്പാശേരിയിൽ എത്തിക്കും. ഇവിടെനിന്നും പ്രാഥമിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങി കൊല്ലത്തെ സ്വവസതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ജർമനിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരമനുസരിച്ച്, ഇവരോടൊപ്പം അപകടത്തിൽ പുക ശ്വസിച്ച് മരണപ്പെട്ട ഇടുക്കി സ്വദേശിനി നോവ സാബുവിൻ്റെ മൃതദേഹം നാളെ രാത്രി 8:15-ഓടെയാകും നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക.
ഇടുക്കി ഇരട്ടയാർ സ്വദേശി നോവ സാബുവിൻ്റെ (25) മൃതദേഹം ഒക്ടോബർ 22ന് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽനിന്ന് പുറപ്പെടും. ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ഒക്ടോബർ 23ന് പുറപ്പെടുന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ അന്നുതന്നെ കൊച്ചിയിലെത്തിക്കും. മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങളും ഒരേ ദിവസമാണ് കൊച്ചിയിലെത്തുന്നതെങ്കിലും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിമാനങ്ങളിലായിരിക്കും എത്തിക്കുക. തുടർന്ന് നോർക്ക റൂട്ടസ് ആംബുലൻസുകളിൽ വീടുകളിലെത്തിക്കും.
ജർമ്മനിയിലെ പ്രവാസ ലോകത്തെയും നാട്ടിലെയും ബന്ധുക്കളെയും ഒരുപോലെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയതായിരുന്നു ബോഹും നഗരത്തിലെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത അഗ്നിബാധ. അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ പുക ശ്വസിച്ചാണ് മലയാളികളായ മൂന്ന് പേരും മരണപ്പെട്ടത്. വിദേശ മണ്ണിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയെത്തി ഒടുവിൽ ചേതനയറ്റ ശരീരങ്ങളായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരുടെ വേർപാടിൽ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും വലിയ സങ്കടത്തിലാണ്.
Also Read:നെടുമ്പാശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടം; സുഹൈലിനെ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ഹർജി കോടതി തള്ളി