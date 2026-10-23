ജർമനിയിലെ തീപിടിത്തം: മരിച്ച മലയാളി വിദ്യാർഥികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിച്ചു
മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കളും കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പൗളി, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ, നോർക്ക ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ചേർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി. തുടർന്ന് ആലുവയിലെ സിഎ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് മറ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി
Published : October 23, 2026 at 11:03 AM IST
എറണാകുളം: ജർമനിയിലെ ബോഹും നഗരത്തിലെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ മരിച്ച മലയാളി വിദ്യാർഥികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിച്ചു. എറണാകുളം കാലടി സ്വദേശി സിവിൻ ജോണി (26), കൊല്ലം പെരിയനാട് സ്വദേശിനി അഞ്ജലി എസ്. ജോയി (25) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 23) പുലർച്ചെ 1.30ന് നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും സംയുക്ത ഇടപെടലിലൂടെയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്.
പൊതുദർശനവും സംസ്കാരവും
മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കളും കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പൗളി, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ, നോർക്ക ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ചേർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി. തുടർന്ന് ആലുവയിലെ സിഎ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് മറ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. സിവിൻ്റെ മൃതദേഹം രാവിലെ 6.30ന് കാലടി മാണിക്കമംഗലത്തെ തോട്ടകത്തുള്ള വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു. പൊതുദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ടിന് വീട്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രാർഥനാ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം മാണിക്കമംഗലം സെൻ്റ് റോക്കീസ് പള്ളിയിൽ സംസ്കാരം നടത്തും.
ജർമനിയിൽ നഴ്സിങ് വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന സിവിൻ ജോണി പഠനാവശ്യത്തിനായി സെപ്റ്റംബർ 14നാണ് അവിടെയെത്തിയത്. കൃത്യം ഒരു മാസം തികയുന്ന ദിവസമായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. സഹോദരനൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന സിവിൻ, അപകടം നടന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ. ജർമനിയിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം എയർ കാർഗോയുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് കാരണമാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം വൈകിയത്.
അഞ്ജലിയുടെയും നോവയുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ
സിവിൻ്റെ മൃതദേഹത്തോടൊപ്പമാണ് അഞ്ജലിയുടെ ഭൗതികശരീരവും നെടുമ്പാശേരിയിൽ എത്തിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പ്രാഥമിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങി കൊല്ലത്തെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് അഞ്ജലി ജോലി ആവശ്യത്തിനായി ജർമനിയിലേക്ക് പോയത്. ജർമനിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരമനുസരിച്ച്, ഇവർക്കൊപ്പം അപകടത്തിൽ പുക ശ്വസിച്ച് മരിച്ച ഇടുക്കി കട്ടപ്പന സ്വദേശിനി നോവ സാബുവിൻ്റെ (25) മൃതദേഹം ഇന്ന് രാത്രി 8.15ന് നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. മൂന്നുപേരുടെയും മരണവാർത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ വലിയ ഞെട്ടലിലാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും.
അറസ്റ്റിലായത് റുമേനിയൻ പൗരൻ
ജർമനിയിലെ പ്രവാസ ലോകത്തെയും നാട്ടിലെയും ബന്ധുക്കളെയും ഒരുപോലെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയതായിരുന്നു ബോഹും നഗരത്തിലെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത അഗ്നിബാധ. ഒക്ടോബർ 13ന് പുലർച്ചെയാണ് അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ പുക ശ്വസിച്ചാണ് മലയാളികളായ മൂന്ന് പേരും മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ മറ്റ് അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിന് തീയിട്ടതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 41കാരനായ റുമേനിയൻ പൗരനെ പ്രാദേശിക പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതിയും അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ ഉടമയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് തീവെപ്പിനും മൂന്ന് പേരുടെ ദാരുണമായ മരണത്തിനും ഇടയാക്കിയത്. കൊലപാതകക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക തകരാറല്ല തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്ന് അഗ്നിശമന സേനയുടെ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു.
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