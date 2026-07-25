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മണ്ണിനെ സ്‌നേഹിച്ചവന്‍ മണ്ണടരുകളില്‍ പൊലിഞ്ഞു; നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്‌ത്തി അനീഷ്‌ യാത്രയായി... പറഞ്ഞുതീരാത്ത കഥകളുമായി

ഇനി ഓണത്തിന് വരാം.... യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി വീട്ടില്‍ തിരികെയെത്തിയത് ജീവനറ്റ്. നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്‌ത്തി അനീഷ്‌ മോഹന്‍ യാത്രയായി.

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Anish Mohan. (Special arrangement.)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 25, 2026 at 12:50 PM IST

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കോട്ടയം: നാടിന്‍റെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും പ്രാര്‍ഥനയും കാത്തിരിപ്പും വിഫലമായി. സിക്കിമിലെ തുരങ്കം അപകടത്തില്‍ കാണാതായ അനീഷ്‌ മേനോനെ ഒരു തുടിപ്പോടെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ പ്രാര്‍ഥനയോടെയായിരുന്നു ഒരു കുടുംബം. എന്നാല്‍ മണ്ണിന്‍റെ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകള്‍ അടുത്തറിഞ്ഞുള്ള ജീവിതയാത്ര ഈ മണ്ണടരുകളില്‍ അവസാനിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്‌ത്തി അനീഷിന്‍റെ മൃതദേഹവും വഹിച്ച് ആംബുലന്‍സ് കോട്ടയം മണര്‍കാട്ടെ വീട്ടിലെത്തി.

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അനീഷ്‌ അവസാനമായി നാട്ടിലെത്തിയത്. അന്നാകട്ടെ ഇളയ മകള്‍ കാര്‍ത്യായനിയുടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് കെട്ടായിരുന്നു. ചടങ്ങുകളെല്ലാം പൂര്‍ത്തിയാക്കി അവധിയും കഴിഞ്ഞ് കുടുംബത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് വീണ്ടും സിക്കിമിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഇനി ഓണത്തിന് കാണാം....എന്നായിരുന്നു വീടിന്‍റെ പടിവാതില്‍ക്കലെത്തിയപ്പോള്‍ അനീഷ്‌ പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ ജീവനറ്റുള്ള ഈ തിരിച്ച് വരവ് കുടുംബത്തിനൊട്ടും സഹിക്കാനാകുന്നില്ല.

സിക്കിമിലെ നാഷണല്‍ ഹൈഡ്രോ ഇലക്‌ട്രിക് പവര്‍ കോര്‍പറേഷന്‍റെ ടണല്‍ നിര്‍മാണത്തിനിടെയായിരുന്നു ആ അപ്രതീക്ഷിത അപകടം. ടണല്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നവരില്‍ ഒരാളായിരുന്നു കൂരോത്ത്പറമ്പില്‍ അനീഷ്‌. തുരങ്ക നിര്‍മാണ മേഖലയിലെ പാറയിടുക്കുകളുടെ കാഠിന്യവും ജലാംശത്തിന്‍റെ അളവും പരിശോധിച്ച് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. തുരങ്ക നിര്‍മാണത്തിനായി പാറ തുരക്കുന്ന ജോലിയാണ് പുരോഗമിച്ചിരുന്നത്. പാറ തുരക്കുന്നതിനിടെ മീഥെയ്‌ന്‍ വാതക ചോര്‍ച്ചയുണ്ടായി. ഇത് വലിയ സ്‌ഫോടനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇതോടെ നിരവധി പേര്‍ മണ്ണിലമര്‍ന്നു.

ഇത് അനീഷിന് ഉപജീവനത്തിനുള്ള വെറുമൊരു ജോലി മാത്രമായിരുന്നില്ല. ജിയോളിസത്തെ അത്രയേറെ താത്‌പര്യത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നത്. കോട്ടയം നാട്ടകം ഗവ. കോളജിൽ നിന്ന് 2001-04 ബാച്ചിലാണ് അനീഷ് ബിഎസ്‌സി ജിയോളജി പൂർത്തിയാക്കിയത്. 2011ൽ ഹരിയാനയിലെ ഇലക്ട്രിക് പവർ കോർപറേഷനിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. പിന്നീട് എൻഎച്ച്പിസിയിൽ ജോലി നേടി. ഈ വർഷം സിക്കിമിൽ സീനിയർ മാനേജരായി പ്രമോഷൻ കിട്ടി.

തനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പകര്‍ന്ന് കൊടുക്കുന്നതില്‍ ഏറെ തത്‌പരനായിരുന്നു അനീഷ്‌ മോഹന്‍. ഇത്തരം അറിവുകള്‍ തന്‍റെ എഴുത്തിലൂടെയും സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലായ 'സയന്‍റിഫിക്ക് മലയാളി'യിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു അനീഷ്‌.

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ജോലിയില്‍ നിന്നും അവധിയെടുത്ത് അനീഷ് എത്തുന്നതില്‍ വീട്ടുകാര്‍ക്ക് മാത്രമല്ല അയല്‍വാസികള്‍ക്ക് ഏറെ സന്തോഷം തന്നെയായിരുന്നു. അനീഷ് എത്തി കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ അയല്‍വാസികള്‍ക്കൊപ്പവും അദ്ദേഹം ഏറെ നേരം ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെയെല്ലാം അഭിരുചി മനസിലാക്കി ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള കോഴ്‌സുകളെല്ലാം പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാറുമുണ്ട് അനീഷ്‌.

കോളജ്‌ പഠന കാലത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും ഏറെ സൗഹൃദം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നയാളാണ് അനീഷെന്ന് സുഹൃത്തുക്കള്‍ പറയുന്നു. കോളജില്‍ അനീഷിന്‍റെ ബാച്ചില്‍ 12 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആരോടും ഒട്ടും പരിഭവമില്ലാതെ സ്‌നേഹം മാത്രമായിരുന്നു അനീഷിന്. കോളജ് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ട് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളെ അദ്ദേഹം നിലനിര്‍ത്തി വന്നിരുന്നൂവെന്ന് സുഹൃത്തുക്കള്‍ പറയുന്നു.

മകന്‍ മരിച്ചതറിയാതെ അമ്മ

മകന്‍റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം തൊലൊന്നുമല്ല അനീഷിന്‍റെ കുടുംബത്തെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയത്. പിതാവ് പികെ മോഹനന്‍ തോട്ടയ്‌ക്കാട് ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകനായിരുന്നു. അമ്മ അമ്മിണിക്കുട്ടി. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വരെ അസുഖ ബാധിതയായ അമ്മയെ മകന്‍റെ മരണ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. ആഴ്‌ചയില്‍ രണ്ട് ദിവസം ഡയാലിസിസിന് വിധേയയാകുന്നയാളാണ് അമ്മ. അതുകൊണ്ട് ദിവസവും രാത്രി മകന്‍ അമ്മയെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇനി രാത്രിയില്‍ അമ്മയുടെ വിശേഷം അറിയാന്‍ ഈ മകന്‍റെ വിളിയെത്തില്ല.

ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളും അച്ഛനും അമ്മയും അടങ്ങുന്നതാണ് അനീഷിന്‍റെ കുടുംബം. 10 വയസും 8 മാസവുമുള്ളതാണ് മക്കള്‍. അനീഷിന്‍റെ വിയോഗം കുടുംബത്തിന് വല്ലാത്ത ശൂന്യതയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മറക്കാത്ത ഓര്‍മകളും സ്‌നേഹവും ബാക്കിയാക്കി അനീഷ് യാത്രയായി.

പറഞ്ഞുതീരാത്ത കഥകള്‍

‘ഇവിടെ, ഈ ജനാലയിലൂടെയാണ്‌ അനീഷ്‌ മോഹൻ ലോകത്തോട് കഥകൾ പറയുന്നത്‌. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം ആരാണ്‌ ഈ അനീഷ്‌ മോഹൻ എന്ന്?... ചോദ്യം കൊള്ളാം... പക്ഷേ, ആ ചോദ്യം ഇവിടെ തികച്ചും അപ്രസക്തമാണ്‌. പ്രസക്തമായത് കഥകൾ മാത്രമാണ്‌... കഥകൾ... മനുഷ്യന്‍റെ കഥകൾ... നിഗൂഢതകൾ ഒളിപ്പിച്ച അസ്ഥിപേടകവും ചുമന്നുനടന്ന് ആ ഇരുകാലിമൃഗം തീർത്ത വിസ്‌മയങ്ങളുടെ കഥകൾ... അവൻ സൃഷ്‌ടിച്ച ദൈവങ്ങളുടെയും ചെകുത്താന്മാരുടെയും കഥകൾ.. അവൻ ആകാശവും അതിലെ നക്ഷത്രങ്ങളും അളന്ന് തീർത്തതിന്‍റ കഥകൾ... അവൻ ചോരപ്പുഴകൾ ഒഴുക്കി ഭൂമിയെ ഋതുമതിയാക്കിയ കഥകൾ... കഥകൾ... ഒരായിരം കഥകൾ’

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TAGGED:

TUNNEL COLLAPSE IN SIKKIM
SIKKIM INCIDENT MALAYALI DEATH
BSC GEOLOGY
ANISHS DEAD BODY BOUGHT TO KOTTAYAM
GEOLOGIST ANISH DEATH UPDATES

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