കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍; പൊലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജിസിഡിഎ,

കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദുരൂഹതകൾ നീക്കണമെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു

കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 28, 2025 at 10:57 PM IST

എറണാകുളം: കലൂർ ജവഹർ ലാൽ നെഹ്റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിന് പൊലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജിസിഡിഎ. സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർക്കാണ് ജിസിഡിഎ സെക്രട്ടറി പരാതി നൽകിയത്. കോണ്‍ഗ്രസ് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസിന്‍റ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു സംഘം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറിയതുനു പിന്നാലെയാണ് പാരിത.

സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാനിക്കാതെ ബലപ്രയോഗം നടത്തിയും, ജിസിഡിഎയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ വൈകുന്നേരം ആറു മണിയോടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സംഘം ആളുകൾ സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിൽ ബലമായി പ്രവേശിച്ചെന്നാണ് പരാതി.

അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി ടർഫ് നവീകരണം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതിക്രമിച്ചു കയറിയത്. ടർഫിലേക്ക് ആളുകൾ പ്രവേശിച്ചത് ഇതുവരെ ചെയ്ത മുഴുവൻ ജോലികളെയും നശിപ്പിക്കുകയും വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവർക്കെതിരെ നിയമപ്രകാരം അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സ്റ്റേഡിയവും പരിസരവും സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം ഒരുക്കണമെന്നും ജിസിഡിഎ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദുരൂഹതകൾ നീക്കണമെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്റ്റേഡിയത്തിന് ബലക്ഷയം ഉണ്ടെന്ന മദ്രാസ് ഐഐടിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടും പുറത്തുവിടാതെ ജിസിഡിഎ സ്റ്റേഡിയം നവീകരണത്തിന് കരാറില്ലാതെ അനുമതി നൽകിയത് എങ്ങനെയെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മെസ്സിയെ എത്തിക്കാമെന്ന പേരിൽ വിവാദ സ്പോൺസർക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പങ്ക് എന്താണെന്നും, മെസ്സി വന്നാൽ മന്ത്രിക്ക് എത്ര പണം ലഭിക്കുമെന്നും ഷിയാസ് ചോദിച്ചു. പണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിഗൂഢമായ നീക്കമാണ് കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നതെന്നും ഷിയാസ് ആരോപിച്ചു.

നേരത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ നടത്തിയതിലോ, സ്റ്റേഡിയം നവീകരണത്തിലോ പ്രവർത്തന പരിചയമില്ലാത്ത സ്പോൺസറെ മന്ത്രിക്ക് എവിടെനിന്ന് കിട്ടിയെന്നും, ഇതിന് പിന്നിൽ സാമ്പത്തിക താത്പര്യം മാത്രമെന്നും ഷിയാസ് ആരോപിച്ചു. എഴുപത് കോടി മുടക്കുമെന്ന് വീരവാദത്തിനപ്പുറം എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ പോലും സ്പോൺസർ മുടക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്റ്റേഡിയം നവീകരണത്തിന് ഉപകരാർ നൽകിയെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണെന്ന് സ്റ്റേഡിയം സ്പോർട് കേരള ഫൗണ്ടേഷന് നൽകി എന്ന് പറയുന്ന ജിസിഡിഎ മറുപടി പറയണം. ഇതിലെ കരാറുകൾ എന്താണ്, നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതടക്കം ജിസിഡിഎ മറുപടി പറയണം. ജിസിഡിഎ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ പോലും അറിയാതെയാണ് സ്റ്റേഡിയം കൈമാറിയത്.

സ്പോർട് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ആരാണെന്നും, ഫൗണ്ടേഷന് പിന്നിൽ ആരാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇത് മന്ത്രിയുടെ തട്ടിപ്പാണ്, മന്ത്രിക്കും ഈ ഇടപാടിൽ കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, പോകുന്ന പോക്കിൽ സ്റ്റേഡിയവും ചെമ്പാക്കാനുള്ള (കൈക്കലാക്കാനുള്ള) ശ്രമമാണ് മന്ത്രിയും സർക്കാരും നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പിആർ വർക്കിന് വേണ്ടി കായിക പ്രേമികളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് വിറ്റു തുലക്കാനുള്ളതല്ല കേരളത്തിന്‍റെ പൊതുസ്വത്തെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കെ കരുണാകരൻ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ അതിനെ എതിർത്ത ആളുകളാണ് ഇന്ന് സ്റ്റേഡിയം വിൽക്കാൻ നടക്കുന്നതെന്ന് ഷിയാസ് ആരോപിച്ചു.

