ETV Bharat / state

കണക്ഷണൻ മാറ്റുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില്‍ തീപടർന്നു, എന്തു ചെയ്യണം? കോഴിക്കോട് ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

കോഴിക്കോട് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് തീപിടിച്ചു. സിലിണ്ടറിലെ ഗ്യാസ് തീർന്നതോടെ മറ്റൊരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് കണക്ഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു.

GAS CYLINDER EXPLOSION KOZHIKODE NEWS GAS CYLINDER BLAST LATEST NEWS MALAYALAM
gas cylinder caught fire on kitchen, family rescued in kozhikode (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 26, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: വീടിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ സൂക്ഷിച്ച എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് തീപിടിച്ചു. മുക്കത്തിന് സമീപം തേക്കും കുറ്റി കപ്പാലയിൽ തോണ്ടിക്കരപ്പറമ്പ് വി കെ പ്രകാശിൻ്റെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ സൂക്ഷിച്ച ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനാണ് തീ പിടിച്ചത്. ഇന്നലെ (ഒക്‌ടോബർ 25) രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിലിണ്ടറിലെ ഗ്യാസ് തീർന്നതോടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് കണക്ഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് പുതിയ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതോടെ വീട്ടുകാർ ഭയന്ന് ബഹളം വച്ചു. പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നവർ ഓടിയെത്തി. തീ അണക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് മുക്കം ഫയർ യൂണിറ്റിൽ വിവരമറിയിച്ചു. ഇവരുടെ നിർദേശപ്രകാരം പരിസരവാസികൾ പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്‌തു. ഉടൻതന്നെ മുക്കത്ത് നിന്നും രണ്ട് ഫയർ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി.

വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്‌ത് ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനു ശേഷം തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. തുടർന്ന് സേനാംഗങ്ങൾ തന്നെ സിലിണ്ടർ വീടിന് പുറത്തെത്തിച്ചു. ഫയർ യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധന സാമഗ്രികളും ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഉപകരണങ്ങളും കത്തി നശിച്ചു. തീപിടിത്തമുണ്ടായതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല.

കോഴിക്കോട് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് തീപിടിച്ചു. ഫയർഫോഴ്‌സ് എത്തി തീയണച്ചു. (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് തീ പിടിച്ചത് പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആയതോടെ സംഭവിക്കാമായിരുന്ന വലിയ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. തീ അണക്കുന്നതിന് മുക്കം ഫയർ യൂണിറ്റ് അസിസ്‌റ്റൻ്റ് സ്‌റ്റേഷൻ ഓഫിസർ പയസ് അഗസ്‌റ്റിൻ, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫിസർമാരായ സുരേഷ് മേലേടത്ത്, വൈ പി ഷറഫുദ്ദീൻ, ജിഗേഷ്, എൻ പി അനീഷ്, ശ്രീജൻ, ജിതിൻ, ജോളിഫിലിപ്പ്, രാജേന്ദ്രൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. അപകടം നടന്ന സംഭവത്തിൽ മുക്കം ഫയർ യൂണിറ്റ് അസിസ്‌റ്റൻ്റ് സ്‌റ്റേഷൻ ഓഫിസർ പയസ് അഗസ്‌റ്റിൻ ജനങ്ങൾക്കായി ചില നിർദേശങ്ങളും മുൻപോട്ടു വയ്‌ക്കുന്നുണ്ട്.

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് തീപിടിച്ചാലോ ഗ്യാസ് ചോർന്നാലോ എന്ത് ചെയ്യും?

  1. ഗ്യാസ് ചോർച്ച ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഇലക്‌ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഓൺ ആക്കാനോ ഓഫ് ആക്കാനോ നിൽക്കരുത്.
  2. ഗ്രാസ് ചോർച്ച ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഉടൻതന്നെ റെഗുലേറ്റർ ഓഫ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
  3. അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വെൻ്റിലേറ്ററും ജനലുകളും തുറന്നിടുക.
  4. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ തീ പടരുകയാണെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള പുതപ്പോ, ചാക്കോ വെള്ളത്തിൽ നനച്ച് കുറ്റിക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇടുക. ഗ്യാസ് ചോർച്ചയുള്ള ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ തീപിടിത്തം ഒഴിവാക്കാം.
  5. ചോർച്ചയുണ്ടായ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത്.
  6. ഗ്യാസ് ചോർച്ച, തീപിടിത്തം എന്നിവ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻതന്നെ അഗ്നിശമന സേനയെ വിവരം അറിയിക്കുക. ഇത് വൻ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചേക്കാം.

Also Read: അടിമാലി മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തം: ഏഴ് മണിക്കൂർ നീണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനം വിഫലം; വീടിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ ബിജുവിന് ദാരുണാന്ത്യം

TAGGED:

GAS CYLINDER EXPLOSION
KOZHIKODE NEWS
GAS CYLINDER BLAST
LATEST NEWS MALAYALAM
GAS CYLINDER BLAST KOZHIKODE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

മഹാബോധി; ഇവിടെ രാഷ്‌ട്രീയമില്ല, ജനങ്ങളുടെ മനസിന് പകരുന്നത് ശാന്തി മാത്രം

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.