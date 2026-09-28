മുടിയൂർക്കര മെൻസ് ഹോസ്റ്റൽ റോഡ് മാലിന്യക്കൂമ്പാരം; ദുർഗന്ധവും തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യവും രൂക്ഷം
മാലിന്യ നിക്ഷേപം രൂക്ഷമായതോടെ പ്രദേശവാസികൾക്ക് വഴിനടക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധം ഇവിടെ ദുർഗന്ധവും തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യവും വർധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പരാതി.
Published : September 28, 2026 at 2:03 PM IST
സുരേഷ് കെ എസ്
കോട്ടയം: മെഡിക്കൽ കോളജിന് സമീപമുള്ള മുടിയൂർക്കര മെൻസ് ഹോസ്റ്റൽ റോഡിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപം രൂക്ഷമാകുന്നു. ഡോക്ടർമാരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സും കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിയും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രധാന പാതയോരത്താണ് രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത്. മാലിന്യ നിക്ഷേപം രൂക്ഷമായതോടെ പ്രദേശവാസികൾക്ക് വഴിനടക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധം ഇവിടെ ദുർഗന്ധവും തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യവും വർധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പരാതി.
ഡോക്ടർമാരും പ്രദേശവാസികളായ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളും ദിനംപ്രതി ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയോരത്താണ് മദ്യക്കുപ്പികളും സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകളും കുട്ടികളുടെ പാമ്പറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് കൂട്ടത്തോടെ തള്ളുന്നത്. മെഡിക്കൽ കോളജ് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ വഴിയോട് ചേർന്നാണ് കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിയും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എത്തുന്നവർ ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ റോഡരികിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പതിവായതോടെ പ്രദേശത്ത് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം അതിരൂക്ഷമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
''ദിനംപ്രതി നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാൻ എത്തുന്നത്. വാഹനങ്ങളിലെത്തി മാലിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കടന്നുകളയുന്നത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. മാലിന്യ നിക്ഷേപം രൂക്ഷമായതോടെ തെരുവ് നായ ശല്യം രൂക്ഷമായതെടെ ബൈക്കിൽ പോകുന്നവരും ജീവനും ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എത്രയും വേഗം ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ അഭ്യർഥന. അത്രയ്ക്കും ദുർഗന്ധമാണ് ഈ പ്രദേശമാകെ. അധികൃതർ കൃത്യമായി തന്നെ ഇടപെടണം,'' എന്ന് നാട്ടുകാരനായ അനി പറയുന്നു.
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പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളുന്നത് ദുർഗന്ധത്തിനും വഴിയാത്രക്കാരുടെയും പരിസരവാസികളുടെയും കടുത്ത ദുരിതത്തിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മുൻപ് ശുചിമുറി മാലിന്യം വരെ തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം വരെയുണ്ടായി എന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്.
അതിരമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ 18-ാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസം മുൻപ് വാർഡ് കൗൺസിലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷവും സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും വീണ്ടും മാലിന്യക്കൂമ്പാരമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു.
ദുർഗന്ധവും തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യവും കാരണം കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും ഇരുചക്ര വാഹനക്കാർക്കും ഭയമില്ലാതെ ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഈ സങ്കീർണമായ വിഷയത്തിൽ അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണണമെന്നും അനധികൃതമായി മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.
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