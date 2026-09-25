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അട്ടപ്പാടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 7,300ഓളം കഞ്ചാവ് തൈകൾ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചു

പുതൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പൊന്നക്കൽ മലക്കും അംഗണ്യൻ ചോലയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശത്തെ കഞ്ചാവ് തൈകളാണ് നശിപ്പിച്ചത്.

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Ganja seized (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 10:15 AM IST

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Updated : September 25, 2026 at 10:23 AM IST

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പാലക്കാട്: മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനത്തിനെതിരെ പാലക്കാട് ജില്ലാ പൊലീസ് നടത്തുന്ന ‘ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ’ ൻ്റെ ഭാഗമായി അട്ടപ്പാടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. പുതൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പൊന്നക്കൽ മലക്കും അംഗണ്യൻ ചോലയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശത്തുനിന്ന് 7,300ഓളം കഞ്ചാവ് തൈകൾ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചു. പാലക്കാട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി എ. അബ്‌ദുൾ റഷിദ് ഐപിഎസിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം അഗളി സബ് ഡിവിഷണൽ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും അഗളി സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ ഹർഷാദും ചേർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

അട്ടപ്പാടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട (ETV Bharat)

പൊന്നക്കൽ മലക്കും അംഗണ്യൻ ചോലയ്ക്കും ഇടയിൽ 160 തടങ്ങളിലായി ഒന്നര മാസം പ്രായമുള്ള ഏകദേശം 1,600 കഞ്ചാവ് തൈകളും പൊന്നക്കൽ മലയുടെ കിഴക്കുഭാഗത്ത് 475 തടങ്ങളിലായി പൂർണ വളർച്ചയെത്തി പൂത്തുനിൽക്കുന്ന 5,700 തൈകളുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇവ പൊലീസ് സംഘം നശിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 4.30ന് പുറപ്പെട്ട പൊലീസ് സംഘം ഏഴ് മണിക്കൂറിലധികം ചെങ്കുത്തായ മലനിരകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് കഞ്ചാവ് കൃഷി കണ്ടെത്തിയത്. ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സംവിധാനമുപയോഗിച്ച് നട്ടുവളർത്തിയ നിലയിലായിരുന്നു തൈകൾ. കഞ്ചാവ് കൃഷി നടത്തിയവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പുതൂർ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.

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പാലക്കാട് നാർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈഎസ്‌പി ഇൻചാർജ് എം. വിശ്വംഭരൻ, അഗളി ഡിവൈഎസ്‌പി അശോകൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്.ഐ ഹർഷാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഗളി ഡാൻസാഫ് സംഘവും എഎൻഎഫ് സംഘവും ചേർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഈ മാസം 20ന് പൊട്ടിക്കൽ ഊരിന് സമീപം പക്കിവായി മലക്കും തേൻവര മലക്കും ഇടയിലും വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട നടന്നിരുന്നു. ഇവിടെ 42 തടങ്ങളിലായി അഞ്ചര മാസം പ്രായമുള്ള പൂർണ വളർച്ചയെത്തിയ 624 കഞ്ചാവ് തൈകളാണ് അഗളി ഡാൻസാഫ് സംഘം കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചത്. തുടർച്ചയായ പരിശോധനകളിലൂടെ അട്ടപ്പാടിയിലെ വനമേഖലകളിൽ അനധികൃതമായി നടത്തുന്ന കഞ്ചാവ് കൃഷി കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ പൊലീസ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിനോടനുബന്ധിച്ച് പാലക്കാട് ജങ്ക്ഷൻ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ നിന്നും മൂന്ന് കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് പേർ പിടിയിലായിരുന്നു. സെപ്‌റ്റംബർ 19ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെ പാലക്കാട് ജങ്ക്ഷൻ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിലെ മൂന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ശുചിമുറിക്ക് സമീപത്തായി ഇവരെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്.

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Last Updated : September 25, 2026 at 10:23 AM IST

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GANJA SEIZURE OPERATION TOOFAN

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