'കുട്ടി മെമ്പര്' ദാ ഇവിടെയുണ്ട്; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയോട് തത്കാലം ബൈ പറഞ്ഞ് ഗംഗ പ്രസാദ്
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങള് ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഗംഗ പ്രസാദ്
Published : November 19, 2025 at 12:59 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 2020 ലെ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തീരദേശ പഞ്ചായത്തായ കരുംകുളത്തെ പരുത്തുപ്പാറ വാര്ഡില് സിപിഎം ഇറക്കിയ സര്പ്രൈസ് സ്ഥാനാര്ഥിയായിരുന്നു ഗംഗ പ്രസാദ്. സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചപ്പോൾ, 21 വയസ്സും ഒന്നര മാസവും മാത്രമായിരുന്നു ഗംഗയുടെ പ്രായം. കേവലം 17 വോട്ടുകൾക്ക് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ചരിത്രം കുറിച്ച ഗംഗ, അന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി മാറി.
യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിൽനിന്ന് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദം നേടി, തുടർ പഠനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് സിപിഎം ഗംഗയെ തേടിയെത്തിയത്. കോളജിൽ എസ്എഫ്ഐ, നാട്ടിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാവുക എന്നത് ഗംഗയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തിക്കാൻ പോലുമാകാത്ത കാര്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ, പാർട്ടി നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു.
അഞ്ച് വർഷത്തെ ഭരണകാലം പൂർത്തിയാക്കി മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം എത്തുമ്പോൾ, 'കുട്ടി മെമ്പറിൽ' നിന്ന് ഗംഗ ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് 26 വയസ്സുള്ള ഗംഗ അന്ന് അവിവാഹിതയായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കരുംകുളം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനായ അനൂപിൻ്റെ ഭാര്യയും ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയുമാണ്. അന്ന് ബിരുദധാരിയായിരുന്ന ഗംഗ ഇപ്പോൾ എംഎ ബിരുദം നേടി, നിയമപഠനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ്—എൽഎൽബി വിദ്യാർഥിനി!
നിലവിൽ, കരുംകുളം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ കൂടിയായ ഭർത്താവ് അനൂപിൻ്റെ കൊച്ചുതുറയിലെ വീട്ടിലാണ് ഗംഗയും കുഞ്ഞും താമസിക്കുന്നത്. സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ അനൂപ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഗംഗയ്ക്ക് താങ്ങും തണലുമായി കൂടെയുണ്ട്.
എന്നാൽ, ഇത്തവണ ഗംഗ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് നിന്ന് പൂർണമായി മാറി നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി ജനപ്രതിനിധിയാകാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് ഗംഗ വ്യക്തമാക്കുന്നു. "എൽഎൽബിയിൽ മികച്ച വിജയം നേടി ഒരു അഭിഭാഷകയാകണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം," ഗംഗ പ്രസാദ് തൻ്റെ ഭാവി സ്വപ്നം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ജനസേവനത്തിൻ്റെ 'കുട്ടി മെമ്പർ' റോളിൽ നിന്ന് നിയമത്തിൻ്റെ 'അഭിഭാഷക' റോളിലേക്ക് മാറുന്ന ഗംഗ, കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾ നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങള് ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഗംഗ പ്രസാദ്.
എങ്ങനെ മത്സര രംഗത്തെത്തി?
എസ്എഫ്ഐയിലും ഡിവൈഎഫ്ഐയിലും പ്രവര്ത്തിച്ച പരിചയം കണക്കിലെടുത്ത് പാര്ട്ടി മത്സരിക്കാന് പറഞ്ഞു, മത്സരിച്ചു.
ജനങ്ങളില് നിന്നുള്ള പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
മികച്ച പ്രതികരണമായിരുന്നു. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി. പല ജീവിത പാഠങ്ങളും പഠിക്കാനായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോള് കിട്ടിയ സമ്പാദ്യമാണ് ഭര്ത്താവും കുഞ്ഞും. രണ്ടു പേരും ഒരേ ചിന്താഗതിക്കാരായതു കൊണ്ട് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പഞ്ചായത്തു മെമ്പറായ ഭാര്യക്കു പിന്നില് എല്ലാ പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ട്. ആവശ്യങ്ങളുമായി രാത്രികാലങ്ങളില് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാല് ഭര്ത്താവായ താനും കൂടെ പോകും. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടുകാരില്നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമായിരുന്നു. പിന്നെ രാഷ്ട്രീയമല്ലേ, എല്ലാവരും ഒരു പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സമീപിക്കണമെന്നില്ല. ജനങ്ങളെ നമുക്ക് പൂര്ണമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക പ്രയാസമാണെന്നതാണ് അനുഭവം. ഇത് ആദ്യമൊക്കെ മാനസികമായി വിഷമമുണ്ടാക്കി. അത് ഒരു പക്ഷേ ചെറുപ്രായം ആയതു കൊണ്ടാണെന്നു സ്വയം ആശ്വസിച്ചു. പിന്നെ കുറെ കേട്ടു കഴിയുമ്പോള് ഒരു ശീലമാകും. എങ്കിലും കഴിയുന്ന രീതിയിയില് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ആനശല്യം അവസാനിക്കാത്ത ആറളം; തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വേലായുധേട്ടന് ഉണ്ടേല് ഒരു 'കൈ' നോക്കാമെന്ന് ലക്ഷ്മി