'പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനും കുട്ടികള്ക്കും വയോധികർക്കും പ്രിയദർശിനി ലഭ്യമാക്കണം'; പദ്ധതി സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമെന്ന് കെബി ഗണേഷ് കുമാർ
തുക നേരത്തെ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുമെന്ന് കെബി ഗണേഷ് കുമാർ.
Published : June 20, 2026 at 7:42 PM IST
കോട്ടയം: പ്രിയദർശിനി സൗജ്യന ബസ് യാത്ര പദ്ധതിക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബഡ്ജറ്റിൽ മാറ്റി വച്ച തുകയിൽ പ്രതികരിച്ച് മുൻ ഗതാഗത മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ. സർക്കാർ പദ്ധതിക്കായി 800 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് നല്ല കാര്യമാണെന്നും എന്നാൽ തുക നേരത്തെ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സൗജ്യന ബസ് യാത്ര പദ്ധതി സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമാണെന്നും പ്രതേകിച്ച് സ്ത്രികൾക്ക് എന്നിരുന്നാലും ഈ പദ്ധതി പാവപ്പെട്ടവർക്കും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സമൂഹത്തിൽ പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി വിഭാവനം ചെയ്യ്തിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുനെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ 70 വയസ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുമാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നായിരുന്നു ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്തായാലും പദ്ധതി വിജയമാകട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.
പ്രിയദർശിനിയെ പ്രശംസിച്ച് മുന്നെ ഗണേഷ് കുമാർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു
പദ്ധതിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് മുൻ ഗതാഗത മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറും മുൻപും രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം സർക്കാർ പാലിച്ചത് മികച്ച കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.
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സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിനും പുറമെ ചെറിയ ആൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് മുൻ മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേക ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന് അനുയോജ്യമായ മാർഗം സർക്കാർ കണ്ടെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഗണേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
പ്രിയദർശിനിയെന്ന സൗജ്യന യാത്ര പദ്ധതി
യു ഡി എഫ് മുന്നോട്ടുവെച്ച 'ഇന്ദിരാ ഗാരൻ്റി'യുടെ ഭാഗമായി സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കും കെ എസ് ആർ ടി സി ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സൗജന്യയാത്ര അനുവദിക്കുന്നതാണ് പ്രിയദർശിനിയെന്ന സൗജ്യന യാത്ര പദ്ധതി. ഇതിലൂടെ ഏഴ് വിഭാഗം ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾക്കും സൗജന്യമായി യാത്രചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓർഡിനറി, സിറ്റി ഓർഡിനറി, ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഓർഡിനറി, ടൗൺ ടു ടൗൺ, ഫെയർ സ്റ്റേജ് ഓർഡിനറി, പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഓർഡിനറി, ഗ്രാമവണ്ടി എന്നീ ഏഴ് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് സൗജന്യയാത്ര നിലവിലുള്ളത്.
സ്വകാര്യ ബസുകളിൽ പ്രതിസന്ധി
കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ മാത്രമായി ഈ പദ്ധതി ഒതുങ്ങുന്നത് സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ വരുമാനത്തിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടാക്കിയതായി ബസ് ഉടമകൾ പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്. പദ്ധതി സ്വകാര്യ ബസുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നും, അതിനായി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നും ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
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