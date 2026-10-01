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ഗാന്ധിജിയെ അടുത്തറിയാം..; ബാപ്പുജിയുടെ അപൂർവ ചിത്രപ്രദർശനമൊരുക്കി ബേക്കർ സ്‌കൂള്‍, പ്രവേശനം സൗജന്യം

ഒക്ടോബർ അഞ്ച് വരെ സ്‌കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ചിത്രപ്രദർശനം, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി കാണാം.

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Gandhi photo exhibition Baker Memorial Girls HSS Kottayam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 6:59 PM IST

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കോട്ടയം: രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജിയെ അപൂർവ ചിത്രപ്രദർശനത്തിലൂടെ അടുത്തറിയാന്‍ അവസരമൊരുക്കി ബേക്കർ മെമ്മോറിയൽ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂള്‍. ഗാന്ധിജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന " ഗാന്ധി ദർശൻ 26" ചിത്രപ്രദർശനത്തിലാണ് ഫോട്ടോകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത്. പാലാ കെ എം മാത്യു ഫൗണ്ടേഷനുമായി സഹകരിച്ച് സ്‌കൂൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഒക്ടോബർ അഞ്ച് വരെ സ്‌കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ചിത്രപ്രദർശനം ഇന്ന് കേരള നിയമസഭ സ്‌പീക്കർ ശ്രീ. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പുറമെ പൊതുജനങ്ങൾക്കും ചിത്ര പ്രദര്‍ശനം സൗജന്യമായി കാണാം. സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക തലത്തിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രമുഖർ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു.

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സിഎസ്ഐ മധ്യകേരള മഹാ ഇടവക ബിഷപ്പ് റൈറ്റ്. റവ. ഡോ. മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ തിരുമേനി യുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ മുൻ മന്ത്രി ശ്രീ. കെ സി ജോസഫ് ' ഗാന്ധിയൻ ദർശനം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ' എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി. സ്‌കൂൾ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി ബിനു വർഗീസ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ചിത്ര പ്രദർശനം സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് കൺവീനർ ശ്രീമതി ലിൻസി ജോർജ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി എലിസബത്ത് ജിസ് നൈനാൻ, ചലച്ചിത്രം സംവിധായകൻ ശ്രീ ജോഷി മാത്യു, എഇഒ ശ്രീ അനിൽ തോമസ്, മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മറ്റി കൺവീനർ ശ്രീ ജോർജ് വർഗീസ്, മുൻസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ശ്രീ സന്തോഷ് കുമാർ, വാർ ഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീ.ജോൺ വർഗീസ്, പാലാ കെ എം മാത്യു ഫൗണ്ടേഷൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടർ ശ്രീ സോമു മാത്യു, ബേക്കർ ചാപ്ലിൻ റവ. സിബി മാത്യു, പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റ്. എ എസ് മനാഫ് എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. ചിത്ര പ്രദർശനം സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് കൺവീനർ ശ്രീമതി ലിൻസി ജോർജ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

ബാപ്പുജിയുടെ ഓര്‍മകളില്‍

ഭാരതത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനമാണ് ഒക്ടോബർ 2. ഇന്ത്യയിൽ ഈ ദിവസം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി അഹിംസയിലും സത്യഗ്രഹത്തിലും അധിഷ്‌ഠിതമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഗാന്ധിജിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് ഈ ദിനം ദേശീയ അവധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തത്തോടുള്ള ആദരവായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഒക്ടോബർ 2 അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിൽ ഗാന്ധിജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ ഒക്ടോബർ എട്ട് വരെ സ്‌കൂളുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും വിപുലമായ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും സംഘടിപിക്കാറുണ്ട്. ഗാന്ധിജിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമായ ഡൽഹിയിലെ രാജ്ഘട്ടിൽ രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തുകയും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

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TAGGED:

GANDHI PHOTO EXHIBITION
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GANDHI PHOTO EXHIBITION KOTTAYAM
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