സത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഗാന്ധി; ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
സത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഗാന്ധിയെന്നും ഓരോ അനുഭവത്തിലും പോരാട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം പുനർജനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി
By PTI
Published : October 2, 2026 at 12:11 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ലോകത്ത് അഹിംസയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം പടർത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് നേതാക്കൾ. ഗാന്ധി പിന്തുടർന്ന സത്യം, അഹിംസ, മതേതരത്വം, സൗഹാർദം എന്നീ ആശയങ്ങളെ നേതാക്കൾ അനുസ്മരിച്ചു. ജാതി, മതം, വർഗം, നിറം, പ്രദേശം, ഭാഷ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം അതീതമായി നിലകൊള്ളുകയും ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത ആശയമായിരുന്നു ഗാന്ധിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. സത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഗാന്ധിയെന്നും ഓരോ അനുഭവത്തിലും പോരാട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം പുനർജനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഗാന്ധിയൻ ദർശനത്തിൻ്റെ കാതൽ ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങൾക്കും അതിജീവന മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ഗാന്ധി കാലാതീതമായ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജനവിരുദ്ധ സർക്കാരുകൾക്കും അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കും എതിരെ പോരാടാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനാധിപത്യവാദികൾക്ക് ഗാന്ധി ആയുധം നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും ഊർജത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമായി ഇന്നും പ്രസക്തമായി തുടരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.
ഓർമകളിൽ ഗാന്ധിജി
സിംഹഗഡിൽ വച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കാണാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പിതാവിനൊപ്പം എത്തിയ പോൾ റോച്ച് എന്ന ഒൻപതുകാരനുമായുള്ള ഗാന്ധിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ അനുസ്മരിച്ചു. ഗാന്ധി ആ കുട്ടിയോട് ചർക്കയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും തൻ്റെ അരികിലിരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ലജ്ജാലുവായ കുട്ടി ഓടിപ്പോവുകയാണുണ്ടായതെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. പിറ്റേദിവസം വലുതാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ മറക്കരുതെന്നും നല്ലവരായ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ എപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുമുള്ള കുറിപ്പിനൊപ്പം ഗാന്ധി അവന് ഒരു ചർക്ക അയച്ചുകൊടുത്തു. പിന്നീട് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും വിവർത്തകനുമായി മാറിയ റോച്ച് തൻ്റെ ഓർമക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ ആ ബാല്യകാല കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തിൽ ഗാന്ധി ചെലുത്തിയ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടം നയിച്ച ഗാന്ധി ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കുട്ടിയെ ഇന്ത്യയുടെ സുഹൃത്തായും കണ്ടു. അനീതിക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിന് ആളുകളോട് ശത്രുത പുലർത്തേണ്ടതില്ല എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്വാതന്ത്ര്യം, സമാധാനം, പരസ്പര സ്നേഹം എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹത്തെയാണ് ഗാന്ധി വിഭാവനം ചെയ്തതെന്ന് സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. വ്യത്യാസങ്ങൾക്കിടയിലും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കാനും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ജനങ്ങളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഗാന്ധി ജയന്തി ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ സന്ദേശം
മഹാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ നിരീക്ഷണം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അമിതമായ ആരാധനയിൽനിന്നും കെട്ടുകഥകളിൽനിന്നും മുക്തമായ അസാധാരണമായ തുറന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതമെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം ലിജു പറഞ്ഞു. ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് എന്നത്തേക്കാളും പ്രസക്തിയുണ്ടെന്നും ഇന്നത്തെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ സന്ദേശം സമൂഹം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കുള്ള ഉത്തരം കൂടിയാണ് ഗാന്ധിയുടെ സഹവർത്തിത്വമെന്ന സന്ദേശം. ഗാന്ധി ജയന്തി അർഥവത്താക്കാൻ മതേതരത്വവും മറ്റ് സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന് എങ്ങനെ ഒരു ജനതയെ നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിന് മികച്ച ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഗാന്ധിയെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. സത്യം, അഹിംസ, മാനവികത എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറാതെ തലമുറകളെ നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
ബഹുജന സമരങ്ങളുടെ നായകൻ
ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉന്നതരുടെ ചർച്ചകളിൽനിന്ന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അണിനിരത്തിയുള്ള ബഹുജന സമരമാക്കി ഗാന്ധി മാറ്റിയെന്ന് സംസ്ഥാന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധത്തെ സാധാരണക്കാരെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സമരമാക്കി മാറ്റിയതിനാൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെ ഗാന്ധിക്ക് മുൻപുള്ള കാലം, ഗാന്ധിക്ക് ശേഷമുള്ള കാലം എന്നിങ്ങനെ കാണാമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നാൽപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ ആഫ്രിക്കയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഗാന്ധിയുടെ മടങ്ങിവരവ് പുതിയ തുടക്കമായിരുന്നു. ഖാദിയും ചർക്കയും ഉപ്പും സാധാരണക്കാരുടെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളായി മാറി.
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സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങളെ സമരത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങളാക്കി മാറ്റിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങൾ പങ്കാളികളാകുമ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം വിജയിക്കുന്നതെന്ന് ഗാന്ധി ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന ഗാന്ധിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഗാന്ധി ജയന്തി സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. വികസിത് ഭാരത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ യാത്ര തുടരുന്നതിനിടെ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനും അവയെ പിന്തുണയ്ക്കാനും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. രാജ്യത്തുടനീളം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് ഇത്തവണയും ഗാന്ധി ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നത്.
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