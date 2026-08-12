'ആക്ഷേപമുള്ളവർ കേസ് കൊടുക്കട്ടെ'; ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി ജി. സുകുമാരൻ നായർ
"എൻഎസ്എസിനെ തകർക്കാൻ ചിലർ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തികച്ചും ജനാധിപത്യപരവും നിയമപരവുമാണ്" - ജി. സുകുമാരൻ നായർ
Published : August 12, 2026 at 12:20 PM IST
കോട്ടയം: കെ.ബി ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനില്ലെന്നും, ചിലർ എൻഎസ്എസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായർ. എൻഎസ്എസിൽ അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവുമാണെന്ന ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ വിമർശനത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തനിക്കെതിരെ ആക്ഷേപമുള്ളവർക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും സുകുമാരൻ നായർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.
അയാൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ താനില്ല. എൻഎസ്എസിനെ തകർക്കാൻ ചിലർ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തികച്ചും ജനാധിപത്യപരവും നിയമപരവുമാണ്. താലൂക്ക് യൂണിയൻ പിരിച്ചുവിട്ടത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ നിയമപരമായാണ് ചെയ്തത്. അതിൽ പരാതിയുള്ളവർക്ക് കോടതിയിൽ പോകാം. അനധികൃതമായി ആർക്കും നിയമനം നൽകിയിട്ടില്ല.
112 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണിത്. സമുദായത്തിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്കാണ് എൻഎസ്എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നത് എൻഎസ്എസിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പദവിയാണ്. അതിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി കാണുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അനധികൃതമായി ആർക്കും ഒരു സ്ഥാനവും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും, സംഘടനയെ സ്നേഹിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഒപ്പമുണ്ടെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു.
ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ ആരോപണം
എൻഎസ്എസിൽ അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്ഥാനം ചില വ്യക്തികൾ കൈയടക്കിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും മുൻ മന്ത്രിയും എൻഎസ്എസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മുൻ അംഗവുമായ കെ.ബി ഗണേഷ് കുമാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. സുകുമാരൻ നായരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനാലാണ് തന്നെ പുറത്താക്കിയത്. എൻഎസ്എസിൻ്റെ സമദൂര സിദ്ധാന്തത്തെ താൻ എതിർത്തിരുന്നതായും നായർ സംരക്ഷണ സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച പുസ്തക പ്രകാശനച്ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ജനാധിപത്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും, ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ പുറത്താക്കുന്ന സമീപനമാണ് നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ വിമർശിച്ചിരുന്നു. എൻഎസ്എസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നയമായ സമദൂര സിദ്ധാന്തം പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ സംഘടന സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായകമാകാറുണ്ട്. ഈ നയത്തെ എതിർത്തതാണ് തൻ്റെ പുറത്താക്കലിന് കാരണമായതെന്ന ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സമുദായത്തിനുള്ളിലും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
വേദി മാറ്റത്തിൽ വിവാദം
അതേസമയം, ഗണേഷ് കുമാർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിക്ക് മന്നം മെമ്മോറിയൽ നാഷണൽ ക്ലബ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതായി സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതേത്തുടർന്ന് പിന്നീട് പ്രസ് ക്ലബ് ഹാളിലാണ് പരിപാടി നടത്തിയത്. എന്നാൽ, വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടതിനാലാണ് വേദി മാറ്റിയതെന്നാണ് നാഷണൽ ക്ലബ് സെക്രട്ടറിയുടെ വിശദീകരണം. എൻഎസ്എസ് നേതൃത്വവുമായുള്ള ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളാണ് വേദി നിഷേധിക്കാൻ കാരണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സുകുമാരൻ നായർ നേരിട്ട് മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
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