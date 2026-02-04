ETV Bharat / state

"എൻഎസ്എസ്-എസ്എൻഡിപി ഐക്യം അടഞ്ഞ അധ്യായം''; തുഷാറിനെ തള്ളി ജി സുകുമാരൻ നായർ

ചട്ടിയും കലവുമായാൽ തട്ടിയും മുട്ടിയും ഇരിക്കും. എൻഎസ്എസ് വാതിൽ അടച്ചു എന്ന് എസ്എൻഡിപി വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു തുഷാർ പ്രതികരിച്ചത്.

G Sukumaran Nair, Thushar Vellappally (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 4, 2026 at 6:18 PM IST

കോട്ടയം: എൻഎസ്എസ്-എസ്എൻഡിപി ഐക്യ നീക്കം അടഞ്ഞ അധ്യായമെന്ന് എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ. ഐക്യം വേണ്ടെന്ന എൻഎസ്എസ് ഡയറക്‌ടർ ബോർഡ് തീരുമാനത്തിന് ശേഷം തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി വിളിച്ചിരുന്നെന്നും അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിനില്ലെന്നും പറഞ്ഞതായി സുകുമാരൻ നായർ.

ഇരു സമുദായവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന എസ്‌എൻഡിപി യോഗം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പ്രസ്‌താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായരുന്നു സുകുമാരൻ നായർ. തുഷാറിന്‍റേത് തുഷാറിന്‍റെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്. എൻഎസ്എസ് - എസ്എന്‍ഡിപി ഐക്യം അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും ഇനി ആ അധ്യായം തുറക്കില്ലെന്നും സുകുമാരൻ നായര്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.

എൻഎസ്എസ് ഒരു പാർട്ടിക്കും എതിരല്ല. എസ്എന്‍ഡിപി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഐക്യം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമല്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്. തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും സുകുമാരൻ നായര്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. എൻഎസ്എസ് - എസ്എന്‍ഡിപി ഐക്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കൂടാതെ സമുദായ അംഗങ്ങൾക്ക് ഇഷ്‌ടമുള്ളവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാമെന്നും വിഡി സതീശനുമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ആയി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും സതീശനോടുള്ള വിരോധം വ്യക്തിപരമാണെന്നും സുകുമാരൻ നായര്‍ തുറന്നടിച്ചു.

എൻഎസ്എസ് -എസ്എൻഡിപി ഐക്യത്തിന് ഇനിയും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 04) ഉച്ചക്ക് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രശ്‌നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാനുള്ളതാണ് എന്നും ഐക്യത്തിൻ്റെ വാതിൽ അടയുന്ന പ്രശ്‌നമില്ലെന്നും ഐക്യം ഉണ്ടാവും എന്നുമായിരുന്നു തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വാദം.

സുകുമാരൻ നായരെ തള്ളിപ്പറയില്ലെന്നും എൻഎസ്‌എസുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും തുഷാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. "തൻ്റെ പിതാവിനെ പോലെ ബഹുമാനിക്കുന്നയാളാണ് സുകുമാരൻ നായർ. ചട്ടിയും കലവുമായാൽ തട്ടിയും മുട്ടിയും ഇരിക്കും. എൻഎസ്എസ് വാതിൽ അടച്ചു എന്ന് എസ്എൻഡിപി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല" - തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്കകം മറ്റ് സമുദായ സംഘടനകളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്നും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ജി സുകുമാരൻ നായരെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് ഐക്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നും അതൊന്നും പുറത്ത് പറയാനാവില്ലെന്നും എസ്എൻഡിപി യോഗം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പ്രതികരണം. എസ്എൻഡിപി യോഗവുമായുള്ള ഐക്യ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് എൻഎസ്എസ് ഔദ്യോഗികമായി പിന്മാറിയെന്ന് അറിയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു. ചങ്ങനാശേരി പെരുന്നയിൽ കൂടിയ എൻഎസ്എസ് ഡയറക്‌ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിലായിരുന്നു സുപ്രധാന തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നത്.

പല കാരണങ്ങളാലും പല തവണ എൻഎസ്എസ് - എസ്എൻഡിപി ഐക്യം വിജയിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ഐക്യശ്രമം പരാജയമാകുമെന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു എൻഎസ്എസ് സമുദായ സംഘടനയുടെ പത്രക്കുറിപ്പ്.

എൻഎസ്എസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാനില്ലെന്നും നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിനാൽ വീണ്ടും ഒരു ഐക്യം പ്രായോഗികമല്ലെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എൻഎസ്എസിന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും സമദൂര നിലപാട് ഉള്ളതിനാൽ ഐക്യനീക്കം പ്രായോഗികമല്ലെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

