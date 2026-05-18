അമ്പലപ്പുഴയിലെ കലാപകാരിയെ കൈവിടാതെ വിഡി: ജി സുധാകരൻ പ്രോ ടേം സ്‌പീക്കർ, 22ന് നിയമസഭാ സമ്മേളനം

ജി സുധാകരനെ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ പരിഗണിച്ച് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയായ ഇന്ദിര ഗാരൻ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന രണ്ട് സുപ്രധാന പദ്ധതികൾ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 18, 2026 at 6:12 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സിപിഎമ്മിനെതിരെ കലാപക്കൊടി ഉയർത്തി, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ജി സുധാകരനെ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ പരിഗണിച്ച് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. സഭയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്നയാളും അമ്പലപ്പുഴ എംഎൽഎയുമായ മുൻമന്ത്രി ജി സുധാകരനെ പ്രോ ടേം സ്‌പീക്കറായി നിയമിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനു ശേഷം അറിയിച്ചു.

21ന് എംഎൽഎമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഉണ്ടാകും. 22ന് സ്‌പീക്കറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർക്കും. 29ന് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്താനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കറോട് ശുപാർശ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

സിപിഎമ്മിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് ജി സുധാകരൻ പാർട്ടി വിട്ടത്. പാർട്ടി അംഗത്വം പോലും പുതുക്കാതെ വിമത ശബ്‌ദമുയർത്തിയ സുധാകരനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ജില്ലാ നേതൃത്വത്തോടുള്ള കടുത്ത അതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തി സുധാകരൻ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതേത്തുടർന്നാണ് യുഡിഎഫ് പിന്തുണ നൽകിയത്. ജി സുധാകരന് മന്ത്രിസഭയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പരിഗണന നൽകുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകിയാൽ സ്വീകരിക്കുമെന്നും സുധാകരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് പ്രോ ടേം സ്‌പീക്കറായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ അറിയിച്ചത്.

സ്‌പീക്കറായി മുതിർന്ന അംഗമായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണനെയും ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കറായി ഷാനിമോൾ ഉസ്‌മാനെയുമാണ് നിലവിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുതിയ സർക്കാർ അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗം ബുധനാഴ്‌ച ചേരും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയായ ഇന്ദിര ഗാരൻ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന രണ്ട് സുപ്രധാന പദ്ധതികൾ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പൂർണമായും സൗജന്യയാത്ര അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനമായി. വരുന്ന ജൂൺ 15 മുതൽ ഈ പുതിയ സൗകര്യം നിലവിൽ വരും.

പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും ഗതാഗത വകുപ്പ് പരിശോധിച്ച് പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ വനിതകളുടെ യാത്രാക്ലേശം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്കുള്ള അവരുടെ യാത്ര പൂർണമായും സുരക്ഷിതമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ തീരുമാനം സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടത്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയൊരു വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമെടുത്തു. അതിനായി വിദഗ്‌ധ സമിതിയുടെ വിശദപഠനം ഉടൻ നടത്തും.
