'കമ്മ്യുണിസത്തെയല്ല, അതിനെ ശാപഗ്രസ്തമാക്കിയവരെയാണ് പഴിക്കേണ്ടത്' രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ജി.സുധാകരൻ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾക്ക് എതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് പ്രൊട്ടേം സ്പീക്കർ ജി.സുധാകരൻ. പുതുക്കിയ ബജറ്റിൻമേലുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.
Published : June 22, 2026 at 4:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കമ്മ്യുണിസം ശാപമാണെന്ന് പറയുന്നില്ലെന്നും അതിനെ ശാപഗ്രസ്തമാക്കിയവരെയാണ് പറയേണ്ടതെന്നും ജി.സുധാകരൻ. ഇവിടെ കമ്മ്യുണിസത്തെ കൊണ്ടു നടക്കാനും നടപ്പാക്കാനും ഇപ്പോൾ ആരുമില്ലെന്നും ജി.സുധാകരൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. പുതുക്കിയ ബജറ്റിൻമേലുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
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'ദിവസവും രാവിലെ തൻ്റെ അച്ഛനെ വിളിക്കുകയാണ്. ഈ വിളിക്കുന്നവരുടെ അച്ഛനെ താൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതു കൊണ്ട് കുടുതൽ പറയുന്നില്ല. പിണറായിയുടെ ചെരിപ്പിൻ്റെ വാറഴിക്കാൻ പോലും യോഗ്യതയില്ലെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. അതെല്ലാം ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയാണ്. ചെറ്റക്കുടിലിൽ താമസിച്ചിരുന്നവരാണ് കമ്മ്യണിസ്റ്റുകാർ. ഇതിനെല്ലാം വിപരീതമായി മാറിയതു കൊണ്ടാണ് താൻ ഇറങ്ങിപ്പോയത്.
ഒരു പുതിയ തരം ക്ലാസിക്കൽ ബജറ്റാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റാണിത്. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ചലനാത്മകമായിരിക്കണം. പണം ചലിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാലെ സാമ്പത്തികരംഗം ക്രിയാത്മകമാകു. മാറ്റമാണ് മാർക്സിസം, അതാണ് ശാസ്ത്രം. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ചാല സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വരും, അവർ മരിക്കുന്നതു വരെ തുടരും എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത്.
കമ്മ്യണിസ്റ്റുകാരും കോൺഗ്രസുകാരും സഹകരിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്. അതെല്ലാം ഓർക്കണം. പാർലമെൻ്റിൽ 62 സീറ്റിൽ നിന്നും ആറു സീറ്റിലെത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പാർട്ടിക്കാർ ചിന്തിക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യുണിസ്റ്റുകാരായി ആരാണ് ഉള്ളത്.
രാജാവ് ഭിക്ഷക്കാരനാണ് എന്നാണ് പറയാറ്. വെറുംകൈയോടെ വരുന്നു. അതുപോലെ പോകുന്നു' ജി. സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ഇ.എം.എസും പി.കെ.വിയും അച്യുതമേനോനും ഇ.കെ നായനാരും എ.കെ ആൻ്റണിയും വി.എസ് അച്യുതാനന്ദനും എല്ലാം അങ്ങനെ വന്നുപോയവരാണെന്നും ജി. സുധാകരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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