"എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ സജി ചെറിയാന് അർഹതയോ പക്വതയോ ഇല്ല": ജി. സുധാകരൻ; ആലപ്പുഴ സിപിഎമ്മിൽ വിഭാഗീയത രൂക്ഷം
സജി ചെറിയാനും എ.എം. ആരിഫും അറിയാതെ പരാതി പോകില്ലെന്നും, തന്നെ പുറത്താക്കാൻ നീക്കമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സുധാകരൻ
ആലപ്പുഴ: ജില്ലയിലെ സിപിഎമ്മിൽ വിഭാഗീയത രൂക്ഷമാക്കിക്കൊണ്ട് മുതിർന്ന നേതാവും മുൻമന്ത്രിയുമായ ജി സുധാകരനും മന്ത്രി സജി ചെറിയാനും തമ്മിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പുതിയ തലത്തിലേക്ക്. "തന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ സജി ചെറിയാന് അർഹതയോ പക്വതയോ ഇല്ല, സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം" എന്ന് സുധാകരൻ തുറന്നടിച്ചതോടെയാണ് വിഷയം സങ്കീർണമായത്. "സുധാകരൻ പാർട്ടിയുമായി ചേർന്നു പോകണം" എന്ന സജി ചെറിയാൻ്റെ ഉപദേശത്തോടായിരുന്നു ജി സുധാകരൻ്റെ രൂക്ഷ പ്രതികരണം.
ജി സുധാകരൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ
തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ അമ്പലപ്പുഴയിലെ ജനപ്രതിനിധിയാണെന്ന് (എച്ച് സലാം എംഎൽഎയെ ലക്ഷ്യമിട്ട്) ജി സുധാകരൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എ കെ ബാലനുമായുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കിടയിലാണ് സുധാകരൻ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി സജി ചെറിയാൻ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ്, മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പരസ്യമായി പോരടിക്കുന്ന സാഹചര്യം സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് പുതിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചത്.
സജി ചെറിയാൻ തന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ആയിട്ടില്ലെന്നും അതിനുള്ള പ്രായവും പക്വതയും സംഘടനാ ശൈലിയും സജിക്ക് അറിയില്ലെന്നും ജി സുധാകരൻ ആഞ്ഞടിച്ചു. "സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ കൊള്ളാം" എന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയുണ്ടായി. തന്നോട് മത്സരിച്ചവരാരും ജയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പാർട്ടിക്ക് അകത്തുനിൽക്കുന്ന തന്നോടാണ് ചേര്ന്നു പോകാൻ പറയുന്നതെന്നും സുധാകരൻ വിമർശിച്ചു.
തനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയതിൽ സജി ചെറിയാൻ പങ്കാളിയാണെന്നും എംഎൽഎ ആയയുടൻ പരാതി പോവുകയായിരുന്നുവെന്നും ജി സുധാകരൻ ആരോപിച്ചു. തുടർന്ന്, പാർട്ടി അന്വേഷണം വരികയും തന്നെ പുറത്താക്കാനായിരുന്നു നീക്കമെന്നും പുറത്താക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പാർട്ടിവരെ നടത്തിയെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.
നേതാക്കൾക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് സുധാകരൻ
മന്ത്രി സജി ചെറിയാനും എ കെ ബാലനും അടക്കമുള്ള സിപിഎം നേതാക്കൾക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച ജി സുധാകരൻ, പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അടക്കം ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്ന് തെറി പറയുമ്പോൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാതെ തന്നെ ഉപദേശിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചതെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമായ ഈ രാഷ്ട്രീയ ക്രിമിനൽസിൻ്റെ ആക്രമണത്തിനെതിരെ എ കെ ബാലൻ ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ബാലനെപ്പോലെ മാറാൻ തനിക്ക് പറ്റില്ലെന്നും സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി.
തനിക്കെതിരെ ബാലൻ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ഇന്നേവരെ ഒരു പ്രസ്താവനയിലും പൊതുവേദിയിലും ബാലനെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, വൃത്തികെട്ട മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സംസ്കാരം ഇവിടെ വച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കാതെ തന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വരുന്നത് എന്തിനാണെന്നും ജി സുധാകരൻ ചോദിച്ചു. ബിജെപിയിൽ പോകുമെന്ന് സജി ചെറിയാൻ്റെ ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. സജി ചെറിയാൻ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സൂക്ഷിക്കണം.
മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സ്വപ്നയുടെ ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിന് തന്നെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയതെന്നും സുധാകരൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ആലപ്പുഴയിൽ സജി ചെറിയാനും നാസറും വിദ്യാർഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ താനാണ് ഇവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചതെന്നും സുധാകരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരോപണങ്ങളും പാർട്ടി നീക്കങ്ങളും
അമ്പലപ്പുഴയിൽ താൻ വോട്ട് ചോർത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രതികരിച്ച സുധാകരൻ, സജി ചെറിയാനും എ എം ആരിഫും അറിയാതെ തനിക്കെതിരെ പരാതി പോകില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. സുധാകരൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പാർട്ടി പറഞ്ഞെന്നും പുറത്താക്കാനായിരുന്നു നീക്കമെന്നും അതിനായി പടക്കം പൊട്ടിച്ചെന്നും സജി ചെറിയാൻ അതിൽ പങ്കാളിയാണെന്നും സുധാകരൻ ആരോപിച്ചു. എളമരം കരീമിൻ്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ വിളിപ്പിച്ച്, ജയിച്ചുകഴിഞ്ഞ് എന്തിനാണ് ഈ എംഎൽഎ പരാതി നൽകിയതെന്ന് ചോദിച്ചു.
കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചെന്നും സുധാകരൻ വെളിപ്പെടുത്തി. താൻ എന്നും പാർട്ടിക്കൊപ്പമാണ്, പാർട്ടി നശിക്കാൻ പാടില്ല. പാർട്ടി നയം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം എന്നും പുന്നപ്ര വയലാറിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്നും ജി സുധാകരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കെപിസിസി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണെന്നും എസ്എഫ്ഐ, ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കൾ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സുധാകരൻ തുറന്നടിച്ചു. ചരിത്രബോധവും പ്രത്യയശാസ്ത്ര ബോധവുമില്ലാത്ത ചിലർ നികൃഷ്ടമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ ചീത്ത പറയുകയാണെന്നും രക്തസാക്ഷിയായ തൻ്റെ സഹോദരനെയും മരണപ്പെട്ട തൻ്റെ അച്ഛനെയും അപമാനിക്കുന്നുവെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നുമാണ് സുധാകരൻ്റെ നിലപാട്.
ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം കെ കെ ഷാജു അടക്കം തന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചതിൽ നേതൃത്വം സമാധാനം പറയണമെന്നും, നേരത്തെയും സൈബർ ആക്രമണത്തിനെതിരെ പാർട്ടിക്കും പൊലീസിനും പരാതി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും കർശന നടപടി എടുക്കാത്തതാണ് തന്നെ ചൊടിപ്പിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടപടി എടുക്കട്ടെയെന്നും ജി സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി.
എ കെ ബാലൻ്റെ വിമർശനവും സുധാകരൻ്റെ മറുപടിയും
"ജി സുധാകരന് ഇപ്പോഴും എസ്എഫ്ഐയുടെ മനസ്" എന്നായിരുന്നു എ കെ ബാലൻ്റെ പ്രതികരണം. എസ്എഫ്ഐക്കാരനായി ജീവിക്കുക എന്നത് അനുഗ്രഹമാണ്. തനിക്കത് സാധിക്കില്ല, പ്രായം കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെന്നും ബാലൻ പറഞ്ഞു. പാർട്ടി അവഗണിക്കുന്നതായി സുധാകരന് തോന്നലുണ്ട്. എന്നാൽ തനിക്ക് ആ അഭിപ്രായമില്ല, വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പരിശോധിക്കണമെന്നും ബാലൻ പറഞ്ഞു. സുധാകരനിൽ കാലം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റിൽ വിശദീകരണം നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"കാലം എന്നിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെങ്കിലും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വൈകിയാണ്. എന്നാൽ ജി സുധാകരൻ പഴയ സുധാകരൻ തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല" എന്നതായിരുന്നു എ കെ ബാലൻ്റെ പ്രധാന വിമർശനം. 1972ലെ എസ്എഫ്ഐ കോട്ടയം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ സുധാകരനെതിരെ താൻ നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ കാരണമായതെന്നും ഇത് പ്രതികാര നടപടിയായിരുന്നെന്നും ബാലൻ ആരോപിച്ചു. എസ്എഫ്ഐയുടെ വളർച്ചയുടെയും സംഘർഷഭരിതമായ വിദ്യാർഥി ജീവിതത്തിൻ്റെയും നിർണായകമായ ഘട്ടമായിരുന്നു അന്നത്തേതെന്നും, അന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറിയായി തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് താൻ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
കോട്ടയം സമ്മേളനത്തിലെ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലെ ചില പരാമർശങ്ങൾ അന്ന് വലിയ വിവാദമായിരുന്നുവെന്നും എ കെ ബാലൻ ഓർത്തെടുത്തു. സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ജി സുധാകരൻ അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലെ മിക്ക പേജിലും 'ജി സുധാകരൻ' എന്ന വാക്കുണ്ടായിരുന്നത് താൻ വിമർശിച്ചിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടിലെ സുധാകരൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ വില്യം ഷേക്സ്പിയറുടെ 'മാക്ബത്തിലെ' എല്ലാ പേജിലുമുണ്ടാകുന്ന 'ബ്ലഡ്' അല്ലെങ്കിൽ 'ബ്ലഡി' എന്ന വാക്കുകളോടാണ് താൻ ഉപമിച്ചതെന്നും ബാലൻ പറഞ്ഞു. ഈ അതിരുകടന്ന പ്രയോഗത്തിന് തനിക്ക് കൈയടി കിട്ടിയെങ്കിലും നേതാക്കളുടെ വിമർശനവും നേരിടേണ്ടി വന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തന്നെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ "അടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥാനം വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരും" എന്ന് സുധാകരനോട് താൻ പറഞ്ഞതായി എ കെ ബാലൻ വെളിപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് 1973ലെ കൊല്ലം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് താൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായും ബാലൻ വ്യക്തമാക്കി. വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ, പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭകളിൽ താനും സുധാകരനും മന്ത്രിമാരായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്നുമുതൽ നല്ല വ്യക്തിബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും ബാലൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എ കെ ബാലൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് എതിരെ ജി സുധാകരൻ 'ലേഡി മാക്ബത്ത്' പരാമർശമാണ് മറുപടിയായി നടത്തിയത്. "കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി എ കെ ബാലൻ ഇവിടെ ആടിത്തിമിർത്തത് ലേഡി മാക്ബത്തിന് സമാനമാണ്" എന്നും, "കുറ്റബോധം കൊണ്ട് ലേഡി മാക്ബത് ഉറക്കത്തിൽ ഞെട്ടി ബേസിനിൽ പോയി കൈ കഴുകും" എന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. അറേബ്യയിലെ എല്ലാ സുഗന്ധ ലേപനങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴുകിയാലും തൻ്റെ കൈയിലെ രക്തക്കറ മാറില്ല എന്ന് ലേഡി മാക്ബത് പിറുപിറുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലേഡി മാക്ബത്തിൻ്റെ ഉറക്കത്തിലെ നടത്തമാണ് ബാലൻ പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നും ഇതിനെ 'സോംനാംബുലിസം' എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നും എംഎ ഇംഗ്ലിഷ് വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന സുധാകരൻ അന്ന് പ്രതിനിധികളോട് പ്രതികരിച്ചു. എ കെ ബാലനുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കിടയിൽ, "എ കെ ബാലനെ പോലെ തനിക്ക് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല" എന്നും താൻ ഇപ്പോഴും ലളിത ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെന്നും സുധാകരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ താൻ പൈസയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും പാർട്ടി പഠിപ്പിച്ച ഉറച്ച നിലപാടുകളാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് എതിരെ സുധാകരൻ രംഗത്തെത്തിയതോടെ എ കെ ബാലൻ വിശദീകരണവുമായി എത്തി. അടുത്ത കാലത്ത് ജി സുധാകരന് ചില ആശങ്കകളുണ്ട്. തന്നെ അവഗണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന തോന്നൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് തനിക്കറിയില്ല. അത് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പരിശോധിക്കണം. അവഗണന ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ചില അമർഷം ഉള്ളിൽ തോന്നും. അത് ഒരിക്കലും പാർട്ടിയുടെ പൊതു ഇമേജിന് എതിരായി പുറത്ത് വരാൻ പാടില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ വാശിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു സുധാകരനെന്നും ബാലൻ വ്യക്തമാക്കി.
സജി ചെറിയാൻ്റെ പ്രതികരണം
പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനായി മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത്. "ജി സുധാകരൻ പാർട്ടിയുമായി ചേർന്നു പോകണം, പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തിക്കണം" എന്ന് സജി ചെറിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്ന മനസോടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ താൻ തയാറാണെന്നും, അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി താക്കീത് ചെയ്ത് നിർത്തുമെന്നും, സുധാകരനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന നിലപാട് പാർട്ടിക്ക് ഇല്ലെന്നും മുതിർന്ന നേതാവെന്ന പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ടെന്നും സജി ചെറിയാൻ പ്രതികരിച്ചു.
