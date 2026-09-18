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''എനിക്ക് ഒരു അച്ഛനേ ഉള്ളൂ... ബേബിക്ക് തന്നെ വിമർശിക്കാൻ എന്ത് അവകാശം''; എംഎ ബേബിക്ക് സുധാകരൻ്റെ മറുപടി

എംവി ഗോവിന്ദനെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയായിരുന്നു വേണ്ടത്. തലയ്ക്ക് ഒരു അടി കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇരിക്ക് എന്നു പറയുന്നതു പോലെയാണ്. വർഗം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർ പാർട്ടി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ വരെയുണ്ടെന്നും ജി സുധാകരൻ.

G Sudhakaran CPM General Secretary MA Baby MA Baby G Sudhakaran responds
ജി സുധാകരൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2026 at 6:52 PM IST

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ആലപ്പുഴ: താൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനല്ല, പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് ജി സുധാകരൻ. സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബിയുടെ പരാമർശത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു ജി സുധാകരൻ.

''പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പോയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ താൻ ഇല്ല എന്നാണ് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി പറഞ്ഞത്. താൻ ഇതുവരെ ഒരു പാർട്ടിയിലും ചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ബേബി എന്താണ് മനസിലാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? ഓഫറുകൾ വന്നിട്ടും താൻ വേറൊരു പാർട്ടിയിലും ചേർന്നില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പിന്നീടാണ്. പറയുന്നത് എന്താണെന്നും ആരോടാണെന്നും അറിയാതെ ബേബി സംസാരിക്കുന്നിടത്താണ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ എത്തിനിൽക്കുന്നത്.

ജി സുധാകരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

അധപതനത്തിൽ നിന്ന് പാർട്ടി എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. പ്ലീനത്തിൻ്റെ ഗുണഫലം എന്താണെന്ന് ബേബിയുടെ വർത്തമാനത്തിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കാം. എൻ്റെ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് വരെ ആലപ്പുഴയിലെ സിപിഎം നേതാക്കൾ മോശമായി സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് ഒരു അച്ഛനേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് അച്ഛന്മാർ ഉള്ളവരായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്.

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ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നയിക്കുന്ന ബേബിക്ക് തന്നെ വിമർശിക്കാൻ എന്ത് അവകാശം? എംവി ഗോവിന്ദനെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയായിരുന്നു വേണ്ടത്. തലയ്ക്ക് ഒരു അടി കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇരിക്ക് എന്നു പറയുന്നതു പോലെയാണ്. വർഗം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർ പാർട്ടി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ വരെയുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പരാജയത്തിൽ എംവി ഗോവിന്ദൻ മാത്രമാണോ സമാധാനം പറയേണ്ടത്?'' എന്ന് ജി സുധാകരൻ വിമർശിച്ചു.

തന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലും പിബിയിലും എത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്.
2020ന് ശേഷം പിണറായി വിജയൻ തന്നോട് മര്യാദ കാണിച്ചിട്ടില്ല. പാർട്ടിയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിമിനലുകൾ വന്ന ശേഷമാണിത്. പിണറായി വിജയനെ കല്ലെറിയാനില്ല. ഇ ഡിയെ തള്ളിപ്പറയാനുമില്ല. നിയമം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കുമെന്നും ജി സുധാകരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

പാർട്ടിക്കെതിരായി മത്സരിക്കാൻ പോയവരുടെ കാര്യം വ്യത്യസ്‌തം; എംഎ ബേബി

സിപിഎമ്മിലേക്കു കൂടുതൽ ആളുകളെ എത്തിക്കുമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ജി സുധാകരന് നേരെയുള്ള ഒളിയമ്പ്.

''പാർട്ടി വിട്ടു പോയി മടങ്ങി വന്ന ഒട്ടേറെപ്പേരുണ്ട്. പാർട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പോയവരുടെ കാര്യം വേറെയാണ്. അവർ തെറ്റു തിരുത്തി മടങ്ങി വരാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അത് അപ്പോൾ ആലോചിക്കാം.

പാർട്ടി വിട്ടുപോയവർ തങ്ങൾ ചെയ്‌തത് ശരിയല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് തിരികെ വരികയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്‌ത അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. കെആർ ഗൗരിയമ്മ അവസാനകാലത്ത് പാർട്ടിയോട് സഹകരിച്ചതും, എംവി രാഘവൻ വിട്ടുപോയ ശേഷം വീണ്ടും തിരികെ വന്ന് സഹകരിച്ചതും ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതിയ അനുഭാവി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് പാർട്ടി ശ്രമം'' എന്നായിരുന്നു എംഎ ബേബിയുടെ പ്രതികരണം.

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TAGGED:

G SUDHAKARAN
CPM GENERAL SECRETARY MA BABY
MA BABY
G SUDHAKARAN RESPONDS
ജി സുധാകരൻ

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