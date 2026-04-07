'അമ്പലപ്പുഴയില് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ സാന്നിധ്യം, കലാപമുണ്ടാക്കാന് ശ്രമം'; ജി സുധാകരൻ്റെ പരാതിയില് കഴമ്പില്ലെന്ന് പൊലീസ്
അമ്പലപ്പുഴയില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം സിപിഎം സഹായത്തോടെ എസ്ഡിപിഐ കലാപത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് പരാതി പരിശോധിച്ചതില് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി.
Published : April 7, 2026 at 5:32 PM IST
ആലപ്പുഴ: വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ എസ്ഡിപിഐയെ ഉപയോഗിച്ച് സിപിഎം കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ജി സുധാകരൻ്റെ പരാതിയില് കഴമ്പില്ലെന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി മോഹനചന്ദ്രൻ ഐപിഎസ് പറഞ്ഞു. പരാതിയിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നതായും തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
തനിക്കെതിരെ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന ജി സുധാകരൻ്റെ പരാതിയെ പരാമർശിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി. അമ്പലപ്പുഴയിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഇല്ലെന്നാണ് ഐ ബി, സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജി സുധാകരൻ്റെ പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ല എന്നും, പരാതിയിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് എന്നും, അമ്പലപ്പുഴ ഡിവൈഎസ്പി ക്കാണ് പരാതി കൈമാറിയിരിക്കുന്നതെന്നും മേധാവി വ്യക്തമാക്കി.
വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ എസ്ഡിപിഐയെ ഉപയോഗിച്ച് സിപിഎം കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ജി സുധാകരന് അമ്പലപ്പുഴ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് പരാതി നല്കിയിരുന്നു. മണ്ഡലത്തിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്രസേനയെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് ജി സുധാകരൻ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മണ്ഡലത്തില് സുതാര്യവും സമാധാനപരവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സ്ഥാനാര്ഥികള്ക്കും പ്രവര്ത്തകര്ക്കും നേരെയുള്ള ഭീഷണികള്ക്കുമെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരാതി.
സുധാകരനായി മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പ്രദര്ശിപ്പിച്ച പോസ്റ്ററുകളും ബോര്ഡുകളും എതിര്കക്ഷികള് വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സോഷ്യല്മീഡിയയിലൂടെ സ്ഥാനാര്ഥിയെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുകയാണെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്. സിപിഎം-എസ്ഡിപിഐ നേതാക്കളുടെ പേരുകള് പരാതിയില് എടുത്തുപറയുന്നുമുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ചീഫ് ഇലക്ഷന് കമ്മിഷണര്ക്കും പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡലത്തിലെ 195 ബൂത്തുകൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നും അമ്പലപ്പുഴയിലെ യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായ സുധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഈ തീരുമാനം വന്നതു മുതൽ തനിക്ക് നേരെ ഭീഷണി ഉയരുന്നുണ്ട്. നാലു തവണ എംഎൽഎയും രണ്ടുതവണ മന്ത്രിയുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് രാഷ്ട്രീയകേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ യു.ഡി.എഫ് പിന്തുണയോടെയാണ് ജി. സുധാകരൻ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്നത്. ജി. സുധാകരന് പിന്തുണയുമായി കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പ്രചാരണത്തിനെത്തിയിരുന്നു.
മണ്ഡലത്തിൽ സുധാകരൻ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ജനങ്ങളുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധത്തെയും ശിവകുമാർ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. ദീർഘകാലമായി അമ്പലപ്പുഴയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സുധാകരന് മണ്ഡലത്തിലെ ഓരോ വോട്ടറുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുധാകരനൊപ്പം റോഡ് ഷോയിലും പൊതുപരിപാടികളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു.
