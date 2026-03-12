സുധാകരൻ ഫാക്ടർ തിരിച്ചടിക്കുമോ? ആലപ്പുഴയിലെ 9 മണ്ഡലങ്ങളിലും സിപിഎം പരിഭ്രാന്തിയിൽ, മറ്റ് ജില്ലകളിലും ജാഗ്രത
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാവിൻ്റെ പടിയിറക്കം പാർട്ടിയെ വെട്ടിലാക്കി. പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ അടിയന്തര കമ്മിറ്റികൾ വിളിച്ചുചേർക്കുകയാണ് നേതൃത്വം. കഴിഞ്ഞ തവണ എട്ട് സീറ്റും എൽഡിഎഫിനായിരുന്നു.
Published : March 12, 2026 at 8:22 PM IST
ആലപ്പുഴ: ഗൗരിയമ്മയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് സിപിഎം പുറത്താക്കിയ 1994ലെ സംഭവത്തിന് സമാനമായ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് നിലവിൽ പാർട്ടി കടന്നുപോകുന്നത്. അന്ന് അണികൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും അത് വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് പോകാതെ തടയാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അന്ന് രണ്ട് വർഷത്തോളം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്.
സുധാകരൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം
ആലപ്പുഴയിലെ സിപിഎമ്മിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ നേതാവ് ജി സുധാകരൻ പാർട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം സ്ഥാനാർഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച് പുറത്തുപോകുന്നത്, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വീട്ടു മുറ്റത്തെത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്നത് സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. സുധാകരൻ്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രതിച്ഛായയും അണികൾക്കിടയിലുള്ള വലിയ സ്വീകാര്യതയും, മറ്റൊരു തുടർഭരണം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന സിപിഎമ്മിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വല്ലാത്ത നടുക്കമാണ്.
2021ൽ സിപിഎം തുടർഭരണം നേടിയപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ല എൽഡിഎഫിന് പിന്നിൽ പാറപോലെയാണ് ഉറച്ചു നിന്നത്. യുഡിഎഫിൽ നിന്ന് ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ച രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അന്ന് ജില്ലയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായത്. മറ്റ് എട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും യുഡിഎഫ് ദയനീയ പരാജയമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ആലപ്പുഴയുടെ സ്ഥിതി ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. അന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല മാത്രമായിരുന്നു യുഡിഎഫിൻ്റെ ആലപ്പുഴയിലെ ഏക തുരുത്ത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ സാഹചര്യം പൊടുന്നനെ സുധാകരനിലൂടെ മാറിമറിയുന്നത് സിപിഎം നേതൃത്വത്തെ വലിയ രീതിയിൽ അലട്ടുന്നുണ്ട്.
മണ്ഡലങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ
ജില്ലയിൽ നഷ്ടം പരമാവധി ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള സംഘടനാപരമായ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് സിപിഎം ഇതിനോടകം തന്നെ തുടക്കമിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ലോക്കൽ, ഏരിയ കമ്മിറ്റികളും അടിയന്തരമായി വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. അരൂർ, ചേർത്തല, അമ്പലപ്പുഴ, ആലപ്പുഴ, ഹരിപ്പാട്, കായംകുളം, മാവേലിക്കര, ചെങ്ങന്നൂർ, കുട്ടനാട് എന്നിവയാണ് ജില്ലയിലെ ഒൻപത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ. ഇതിൽ അരൂരിൽ ദലീമ 7,013 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് കോൺഗ്രസിലെ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ആയിരുന്ന ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
ചേർത്തലയിൽ മന്ത്രി പി പ്രസാദിൻ്റെ വിജയം 6,148 വോട്ടിനായിരുന്നു. കുട്ടനാട്ടിൽ തോമസ് കെ തോമസ് 5,516 വോട്ടുകൾക്കും, അമ്പലപ്പുഴയിൽ എച്ച് സലാം 11,125 വോട്ടുകൾക്കും വിജയിച്ചു. കായംകുളത്ത് യു പ്രതിഭ 6,298 വോട്ടുകൾക്കും, മാവേലിക്കരയിൽ എംഎസ് അരുൺകുമാർ 24,717 വോട്ടുകൾക്കും, ചെങ്ങന്നൂരിൽ സജി ചെറിയാൻ 32,093 വോട്ടുകൾക്കുമാണ് മികച്ച വിജയം നേടിയത്. ഹരിപ്പാട് നിന്ന് 13,666 വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ച രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി ജില്ലയിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായത്.
തുടർനടപടികളും ആശങ്കകളും
എന്നാൽ ഇത്തവണ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ച മിന്നും ജയത്തിൽ പാർട്ടി ആശങ്ക പൂണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സുധാകരൻ്റെ പ്രഹരം കൂടി ഏൽക്കുന്നത്. സുധാകരൻ ഇഫക്ട് ജില്ലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുമോ അതോ അത് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പടരുമോ എന്നതാണ് സിപിഎമ്മിനെ പ്രധാനമായും ഉലയ്ക്കുന്ന കാര്യം. പാർട്ടിയുടെ വൈകാരിക കേന്ദ്രമായ പുന്നപ്രയും, പ്രവർത്തകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്ന ഒരു പറ്റം നേതാക്കൻമാരുടെ പൈതൃകവും പേറുന്ന ജില്ലയിൽ സുധാകരൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതത്തിൻ്റെ ആക്കം കുറയ്ക്കാനായിരിക്കും സിപിഎം പ്രാഥമികമായി ശ്രമിക്കുക. ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ അലയൊലികൾ മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികളും പാർട്ടിക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. പാർട്ടിയുടെ ഈ പ്രതിരോധ നീക്കങ്ങൾ എത്രകണ്ട് വിജയിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം പുറത്തുവരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.
