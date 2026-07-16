"പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിമിനല് പരാമര്ശം", ആലപ്പുഴയിൽ പോര് മുറുകുന്നു; ജി. സുധാകരന് സിപിഎം നേതാവിൻ്റെ വക്കീൽ നോട്ടീസ്
പരസ്യമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നാണ് നോട്ടീസിലുള്ളത്.
Published : July 16, 2026 at 4:09 PM IST
ആലപ്പുഴ : കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളും ചേരിപ്പോരും മുറുകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മുതിർന്ന നേതാവും അമ്പലപ്പുഴ എം എൽ എയുമായ ജി. സുധാകരനെതിരെ കടുത്ത നിയമനടപടിയുമായി സിപിഎം ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം. തന്നെ 'പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിമിനൽ' എന്ന് വിളിച്ച് പൊതുവേദിയിൽ അധിക്ഷേപിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റും നഗരസഭാ എൽ ഡി എഫ്. കക്ഷിനേതാവുമായ വി.ജി. വിഷ്ണു ജി. സുധാകരന് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു.
അഡ്വ. പി.എ. അസ്ലം വഴി അയച്ച നോട്ടീസിൽ, സുധാകരൻ തൻ്റെ വിവാദ പരാമർശം പിൻവലിച്ച് പരസ്യമായി ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരുകോടി രൂപ നഷ്ട പരിഹാരം ഈടാക്കാനായി മാനനഷ്ടക്കേസുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പാർട്ടിയെയും നേതാക്കളെയും കടന്നാക്രമിച്ച് സുധാകരൻ
സിപിഎമ്മുമായി ഏറെ നാളായി അകൽച്ചയിലായിരുന്ന ജി. സുധാകരൻ, അടുത്തിടെ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പുതിയ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളായിരുന്നു ഉന്നയിച്ചത്. ആലപ്പുഴയിലെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒട്ടേറെ 'പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിമിനലുകൾ' കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നും, അങ്ങനെയുള്ളവർ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാണ് താൻ പാർട്ടി വിട്ടതെന്നുമാണ് സുധാകരൻ ആരോപിച്ചത്. താൻ ഇപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് യഥാർത്ഥ സിപിഎം അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
എച്ച്. സലാം, സജി ചെറിയാൻ, അനസ് അലി, കൂടാതെ മുൻപ് മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് കേസിൽ ആരോപണവിധേയനായ എ. ഷാനവാസ് എന്നിവരുടെ പേരുകൾ എടുത്തുപറഞ്ഞായിരുന്നു സുധാകരൻ്റെ ആക്രമണം. ഇക്കൂട്ടത്തിലാണ് വി.ജി. വിഷ്ണുവിൻ്റെ പേരും ജി. സുധാകരൻ പരാമർശിച്ചത്. പാർട്ടി കഞ്ചാവ് കച്ചവടക്കാരുടെയും അഴിമതിക്കാരുടെയും കേന്ദ്രമായി മാറിയെന്ന സുധാകരൻ്റെ പ്രസ്താവന വലിയ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റാണ് ജില്ലയിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്.
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"കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിപിഎം വനിതാ നേതാക്കളെ ജി. സുധാകരൻ മോശം രീതിയിൽ അധിക്ഷേപിച്ചതിനെതിരെ ഞാൻ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രതികാരമെന്നോണമാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കാനും 'പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിമിനൽ' എന്ന് വിളിക്കാനും അദ്ദേഹം മുതിർന്നത്. ജി. സുധാകരൻ പൊതുവേദിയിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകരെ അനാവശ്യമായി അധിക്ഷേപിച്ചാൽ അതിനെ പരസ്യമായിത്തന്നെ എതിർക്കും. നിയമപോരാട്ടവുമായി ഞാൻ മുന്നോട്ടുപോകും." വി.ജി. വിഷ്ണു പറഞ്ഞു.
തുടർനടപടികൾ ഉറ്റുനോക്കി രാഷ്ട്രീയ കേരളം
പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന ജി. സുധാകരൻ ഉന്നയിച്ച ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണ നേതൃത്വത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു. വക്കീൽ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജി. സുധാകരൻ തൻ്റെ നിലപാട് തിരുത്തുമോ അതോ നിയമപരമായി നേരിടുമോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആലപ്പുഴയിലെ സിപിഎം രാഷ്ട്രീയം കൂടുതൽ ചൂടുപിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി.
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