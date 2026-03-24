ജി സ്റ്റീഫൻ
തിരുവനന്തപുരം: അരുവിക്കരയില് രണ്ടാമൂഴം പ്രതീക്ഷിച്ച് മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്ന ജി സ്റ്റീഫന് ഇപ്പോഴത്തെ കടുത്ത ചൂടും കാലവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഇതിലും കടുത്ത ജീവിത യാഥാര്ഥ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന തനിക്ക് ഈ ചൂടൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് തികഞ്ഞ ആത്മ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് സ്റ്റീഫന് പറയുന്നത്.
ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര് നിര്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ ചെന്നാലും പ്രവര്ത്തകര് വെള്ളവുമായി എത്തുന്നതിനാല് വെള്ളം ആവശ്യത്തിനു ലഭിക്കുന്നതിനും പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ മത്സര രംഗത്തേക്ക് എതിരാളിയായി യുഡിഎഫില് നിന്ന് മുന് മന്ത്രിയും മുതിര്ന്ന നേതാവുമായ വി എസ് ശിവകുമാര് വരുന്നതിനെയും അദ്ദേഹം ഭയക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇത് വ്യക്തികള് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമല്ല, ആശയങ്ങള് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ്. എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിനും എല്ഡിഎഫിൻ്റെ പൊതു നയങ്ങള്ക്കും അനുസൃതമായി വോട്ടു ചെയ്ത് ജനങ്ങള് ഇത്തവണയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില് എല്ഡിഎഫിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. നാമ നിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി വിവിധ സ്മാരകങ്ങള് സന്ദര്ശിച്ച് അഭിവാദ്യമര്പ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം പാളയം രക്ത സാക്ഷി മണ്ഡപത്തില് വച്ചാണ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതീക്ഷകള് പങ്കുവച്ചത്.
അരുവിക്കരയില് ഒരു ത്രികോണപ്പോരാട്ടമെന്നാണ് പൊതുവേ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. എന്താണ് മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുവായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം?
പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഊര്ജസ്വലനായി ജി സ്റ്റീഫന്
അരുവിക്കരയില് ത്രികോണ മത്സരമമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. മൂന്നു കക്ഷികളും ഏകദേശം തുല്യം തുല്യം വോട്ടു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കില് നമുക്ക് അതു പറയാം. പഴയ ആര്യനാടും പുതിയ അരുവിക്കരയും ബിജെപി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വോട്ടു പിടിക്കാന് കഴിഞ്ഞ സ്ഥലമല്ല. അതിനാല് ഇവിടെ ത്രികോണമത്സരമില്ല. മത്സരം എല്ഡിഎഫും യുഡിഎഫും തമ്മിലാണ്. എല്ഡിഎഫിന് ശുഭ പ്രതീക്ഷയാണ്. രണ്ടാം പിണറായി സര്ക്കാരിൻ്റെ വികസന ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നന്നായി നടത്താന് കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് അരുവിക്കര. എംഎല്എ ഫണ്ട് പൂര്ണമായി ചിലവഴിക്കാന് സാധിച്ചു. മുടങ്ങിക്കിടന്നു എന്നു ഞങ്ങള് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന പല പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കാനായി. എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിൻ്റെ നയത്തിനനുസൃതമായി വികസന ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്ന ഒരു മണ്ഡലം എന്ന നിലയില് അരുവിക്കരയിലെ വോട്ടര്മാര് ഇടതു മുന്നണിക്ക് ഒരിക്കല് കൂടി അവസരം നല്കുമെന്നു തന്നെയാണ് വിശ്വാസം.2021 ല് സിറ്റിങ് എംഎല്എ ശബരീനാഥിനെ തോല്പ്പിച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായി അരുവിക്കര പിടിച്ചെടുത്ത എംഎല്എ എന്ന നിലയില് അഞ്ചു വര്ഷം പൂര്ത്തിയാക്കുമ്പോള് താങ്കളുടെ പ്ലസ് എന്നു കരുതുന്നതെന്താണ്?
1200 കോടി രൂപയിലേറെ വരുന്ന വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മണ്ഡലത്തില് നടപ്പാക്കാനായി എന്നതു തന്നെയാണ് പ്ലസ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് 30 ശതമാനത്തോളം ഊന്നല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രികള്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിര്മിക്കാന് ധാരളം പണം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിന് ആവശ്യമായ പണം വകയിരുത്തുന്നതിനു സാധിച്ചു. വന മേഖലകളില് മനുഷ്യ-വന്യ ജീവി സംഘര്ഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും അവിടുത്തെ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങള്ക്കും ട്രഞ്ചുകള് നിര്മിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ പണം നല്കാനായി. വനിതകള്ക്ക് തൊഴില് പരിശീലനം നല്കി തൊഴില് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിനായി ആവശ്യമായ തുക ചെലഴിച്ചു. എല്ഡിഎഫിനു ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജന പിന്തുണയിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങള് വലിയൊരളവുവരെ പരിഹരിക്കാനായി എന്ന വിശ്വാസമാണുള്ളത്. അത് എല്ഡിഎഫിനനുകൂലമാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ1991 മുതല് ആര്യാനാട് മണ്ഡലം ജി കാര്ത്തികേയനിലൂടെ യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്ത് പിന്നീട് അരുവിക്കരയിലൂടെ അത് 2021 വരെ യുഡിഎഫിനു നിലനിര്ത്താനായ മണ്ഡലമാണ്. ഇപ്പോള് അവിടേക്ക് ഒരു മുന് മന്ത്രിയെ യുഡിഎഫ് നിയോഗിക്കുമ്പോള് അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി എല്ഡിഎഫ് കാണുന്നുണ്ടോ?
91 മുതല് 30 വര്ഷം യുഡിഎഫിൻ്റെ ജന പ്രതിനിധികള് ജയിച്ചു എന്നതു വസ്തുതയാണ്. 1957 മുതലുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല് വലതു പക്ഷത്തിന് 1991 വരെ ആധിപത്യം പുലര്ത്താന് കഴിയാത്ത മണ്ഡലമാണിത്. 1991ല് രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജി കാര്ത്തികേയന് ചെറിയൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തില് മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്തത്. 2021 ല് ഒന്നാം പിണറായി സര്ക്കാര് നടത്തിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. 2016 ല് 91 സീറ്റായിരുന്നത് 2021 ല് 99 സീറ്റായി ഉയര്ന്നു. അങ്ങനെ വര്ധിച്ചതില് ഒരു മണ്ഡലമാണ് അരുവിക്കര. ഒന്നാം പിണറായി സര്ക്കാരിൻ്റെ പ്രവര്ത്തന മികവിൻ്റെ ഫലമായാണ് 2021 ല് അരുവിക്കര മണ്ഡലം എല്ഡിഎഫിന് തിരിച്ചു പിടിക്കാന് കഴിഞ്ഞത്. അതിന് സ്ഥാനാര്ഥി എന്ന നിലയില് ഞാന് ഒരു നിമിത്തമായെന്നേയുള്ളൂ. അഞ്ച് വര്ഷത്തെ പ്രവര്ത്തനം മാതൃകാപരമാണ്.
ശിവകുമാര് ഒരു വെല്ലുവിളിയേ അല്ല? ജി സ്റ്റീഫന്
ഇത് വ്യക്തികള് തമ്മിലുള്ള മത്സരമല്ല. മുന്നണികള് തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. ആശയങ്ങള് തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. ഇത് ആശയങ്ങള് തമ്മിലുള്ള മത്സരമായതു കൊണ്ടു തന്നെ യുഡിഎഫില് നിന്ന് ആരു മത്സരിച്ചാലും അരുവിക്കരയില് പരാജയപ്പെടും. എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിനും എല്ഡിഎഫിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നയത്തിനും അനുകൂലമായിട്ടായിരിക്കും ജനങ്ങള് വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തുക. മത്സരം ഒരിക്കലും വ്യക്തിപരമല്ല.ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയില് അനുഭവപ്പെടുന്ന കടുത്ത ചൂട് രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളിയേക്കാള് കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയര്ത്തുകയല്ലേ?
ഈ ചൂട് എനിക്ക് ഒരു പ്രതികൂല ഘടകമായി തോന്നിയിട്ടില്ല. കടന്നു വന്ന ജീവിത യാഥാര്ഥ്യങ്ങളുമായി നോക്കുമ്പോള് ജീവിതത്തിലുടനീളം ധാരാാളം വെയിലേല്ക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പൊതു പ്രവര്ത്തകനാണ് ഞാന്. തണലില് നിന്നോ അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളില് നിന്നോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനം നടത്തി വന്ന ആളല്ല ഞാന്. വിദ്യാര്ഥി സംഘടനാ കാലഘട്ടം മുതല് സംഘടന ഏല്പ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് കൃത്യമായി നിര്വഹിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്. വേനല് കടുത്തതാണെന്ന കാര്യത്തില് സംശയമില്ലെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ ഇതുവരെ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും സ്ഥാനാര്ഥി പര്യടനങ്ങളെല്ലാം ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉച്ചവരെയുള്ള സമയത്ത് കടുത്ത ചൂടില് പര്യടനം നടത്തുന്നത് മറ്റാളുകള്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. പാര്ട്ടി സ്ഥാനാര്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചശേഷം ഫീല്ഡില് നന്നായി തന്നെയാണ് നില്ക്കുന്നത്. എനിക്ക് കാലാവസ്ഥ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. വോട്ടര്മാര് പറയുന്നത് നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നാണ്. വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ?
പ്രവര്ത്തകര് ധാരാളം വെള്ളം വാങ്ങിത്തരുന്നതു കൊണ്ട് ആ പ്രശ്നമില്ല. ശരിക്കും കുടിക്കുന്നുണ്ട്.
