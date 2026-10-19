ആയുർവേദ ആശുപത്രികളിലെ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ ക്രമക്കേട്: വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ്റെ നിർദേശം; ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ അന്വേഷണ പരമ്പര
പിണറായിയിലെ സർക്കാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് 11.45 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയെന്നും നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ മുൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർക്ക് ഇത്രയും തുകയ്ക്കുള്ള ഓർഡർ നൽകാനുള്ള അധികാരമില്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു
Published : October 19, 2026 at 5:10 PM IST
സി. എസ്. സിദ്ധാര്ത്ഥന്
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ആയുർവേദ ആശുപത്രികളിലെ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ ക്രമക്കേടിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ്റെ നിർദ്ദേശം. ക്രമക്കേട് ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. ഷർമ്മിള മേരി ജോസഫിൻ്റെ ശുപാർശ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് മന്ത്രിയുടെ നിർദേശം. നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ മുൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ പി. ആർ. സജിക്കെതിരെയാണ് അന്വേഷണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയൽ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന് കൈമാറി.
കണ്ണൂർ പിണറായിയിലെ സർക്കാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് 11.45 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയെന്നും നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ മുൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർക്ക് ഇത്രയും തുകയ്ക്കുള്ള ഓർഡർ നൽകാനുള്ള അധികാരമില്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആർട്കോ മുഖേനയാണ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയത്. ഇതുകൂടാതെ മട്ടന്നൂർ, ചാലക്കുടി, വെങ്ങാനൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ചട്ടവിരുദ്ധമായി പർച്ചേസ് നടന്നെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആരോപണങ്ങളും പരാതികളും ധനവകുപ്പ് അന്വേഷിക്കാനാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നിർദേശിച്ചത്. എന്നാൽ, എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വിജിലൻസ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കാനാണ് മന്ത്രി ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടന്ന നിരവധി ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് നിലവിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആയുഷ് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സ്ഥാപനമായ ഔഷധിയിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിലെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ നൽകിയ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് വഴി കൊവിഡ് കാലത്തും അല്ലാതെയും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ നടത്തിയ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും മരുന്നുകളും വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകളിലും വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ 88 മണ്ഡലങ്ങളിലായി ഏകദേശം 250 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് പദ്ധതിയിലെ വൻ അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ വിദഗ്ധ സമിതി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്കെതിരെയുള്ള പ്രോജക്റ്റ് സീറോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജിലൻസ് നടപടികളും മുന്നേറുകയാണ്. സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ ഡ്യൂട്ടി സമയങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസ് നടത്തുന്നതിനും ലാബുകളുമായും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെൻ്ററുകളുമായും ചേർന്ന് നിയമവിരുദ്ധ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനുമെതിരെയും വിജിലൻസ് പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രികളിലേക്കും റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് ഒഫ്താൽമോളജിയിലേക്കുമായി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ 23.82 കോടിയുടെ ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങൾ രോഗികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ പാഴാക്കിയെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരനു റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു. പല ഉപകരണങ്ങളും പെട്ടിപോലും പൊട്ടിക്കാതെയാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. വെൻ്റിലേറ്റർ, ഡയാലിസിസ് മെഷീനുകൾ, എക്സ് റേ മെഷീനുകൾ, മാമോഗ്രാം മെഷീനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഉപയോഗശൂന്യമായത്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വില വരുന്നതുൾപ്പെടെയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷം ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിലെ ക്രമക്കേട് അന്വേഷിച്ച ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. ഷർമ്മിള മേരി ജോസഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. ഇതിലും തുടരന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.