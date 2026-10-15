നെല്ലച്ഛന് കണ്ണീരില് കുതിര്ന്ന യാത്രാമൊഴി; സംസ്കാരം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ
പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.
Published : October 15, 2026 at 4:49 PM IST
വയനാട്: മണ്ണിനെയും നാടൻ വിത്തിനങ്ങളെയും സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹിച്ച വയനാടിന്റെ സ്വന്തം നെല്ലച്ഛൻ പത്മശ്രീ ചെറുവയൽ രാമന് വിട നല്കി നാട്. പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്, സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തി.
പരമ്പരാഗത നെൽക്കൃഷിയുടെ കാവലാളായ ചെറുവയൽ രാമന് വിട നൽകാൻ നൂറുക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കമ്മനയിലെ നവോദയ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയത്. രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച പൊതുദർശനം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ നീണ്ടുനിന്നു. നാടിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്നുമെത്തിയ ജനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട നെല്ലച്ഛന് കണ്ണീരോടെ യാത്രാമൊഴിയേകി.
മന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖ്, എംവി ഗോവിന്ദൻ, മുൻ മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ കമ്മനയിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. ഔദ്യോഗിക കൃത്യതയോടെയും ആദരവോടെയുമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത്. പരമ്പരാഗത നാടൻ നെൽവിത്തുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും അവയുടെ മഹത്വം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നുനൽകുന്നതിലും ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ചെറുവയൽ രാമൻ. മണ്ണിനെയും നെല്ലിനെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപിടിച്ച ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ വിയോഗം വയനാടിന് അപരിഹാര്യമായ നഷ്ടമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
ഇന്നലെയാണ് പത്മശ്രീ ചെറുവയല് രാമന് അന്തരിച്ചത്. വാര്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടര്ന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയില് തുടരവേയാണ് അന്ത്യം. മൃതദേഹം ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയാണ് കമ്മനയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്.
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