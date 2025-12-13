നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിക്കാന് ഇന്ധനം നല്കുന്ന ജയമെന്ന് സതീശന്, സര്ക്കാരിനെതിരായ വിധിയെഴുത്തെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്
ബിജെപിക്ക് ഒരു മേയറെ നല്കിയതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സിപിഎമ്മിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. വരാന് പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് വന് വിജയം നേടുമെന്ന് കെസി വേണുഗോപാല്
Published : December 13, 2025 at 4:47 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന മഹായുദ്ധത്തില് ജയിക്കാന് ഇന്ധനം നല്കുന്നതാണ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യുഡിഎഫിന്റെ ഉജ്ജ്വല ജയമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്.
പഞ്ചായത്തി രാജ് നഗരപാലിക നിയമപ്രകാരം 1995 നു ശേഷം നടന്ന 7 തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് യുഡിഎഫിനുണ്ടായ മഹാജയമാണ് ഇപ്പോഴത്തേത്ത. വലിയ വിജയം യുഡിഎഫിനു സമ്മാനിച്ച കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് യുഡിഎഫിനു കടപ്പാടുണ്ട്. അവരോടു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാന് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ടു വച്ച അജണ്ട ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു.
എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിനെതിരായ യുഡിഎഫിന്റെ കുറ്റപത്രവും യുഡിഎഫിന്റെ പ്രകടന പത്രികയും ജനം ചര്ച്ച ചെയ്തു. എല്ഡിഎഫിനേറ്റത് കനത്ത പരാജയമാണ്. 2020 ല് 580 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് എല്ഡിഎഫിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കില് അത് ഇത്തവണ 345 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്കു താഴ്ന്നു. യുഡിഎഫ് 340 ല് നിന്ന് അത് അഞ്ഞൂറിലേക്കുയര്ത്തി. ഈ വിജയത്തിനു കാരണം ടീം യുഡിഎഫ് ആണ്. ഇപ്പോള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുണ്ടായ യുഡിഎഫ് വിജയങ്ങളുടെ തുടര്ച്ചയാണ്.
സര്ക്കാരിനെ ജനങ്ങള് വെറുക്കുന്നതാണ് എല്ഡിഎഫ് പരാജയത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം. പാര്ലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുവരെ ന്യൂനപക്ഷ വര്ഗീയത പറഞ്ഞ ഇപ്പോള് പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ വര്ഗീയതയാണ്. തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് ബിജെപി ജയിക്കാനുണ്ടായ കാരണം സിപിഎം കളിച്ച ഈ ഭൂരിപക്ഷ വര്ഗീയതയാണ്. സിപിഎമ്മിന്റെ ഈ കളിയുടെ ഗുണഭോക്താവ് 80 കളില് സിപിഎം ആയിരുന്നെങ്കില് ഇന്ന് അത് ബിജെപിയാണ്.
എം എം മണി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ അപമാനിച്ചു. ഇത് കേരളത്തിലെ സിപിഎം നേതാക്കളുടെ മനസിലിരുപ്പാണ്. സിപിഎം നേതാക്കളുടെ വീട്ടില് നിന്നല്ല ജനങ്ങള്ക്ക് സഹായം നല്കുന്നത്, അത് സംസ്ഥാന ഖജനാവില് നിന്നാണ്. തോറ്റിട്ടും തോല്പ്പിച്ച ജനങ്ങളോട് എത്ര അപമര്യാദയായാണ് സിപിഎം പെരുമാറുന്നത് എന്നാണ് ഇതു കാണിക്കുന്നത്. വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന മഹായുദ്ധത്തിന് ഞങ്ങള് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുമ്പോള് അതിനുള്ള ഇന്ധനമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയം. തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപിക്കു ജയിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുകയാണ് സിപിഎം ചെയ്തതെന്നും സതീശന് ആരോപിച്ചു.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ വിധിയെഴുത്ത്- സണ്ണി ജോസഫ്
അതേസമയം, കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് ചരിത്രപരമായ വിജയം സമ്മാനിച്ച വോട്ടർമാർക്ക് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ് നന്ദി അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ വിധിയെഴുത്താണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
പാർട്ടിയുടെ 'മിഷൻ 2025' ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ഫലമാണ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ സണ്ണി ജോസഫ്, വോട്ടർമാരിൽ തങ്ങൾ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചുവെന്നും തുടർന്നും എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ വേണമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചരിത്ര വിജയം നൽകിയ വോട്ടർമാർക്ക് അദ്ദേഹം വീണ്ടും നന്ദി അറിയിച്ചു.
വൈഷ്ണയുടെ പേര് വെട്ടിമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചത് ജനത്തിനറിയാമെന്നും കണ്ണൂരിൽ റിട്ട. അധ്യാപകനെ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ അടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച സംഭവവും സിപിഎമ്മിന്റെ അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഉദാഹരണമാണ്. വാർഡ് വിഭജനത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത അതിജീവിച്ചാണ് ഈ വിജയം നേടിയതെന്നും, പ്രവർത്തകരുടെ ത്യാഗപൂർണമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമാണിതെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.
വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നും തീരദേശത്തോട് കടുത്ത അവഗണനയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ സിപിഎം നേതാക്കൾ പങ്കാളികളാണെന്നും, മന്ത്രിമാരിലേക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യൽ എത്തിയില്ലെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വിമർശിച്ചു. പ്രതികളായവർക്കെതിരെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ അച്ചടക്ക നടപടി പോലുമില്ലെന്ന വിമർശനവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു.
ബിജെപിക്ക് ഒരു മേയറെ നല്കിയതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സിപിഎമ്മിന് അവകാശപ്പെട്ടത്- കെസി വേണുഗോപാല്
ആഹന്തയ്ക്കും അഹങ്കാരത്തിനും ദുര്ഭരണത്തിനും എതിരായ കനത്ത ജനവിധിയാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേതെന്ന് എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെി വേണുഗോപാല് എംപി.
യുഡിഎഫ് തരംഗമാണ് പ്രതിഫലിച്ചത്. ശബരിമല കൊള്ളയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിച്ചു. ശബരിമല കൊള്ള ഉന്നയിക്കുമ്പോള് പുച്ഛിക്കുന്ന നിലപാടായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കും. ബിജെപിയും ഈ വിഷയത്തില് കള്ളക്കളിയായിരുന്നു.
സിപിഎമ്മിന്റെ ഔദാര്യത്തില് ബിജെപി പലയിടത്തും വിജയിച്ചത്. പിഎം ശ്രീയിലും ലേബര്കോഡിലും ദേശീപാത അഴിമതിയിലും കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടായിരുന്നു സിപിഎമ്മിന്റെത്. ആശയദാരിദ്രമാണ് സിപിഎമ്മിന്. അവരുടെ നയങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് സര്ക്കാര് പ്രവര്ത്തിച്ചത്. അത് മോദിയുടെ മുന്നില് കവാത്ത് മറക്കുന്ന ശൈലി പിന്തുടരാനാണ്.
സിപിഎം-ബിജെപി അവിശുദ്ധ കൂട്ടുക്കെട്ട്, സര്ക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധത,ശബരിമല വിഷയം എന്നിവയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തില് പ്രതിഫലിച്ചു. സ്ഥാനാര്ത്ഥി നിര്ണ്ണം മികച്ചതായിരുന്നു. വാര്ഡ് തലത്തിലാണ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി നിര്ണ്ണയം നടന്നത്. അതില് മറ്റു ഇടപെടലുകള് ഉണ്ടായില്ല. അതും വിജയത്തിന്റെ ഒരു ഘടകമാണ്.
സിപിഎമ്മിന്റെ തകര്ച്ചയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ ആകെ തുക. ഇതുവരെ യുഡിഎഫ് വിജയിക്കാതിരുന്ന കൊല്ലം കോര്പ്പറേഷന് വിജയിക്കാന് സാധിച്ചത് വലിയ നേട്ടമാണ്. ജനവികാരം യുഡിഎഫിനൊപ്പമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് കൂടിയാണ് ഫലം. തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് മികച്ച പോരാട്ടം നടത്തി യുഡിഎഫ് നില മെച്ചപ്പെടുത്തി. അവിടെ ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താന് കോണ്ഗ്രസ് ശ്രമിച്ചപ്പോള്, സിപിഎം കോണ്ഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനാണ് നോക്കിയത്.
ബിജെപിക്ക് ഒരു മേയറെ നല്കിയതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സിപിഎമ്മിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. വരാന് പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് വന് വിജയം നേടും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ധാര്ഷ്ട്യത്തിനുള്ള പ്രഹരം കൂടിയാണ് ഫലം. യുഡിഎഫ് എംപിമാരുടെ പാര്ലമെന്റിലെ പ്രവര്ത്തനത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നോക്കിയത്.പരസ്യസംവദാത്തിനുള്ള തന്റെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് സമയവും സ്ഥലവും നിശ്ചയിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കിയെങ്കിലും ഇതുവരെ അദ്ദേഹം അതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കെ സി വേണുഗോപാല് പറഞ്ഞു.
