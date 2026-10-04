പഴങ്ങൾ പഴുക്കാനും ഉണക്കാനും ഇനി കാത്തുനിൽക്കേണ്ട; വേറിട്ട കണ്ടുപിടുത്തവുമായി വിദ്യാർഥികൾ
പഴങ്ങൾ, ഇറച്ചി, മത്സ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ തരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഉണക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ‘ഫാർമർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡ്രൈയിങ്ങ് ആൻഡ് റിപ്പണിങ്ങ് സിസ്റ്റം’ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് അലൻ കൃഷ്ണയും അനന്തു കൃഷ്ണയും.
Published : October 4, 2026 at 5:11 PM IST
മണികണ്ഠൻ എം
പാലക്കാട്: ഏത് സീസണിലും പഴങ്ങൾ പഴുപ്പിക്കാനും ഉണക്കിയെടുക്കാനും കഴിയുന്ന വേറിട്ട കണ്ടുപിടുത്തവുമായി വിദ്യാർഥികൾ. പഴങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഇറച്ചി, മത്സ്യം, പച്ചക്കറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ തരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഉണക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ടിഎച്ച്എസിലെ വിദ്യാർഥികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ‘ഫാർമർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡ്രൈയിങ്ങ് ആൻഡ് റിപ്പണിങ്ങ് സിസ്റ്റം’ എന്നാണ് പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന് വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയ പേര്.
പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളായ അലൻ കൃഷ്ണയും അനന്തു കൃഷ്ണയുമാണ് ഈ സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടിത്തത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. സംസ്ഥാന സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രമേളയിലാണ് സഹപാഠികൾക്കടക്കം അദ്ഭുതമൊരുക്കി ഇത്തരത്തിലൊരു വേറിട്ട ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചത്. അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഇതൊരു പുതിയ കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഉപകരണത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുന്നതിനും നിരവധി പേർ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അവർക്കെല്ലാം ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനരീതികൾ നിർമാതക്കളായ അലനും അനന്തുവും വിശദീകരിച്ചുകൊടുത്തു.
‘ഫാർമർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡ്രൈയിങ്ങ് ആൻഡ് റിപ്പണിങ്ങ് സിസ്റ്റം’
പഴയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിച്ചാണ് ‘ഫാർമർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡ്രൈയിങ്ങ് ആൻഡ് റിപ്പണിങ്ങ് സിസ്റ്റ’ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടന തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് ലെയറുകളായാണ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ നിർമാണ ഘടന. ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലെയറിൽ പഴങ്ങൾ പഴുപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഊഷ്മാവും ചൂടും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടാണ് പഴങ്ങൾ പഴുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. മുകളിലുള്ള രണ്ട് ലെയറുകൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉണക്കുന്നതിനായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
താപം ക്രമീകരിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രവർത്തന രീതിയെന്ന് വിദ്യാർഥിയും ‘ഫാർമർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡ്രൈയിങ്ങ് ആൻഡ് റിപ്പണിങ്ങ് സിസ്റ്റം’ ത്തിൻ്റെ നിർമാതക്കളിൽ ഒരാളുമായ അലൻ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. " ഈ ഉപകരത്തിലൂടെ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഹോർമോൺസ് നഷ്ടപ്പെടാതെ പഴുപ്പിച്ചെടുക്കാം.
നിറത്തിനോ മണത്തിനോ വേഗം പഴുക്കുന്നതിനോ ആയി രാസവസ്തുക്കളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉണക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഓരോ പഴത്തിൻ്റെയും വലുപ്പത്തിനുസരിച്ചാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൈമറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക" അലൻ വ്യക്തമാക്കി.
ആവശ്യമായ അളവിൽ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപകരണം തനിയെ ഓഫ് ആകും. ഉണക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഈർപ്പവും വായുവും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനായി എക്സോസ്റ്റർ സംവിധാനവും ഉപകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നിർമിക്കാനാകുന്നതും കർഷകർക്കും ചെറുകിട സംരംഭകർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകുന്നതുമായ ഒരു സംവിധാനമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അലനും അനന്തുവും ഈ ആശയം വികസിപ്പിച്ചത്.
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കർഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ വിളവുകൾ കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പഴുപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ‘ഫാർമർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡ്രൈയിങ്ങ് ആൻഡ് റിപ്പണിങ്ങ് സിസ്റ്റം’. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ പൊടി, പ്രാണികൾ, പക്ഷിമൃഗാദികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക നിറം, മണം, പോഷകഗുണം എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ദീർഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം. വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം പരമാവധി കുറയ്ക്കാനും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ മികച്ച വില ഉറപ്പാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
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