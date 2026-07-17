ക്യാൻസറിന്റെ ഇരുളിൽ നിന്ന് ഏലത്തിന്റെ പച്ചപ്പിലേക്ക്; മനക്കരുത്ത് കൊണ്ട് ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിച്ച രാജുവിന്റെ വിജയഗാഥ
രക്താര്ബുദത്തിന്റെ കഠിനമായ വേദനകളെയും നീണ്ട കീമോ തെറാപ്പിയുടെ ശാരീരിക ക്ഷീണത്തെയും മനോധൈര്യം കൊണ്ട് മറികടന്ന്, മണ്ണിൽ പൊന്ന് വിളയിക്കുകയാണ് ഇടുക്കിയിലെ ഒരു കർഷകൻ.
Published : July 17, 2026 at 4:35 PM IST
ഇടുക്കി: ജീവിതത്തിൽ ചില പോരാട്ടങ്ങൾ ജയിച്ചാലും ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും അതിന്റെ മുറിവുകൾ ബാക്കിയാകും. എന്നാൽ, ചില മനുഷ്യരുടെ വിജയങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കൽ മാത്രമല്ല, ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ വലിയൊരു വിത്തുപാകൽ കൂടിയാണ്.
രക്താര്ബുദത്തിന്റെ കഠിനമായ വേദനകളെയും നീണ്ട കീമോ തെറാപ്പിയുടെ ശാരീരിക ക്ഷീണത്തെയും മനോധൈര്യം കൊണ്ട് മറികടന്ന്, മണ്ണിൽ പൊന്ന് വിളയിക്കുകയാണ് ഇടുക്കിയിലെ ഒരു കർഷകൻ.
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നെടുങ്കണ്ടം താന്നിമൂട് കാനത്തിൽ രാജു ദിവാകരൻ എന്ന അറുപതുകാരൻ ഇന്ന് ഏലത്തിന്റെ സുഗന്ധത്തിൽ തന്റെ ജീവിതം വീണ്ടും പടുത്തുയർത്തി നാടിനാകെ മാതൃകയാവുകയാണ്.
വേദനയുടെ ദിനങ്ങളും കൃഷിയിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പും
2019-ലാണ് രാജു ദിവാകരന്റെ ജീവിതത്തെ ഉലച്ചുകൊണ്ട് രക്താര്ബുദം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായ കീമോ തെറാപ്പികളും അതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അദ്ദേഹത്തെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. എന്നാൽ, രോഗത്തെ തന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കവർന്നെടുക്കാൻ രാജു അനുവദിച്ചില്ല.
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ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വെറുതെയിരുന്ന് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്നതിന് പകരം, ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ നടക്കാൻ അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത് മണ്ണിലേക്കുള്ള വഴിയായിരുന്നു.
വെറും 50 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഏലം കൃഷി ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ പുനർജന്മത്തിന്റെ തുടക്കം.
വിലക്കുകളെ കാറ്റിൽപ്പറത്തിയ 'സി സോൺ' പരീക്ഷണം
പല കർഷകരും കൃഷിക്ക് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് വിധിെയഴുതിയ, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയുള്ള 'സി സോണിൽ' ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമിയിലായിരുന്നു രാജു തന്റെ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. മറ്റുള്ളവരുടെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം തളർന്നില്ല. ആത്മവിശ്വാസവും ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിരീതികളും കൈമുതലാക്കിയതോടെ ആ പരീക്ഷണം വൻ വിജയമായി മാറി.
"രോഗത്തിന്റെ ഇരുണ്ട ദിനങ്ങളിൽ എന്നെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ മണ്ണാണ്. വേദനകൾ മറക്കാൻ ഞാൻ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെയും നമുക്ക് മറികടക്കാനാകും." — രാജു ദിവാകരൻ പറയുന്നു.
തുടക്കത്തിൽ 50 സെന്റിൽ തുടങ്ങിയ കൃഷി, ഇന്ന് നാലര ഏക്കറിലേക്ക് പടർന്നുപന്തലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ വിജയയാത്രയിൽ നിഴലായി, കരുത്തായി ഭാര്യ സരസ രാജുവും ഒപ്പമുണ്ട്.
വിജയത്തിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയ ജൈവക്കൃഷി
ഉയർന്ന വിളവ് നൽകുന്ന 'ഞള്ളാനി' ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഏലത്തൈകളാണ് രാജു കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ജൈവസൗഹൃദ സമീപനമാണ് ഇവർ തോട്ടത്തിൽ പിന്തുടരുന്നത്. മികച്ച വിളവെടുപ്പിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങളായി രാജു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇവയാണ്:
* പുതയിടൽ (Mulching): മണ്ണിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കൂട്ടാനും കൃത്യമായി പുതയിടുന്നു.
* ഷേഡ് റെഗുലേഷൻ (Shade Regulation): ഏലച്ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ വെളിച്ചവും തണലും കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നു.
* കാറ്റ് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ: ഇടുക്കിയിലെ ശക്തമായ കാറ്റിനെ പ്രതിരോധിച്ച് ചെടികൾ നശിച്ചുപോകാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ.
* കൃത്യമായ ജലസേചനം: വേനൽക്കാലത്തും ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം തുള്ളിനനയിലൂടെ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
* അഴുകൽ രോഗ നിയന്ത്രണം: ഏലകൃഷിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന വില്ലനായ അഴുകൽ രോഗത്തെ ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു.
തോൽവി സമ്മതിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ വിജയഗാഥ
ക്യാൻസറിനെ തോൽപ്പിച്ചത് ആശുപത്രിയിലെ മരുന്നുകൾ മാത്രമല്ല; മണ്ണിനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ സ്നേഹവും കഠിനാധ്വാനവും കൂടിയാണെന്ന് രാജു ദിവാകരൻ തെളിയിക്കുന്നു. രോഗത്തിന്റെ ഇരുണ്ട ദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെ പച്ചപ്പിലേക്ക് നടന്നുകയറിയ ഈ അറുപതുകാരന്റെ ജീവിതം ഇന്ന് നിരവധി അര്ബുദ രോഗികൾക്കും പ്രതിസന്ധിയിലായ കർഷകർക്കും ഒരുപോലെ പ്രചോദനമാണ്.
ഇന്ന് രാജുവിന്റെ തോട്ടത്തിലെ ഏലത്തിന്റെ ഓരോ കതിരിലും നിറയുന്നത് മികച്ച വിളവിന്റെ സുഗന്ധം മാത്രമല്ല, മാരക രോഗത്തോട് പോരാടി ജയിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ കഥ കൂടിയാണ്.