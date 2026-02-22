മരണമുഖത്ത് നിന്നും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു 'ക്യാറ്റ് വാക്ക്'; സുഭാഷ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ!
തളർച്ചയുണ്ടെങ്കിലും, തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ സുഭാഷിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു തിളക്കമുണ്ടായിരുന്നു. താൻ തനിച്ചല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിൻ്റെ തിളക്കം...
എറണാകുളം: സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി ചർച്ചാവിഷയമായ 'സുഭാഷ്' എന്ന പൂച്ച ഒടുവിൽ സുരക്ഷിതനായി തിരിച്ചെത്തി. മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഇടയിലുള്ള നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ആ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശുഭപര്യവസാനമായപ്പോൾ, അത് ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പാഠമായി മാറി.
കൊച്ചി മെട്രോയുടെ കൂറ്റൻ പില്ലറിന് മുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന പൂച്ചയെ സാഹസികമായ ദൗത്യത്തിലൂടെ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ പുനരാരംഭിച്ച ദൗത്യത്തിനൊടുവിൽ, പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ് പൂച്ചയെ വലയിലാക്കി സുരക്ഷിതമായി താഴെയെത്തിച്ചത്. ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ ജീവനുവേണ്ടി ഒരു നാടാകെ പ്രാർഥിച്ച നിമിഷങ്ങൾക്കായിരുന്നു അവിടെ ശുഭപര്യവസാനമായത്. തളർച്ചയുണ്ടെങ്കിലും, തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ സുഭാഷിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു തിളക്കമുണ്ടായിരുന്നു. താൻ തനിച്ചല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിൻ്റെ തിളക്കം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ വാർത്ത പടർന്നതോടെ സുഭാഷ് വെറുമൊരു പൂച്ചയല്ലാതായി മാറി. അതിജീവനത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അടയാളമായി.
സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം
പൂച്ചയെ രക്ഷിക്കാനായി വലിയൊരു സന്നാഹം തന്നെ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. പൂച്ച പില്ലറിന് മുകളിൽ അവശനായി ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് ദൗത്യം ഊർജിതമായത്. വൈകുന്നേരം മെട്രോ സർവീസ് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെച്ച് അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും പൂച്ചയെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉയരത്തിലുള്ള പില്ലറിലേക്ക് ക്രെയിൻ എത്തിച്ച് നടത്തിയ ഈ നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ്, രാത്രി സർവീസ് അവസാനിച്ച ശേഷം 12 മണിയോടെ വീണ്ടും രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഗാന്ധിനഗർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് പില്ലറിന് മുകളിലെത്തി പൂച്ചയെ വലയിലാക്കി പെട്ടിയിലാക്കുകയായിരുന്നു.
'സുഭാഷ്' എന്ന പേരിന് പിന്നിൽ
സമീപത്തെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലെ തൊഴിലാളികളാണ് ഈ പൂച്ചയ്ക്ക് 'സുഭാഷ്' എന്ന് പേരിട്ടത്. പ്രശസ്തമായ 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' എന്ന സിനിമയിൽ ഗുണാ കേവിൽ കുടുങ്ങിയ സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കുന്ന സാഹസികതയെ അനുസ്മരിച്ചാണ് ഈ പേര് നൽകിയതെന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ടോമി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സിനിമയിൽ സുഭാഷ് കുഴിയിലേക്ക് വീണപ്പോൾ, ഇവിടെ പൂച്ച മുകളിലാണ് കുടുങ്ങിയത്. "സുഭാഷേ ഇറങ്ങി വാടാ" എന്ന് താഴെ നിന്ന് ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത് സിനിമയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു.
പൂച്ച എങ്ങനെ മുകളിലെത്തി?
പൂച്ച എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയെന്നതിനെക്കുറിച്ച് പല കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. യാത്രക്കാരൻ്റെ പെട്ടിയിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോയതാണെന്ന വാദം മെട്രോ അധികൃതർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലെ കർശനമായ ലഗേജ് സ്കാനിംഗ് കാരണം പൂച്ചയെ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ കഴിയില്ല. രാത്രി സർവീസ് അവസാനിച്ച ശേഷം ട്രാക്കിലൂടെ നടന്ന് തൂണിൽ എത്തിയതാകാം എന്നാണ് അധികൃതർ കരുതുന്നത്.
ആഘോഷമായി മടക്കം
രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പൂച്ചയെ തോപ്പുംപടിയിലെ മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. പുലർച്ചെ ഒന്നരയായിട്ടും ദൗത്യം കാണാൻ തടിച്ചുകൂടിയ യുവാക്കൾ "സുഭാഷ്... സുഭാഷ്..." എന്ന് ആർത്തുവിളിച്ചാണ് പൂച്ചയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ആഘോഷിച്ചത്. ഒരു ചെറിയ ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ കൊച്ചി നഗരം ഒന്നടങ്കം കൈകോർത്തത് മെട്രോയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ വേറിട്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനമായി മാറി. ഈ സംഭവം കേവലം ഒരു പൂച്ചയുടെ രക്ഷപ്പെടൽ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് സഹജീവികളോടുള്ള കരുണയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അടയാളം കൂടിയാണ്.
