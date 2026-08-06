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പേടിയെ തോൽപ്പിച്ച തെങ്ങുകയറ്റം, കീഴടക്കിയത് പിഎസ്‌സി 12 റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ! ഇത് മുബഷീറിൻ്റെ അതിജീവനഗാഥ

നാളികേരം കൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക ജീവിതം തുടങ്ങിയ ഒരു വയനാട്ടുകാരൻ്റെ കഥയാണ്. ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കഥ.

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Mubashir (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 6, 2026 at 2:55 PM IST

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ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ. പി

കണ്ണൂര്‍: 'നാളികേരത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ എനിക്കൊരു നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട്'. അതെ നാളികേരം കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷം ആണ്. ആരെയും ചതിക്കാറുമില്ലെന്നാണ് പഴമൊഴി. പറഞ്ഞു വരുന്നത് നാളികേരത്തിൻ്റെ കഥയല്ല. നാളികേരം കൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക ജീവിതം തുടങ്ങിയ ഒരു വയനാട്ടുകാരൻ്റെ കഥയാണ്. ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കഥ.

ഉമ്മ റുഖിയയും ഉപ്പ ഇസ്‌മയിലും സഹോദരൻ മഷൂദും അടങ്ങുന്നതാണ് മുബഷീറിൻ്റെ കുടുംബം. സാമ്പത്തികമായി ഏറെ ഏറെ പരാതീനതകൾ നിറഞ്ഞ കുടുംബം. ഉമ്മയുടെ നാടായ വയനാട് പുല്‍പ്പള്ളിയിലായിരുന്നു മുബഷീറിൻ്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. വയനാട്ടിലെ ബികോം ബിരുദ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം 2022 ഇൽ 26-ാം വയസിലാണ് പുല്‍പ്പള്ളിയില്‍ നിന്ന് ഉപ്പയുടെ വീടായ കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിനടുത്ത ചാലോടേക്ക് മുബഷീർ കുടുംബ സമേതം വണ്ടി കയറിയത്. ഉപ്പ ഇസ്‌മയില്‍ ബംഗളുരുവില്‍ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരനും ഉമ്മ റസിയ വീട്ടമ്മയുമാണ്.

സഹോദരന്‍ മഷൂദ് കൂലിപ്പണിക്കാരന്‍. വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളാണ് സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുബഷീറിനെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയത്. അതിനായി കടയിലെ ജോലി ഉൾപ്പടെ വയറിങ് പണി, ചെങ്കല്‍പ്പണി എന്നിങ്ങനെ പല തൊഴിലും ചെയ്യാന്‍ മുബഷീറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഠിന പ്രയത്നം ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടിലധികം പിഎസ്സി ലിസ്റ്റുകളിൽ ആണ്. നിലവിൽ ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭയില്‍ എല്‍ഡി ക്ലാര്‍ക്കായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് മുബഷീർ.

ആദ്യം ഉയരത്തെ കീഴടക്കി; പിന്നെ ജീവിതം കരകയറ്റി

വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലെത്തിയ മുബഷീർ സർക്കാർ ജോലി എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് 2023 ഇൽ ഇരിട്ടിയിലെ പ്രഗതി കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സില്‍ ചേര്‍ന്ന് പിഎസ്സി പരിശീലനം ആരംഭിച്ചത്. മികച്ച പഠന രീതിയായതിനാൽ സാധാരണ ചെയ്ത് വരുന്ന തൊഴിലുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി. സാമ്പത്തികവും ആവശ്യമായി വന്നു. അങ്ങനെയാണ് തെങ്ങുകയറ്റം എന്ന തൊഴിൽ മുബഷീർ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. "ചെറുപ്രായത്തിൽ ഉയരത്തില്‍ കയറിയാൽ കാല്‍മുട്ട് വിറയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവം ആയിരുന്നു എനിക്ക്. ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടും, താഴേക്ക് നോക്കാന്‍ പോലും പേടിയാകും. എന്നാൽ പഠിക്കാൻ പണം വേണം അതിനവൻ ഏത് പ്രതിസന്ധിയും താങ്ങാൻ തയ്യാറായിരുന്നുവെന്ന് മുബഷീർ പറയുന്നു".

ആ പേടിയെ തോൽപ്പിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ടു നീക്കിയപ്പോൾ മുബഷീറിന് മനസിലായി ഏത് കടമ്പയും കടക്കാമെന്ന്. കൂലി കൂടുതല്‍ കിട്ടുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഏറ്റവും വലിയ പേടിയായ ഉയരത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കീഴടക്കണമെന്ന് മുബഷീര്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം പഠനത്തിനായി സമയം കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബ് നോക്കി സ്വയം തെങ്ങുകയറ്റം പഠിച്ചെടുത്തത്. ഇരിട്ടി-മട്ടന്നൂര്‍ മേഖലയിലെ നിരവധി പറമ്പുകളില്‍ തേങ്ങയിടാന്‍ പോയി തുടങ്ങിയ മുബഷീറിന് ഒരു ദിവസത്തെ കൂലിയായി 2,000 രൂപ വരെ ലഭിച്ചു. ആ പണം വീട്ടാവശ്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ് പഠനത്തിനും തുണയാകുമെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് തെങ്ങുകയറ്റം മുറുകെ പിടിച്ചത്.

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യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിന് വഴിത്തിരിവായത് തെങ്ങുകയറ്റമായിരുന്നു മുബഷീർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെ ഒരു സിനിമ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മുബഷീര്‍ പറയുമ്പോള്‍ അതിലുണ്ട് ആ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ആഴം. തെങ്ങുകയറ്റത്തൊഴില്‍ കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുമ്പോള്‍ ക്ഷീണം വരും, ഉറക്കം വരും, 'എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല' എന്ന് തോന്നും. അപ്പോഴെല്ലാം അയാള്‍ മനസില്‍ ഒരു ദൃശ്യം സങ്കല്‍പ്പിക്കും കൈകളില്‍ അപ്പോയിമെൻ്റ് ഓര്‍ഡര്‍ എത്തുന്ന നിമിഷം. അതിനെല്ലാം അപ്പുറം പ്രാഗതിയോട് ഉള്ള തീർത്താൽ തീരാത്ത നന്ദിയും.

ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ്, കമ്പനി ബോര്‍ഡ്, കെഎസ്ആര്‍ടിസി, കെഎസ്എഫ്ഇ, ഖാദി ബോര്‍ഡ് എല്‍ഡിസി, ആയുര്‍വേദ കോളജ് തിയറ്റര്‍ അസിസ്റ്റൻ്റ്, മില്‍മ മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഓര്‍ഗനൈസര്‍, ആംഡ് പൊലീസ് എസ്ഐ, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ്, സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ്, ജനറല്‍ സര്‍വീസ് ഡിവിഷണല്‍ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്നിങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലാണ് മുബഷീറിൻ്റെ പേരുള്ളത്. ആദ്യ ലിസ്റ്റ് ഫയര്‍ഫോഴിലായിരുന്നു. രണ്ടാമത് വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ ജോലിയാണ് ഇപ്പോള്‍ സ്വീകരിച്ചത്. ആ ലിസ്റ്റില്‍ ഒമ്പതാം റാങ്കായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ള മുബഷീറിന് അതില്‍ നിയമനം ലഭിച്ചാല്‍ ആ ജോലിയിലേക്ക് മാറാനാണ് തീരുമാനം.

നഗരസഭയിലെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരൻ

ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വ ഇവി രാമകൃഷ്ണന് മുബഷീറിനെ കുറച്ച് പറയാൻ നൂറ് നാവാണ്. നഗരസഭയെ സംബന്ധിച്ച് മുബഷീർ അഭിമാനം ആണെന്നും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഠിനാധ്വാനം ആർക്കും മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണെന്നും രാമകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ഏത് ജോലിയും മികച്ച ആത്മാർഥതയോടെ ആണ് മുബഷീർ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് നഗരസഭ പിടിഎസ് ഉത്തമനും പറയുന്നു. എട്ടുമാസമായി ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന മുബഷിർ തൻ്റെ 25 വർഷത്തെ ജീവിത കാലയളവിൽ കണ്ട ഒരു മികച്ച ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ ഒരാളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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PSC EXAM
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MUBASHIR CONQUERED PSC 12 RANK LIST
MUBASHIR VA PSC SUCCESS STORY

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