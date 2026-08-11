കേരളം പേര് മാറ്റം, അടുത്ത ഘട്ടം എന്ത്? സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പാസ്പോര്ട്ടും മാറ്റണോ? ആശങ്കകൾക്ക് മറുപടിയുമായി വിദഗ്ധൻ
ലോക്സഭയില് "കേരളം" ബില് പാസായതോടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും പാര്ലമെൻ്ററി നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ് മുൻ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി പി.ഡി.റ്റി ആചാരി.
Published : August 11, 2026 at 4:29 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി : 'കേരള (Kerala)' എന്ന പേര് ഇനി ലോകത്തിന് മുന്നിലും ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും 'കേരളം (Keralam)' എന്ന് തന്നെ എഴുതിച്ചേർക്കപ്പെടാൻ പോകുമ്പോള് സംശയങ്ങള് നിരവധിയാണ്. ഭരണഘടനപരമായും സാങ്കേതികപരമായും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്? ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഒറ്റക്ഷരം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നത് വഴി കേരളം ഒന്നടങ്കം സാക്ഷിയാകുന്നത് വലിയ മാറ്റങ്ങള്ക്ക് തന്നെയാണ്.
'ദി കേരള (ആൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് നെയിം) ബിൽ, 2026' കേന്ദ്രം ലോക്സഭയിൽ പാസാക്കിയതോടെ ഈ ചരിത്രപരമായ മാറ്റത്തിനും വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്കും തുടക്കമിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ 1956 നവംബർ 1-ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും, ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് 'Kerala' എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
ഈ അപാകത പരിഹരിക്കാൻ കേരള നിയമസഭ ഐകകണ്ഠ്യേന പ്രമേയം പാസാക്കി കേന്ദ്രത്തിന് അയച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയില് ബില്ല് പാസാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും പാര്ലമെൻ്ററി നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ് മുൻ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി പി.ഡി.റ്റി ആചാരി.
ഇനിയുള്ള പാർലമെൻ്ററി നടപടിക്രമങ്ങൾ
ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 3 അനുസരിച്ചാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റാനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻ്റിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "ലോക്സഭയില് ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചതോടെ, ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തില് രാജ്യസഭയിലും ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കും. ലോക്സഭയില് ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചാല് പരമാവധി 14 ദിവസത്തിനുള്ളില് രാജ്യസഭയിലും ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കണമെന്നതാണ് ചട്ടം. ഇത്തരം പേര് മാറ്റൽ ബില്ലുകൾ പാസാക്കാൻ പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇരുസഭകളിലും ഹാജരുള്ള അംഗങ്ങളുടെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം മാത്രം മതിയാകും.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടൻ രാജ്യസഭയിലും ബില്ല് പാസാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇരുസഭകളും പാസാക്കിയ ബിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കും. രാഷ്ട്രപതി ഇതിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതോടെ ബിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഒരു നിയമമായി മാറുകയും കേന്ദ്ര ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം വരികയും ചെയ്യും. ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം ഷെഡ്യൂളിലും (സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരുകൾ അടങ്ങിയ പട്ടിക), ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിലും 'കേരള' എന്നതിന് പകരം 'കേരളം' എന്ന് തിരുത്തി എഴുതപ്പെടും" മുൻ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി പിഡിറ്റി ആചാരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
ഭരണഘടനാപരമായ മാറ്റം
ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബില്ല് നിയമമാകുന്നതോടെ, ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും 'Kerala' എന്നതിന് പകരം 'Keralam' എന്ന് തിരുത്തപ്പെടും. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ, പാസ്പോർട്ട്, ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകൾ, ദേശീയ മാപ്പുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകൾ എന്നിവയിലെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് 'Keralam' എന്നായി മാറും.
ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ 22 ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് 'കേരളം' എന്ന് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ ബില്ലിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ ബോർഡുകൾ, സീലുകൾ, ഔദ്യോഗിക ലെറ്റർപാഡുകൾ എന്നിവയെല്ലാം മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്നും ഇത് വലിയ ചെലവേറിയ പ്രക്രിയയായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
പഴയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് മാറ്റേണ്ടി വരുമോ?
ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ 'കേരള' എന്നത് 'കേരളം' എന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലെ വിവരങ്ങൾ തിരുത്തേണ്ടി വരില്ലെന്നും മുൻ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതിക്ക് ശേഷം ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ രേഖകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഇത് ബാധകമാകുക. നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റുമ്പോൾ, ആ തീയതി വരെ നൽകിയിട്ടുള്ള എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് ടു, ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ആധാർ, പാസ്പോർട്ട്, റേഷൻ കാര്ഡ് തുടങ്ങിയ രേഖകളെല്ലാം അതേപടി സാധുവായി തുടരും. മുമ്പ് ഒറീസ എന്നത് ഒഡീഷ എന്നും, പോണ്ടിച്ചേരി എന്നത് പുതുച്ചേരി എന്നും മാറ്റിയപ്പോഴും പഴയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തിരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പഴയ രേഖകൾ നിയമപരമായി എന്നും നിലനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാന പേര് മാറ്റം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഔദ്യോഗികമായി നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പുതിയതായി അപേക്ഷിക്കുന്ന രേഖകളിലും (ഉദാഹരണത്തിന് പുതിയ പാസ്പോർട്ട്, ആധാർ പുതുക്കൽ) മേൽവിലാസത്തിൽ 'Keralam' എന്ന് തനിയെ അച്ചടിച്ചു വരും. യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി, സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്, പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവരുടെ ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ബാക്ക്-എൻഡ് വഴി 'Kerala' എന്നത് 'Keralam' എന്ന് തനിയെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇതിനായി വ്യക്തികൾ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പാസ്പോര്ട്ടില് മാറ്റം വേണോ?
പ്രവാസികളും വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നവരും ഒട്ടും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള നിലവിലെ പാസ്പോർട്ട് മാറ്റേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും വരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. അതിൽ 'സംസ്ഥാനം: Kerala' എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് അസാധുവായി മാറില്ല. കാരണം രാജ്യത്തിന് കീഴിലാണ് പാസ്പോര്ട്ട് വരുന്നത്. ആ പാസ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാലാവധി (എക്സ്പിരി ഡേറ്റ്) തീരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്ത് എവിടെയും തടസ്സമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കോ, നിലവിൽ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കോ പേരുമാറ്റം കാരണം ഒരു വിസാ പ്രശ്നവും നേരിടേണ്ടി വരില്ലെന്നും ആചാരി പ്രതികരിച്ചു.
ഇത്തരം ഭരണപരമായ പേരുമാറ്റങ്ങൾ സർവസാധാരണമാണ്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡാറ്റാബേസുകളിൽ മാറ്റം വരുന്നതോടെ ആഗോള എമിഗ്രേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഇത് സ്വയമേവ തിരിച്ചറിയും. പേരുമാറ്റ ബിൽ പൂർണമായും നിയമമായി വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയ ശേഷം പുതിയതായി പാസ്പോർട്ടിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴോ, നിലവിലുള്ളത് പുതുക്കുമ്പോഴോ മാത്രമായിരിക്കും പുതിയ മാറ്റം ബാധകമാകുക. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം വഴി അഡ്രസ്സ് കോളത്തിൽ 'Kerala' എന്നതിന് പകരം 'Keralam' എന്ന് സ്വയമേവ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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