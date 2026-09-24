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ഗള്‍ഫ് ജോലി വേണ്ടെന്ന് വച്ച് സ്വന്തം മണ്ണിലേക്ക്; ഇത് കൃഷിയുടെ 'ഡോക്‌ടറായി' മാറിയ അഥീൻ ലാലിൻ്റെ വിജയഗാഥ

ദുബായിലെ പ്രമുഖ ലാൻഡ് സ്കേപ്പിങ് കമ്പനിയിലെ മികച്ച ജോലിയും ആകർഷകമായ ശമ്പളവും ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലെ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ അഥീൻ ലാലിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ ചിന്തയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പഠിച്ച ശാസ്ത്രീയ വിദ്യകൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ പ്രയോഗിക്കണം.

YOUTH FARMER ADHEEN LAL KANNUR NURSERY SEEDLINGS PRODUCTION KANNUR ADHEEN LAL AGRICULTURE AT HOME YOUTH FARMER KANNUR
Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 5:22 PM IST

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രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇ.എം

കണ്ണൂര്‍: ഗള്‍ഫ് ജോലിയുടെയോ സർക്കാർ ജോലിയുടെയോ പിന്നാലെ പോകാതെ, പഠിച്ച കൃഷിശാസ്ത്രം സ്വന്തം തോട്ടത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച് വിജയഗാഥ രചിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ കിഴുത്തള്ളി സ്വദേശിയായ ബി.എസ്. അഥീൻ ലാൽ. കൃഷിയിലൂടെ സ്വന്തം ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും നാടിന് വഴികാട്ടിയാവുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ണൂരിലെ ഈ യുവാവിൻ്റെ ജീവിതം പ്രത്യാശ പകരുന്നതാണ്.

അഥീൻ ലാൽ തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ (ETV Bharat)

സ്വപ്‌നങ്ങൾക്ക് വിത്തിട്ട ചെറുപ്പം

കൗമാരപ്രായത്തിൽ തന്നെ കൃഷിയോടുള്ള തീവ്രമായ താല്‍പര്യം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച ആളാണ് കണ്ണൂർ കിഴുത്തള്ളി സ്വദേശിയായ ബി.എസ്. അഥീൻ ലാൽ. വെറുമൊരു വിനോദത്തിനപ്പുറം കൃഷിയെ ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അഥീൻ, തമിഴ്‌നാട് കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടി ഒരു യഥാർഥ 'കൃഷി ഡോക്ടറായി' മാറി. പഠനത്തിനുശേഷം കുടുംബ തോട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ കാർഷിക പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം, നഴ്‌സറി തൈകളുടെ ഉത്പാദനത്തിലും വിപണനത്തിലുമാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചത്.

ദുബായിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം മണ്ണിലേക്ക്

YOUTH FARMER ADHEEN LAL KANNUR NURSERY SEEDLINGS PRODUCTION KANNUR ADHEEN LAL AGRICULTURE AT HOME YOUTH FARMER KANNUR
അഥീൻ ലാൽ തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ (ETV Bharat)

പഠനത്തിന് ശേഷം അഥീനെ തേടിയെത്തിയത് വിദേശത്തെ മികച്ച ജോലി സാധ്യതകളായിരുന്നു. ദുബായിലെ പ്രമുഖ ലാൻഡ് സ്കേപ്പിങ് കമ്പനിയിൽ ഹോർട്ടി കൾച്ചറിസ്റ്റായി രണ്ട് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. എന്നാൽ, വിദേശത്ത് നേടിയ അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും സ്വന്തം നാട്ടിലെ മണ്ണിൽ പ്രയോഗിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ശക്തമായതോടെ ആ ഉയർന്ന ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് അഥീൻ കണ്ണൂരിലേക്ക് മടങ്ങി. സ്വന്തം തോട്ടത്തിൽ കൃഷിയുടെ അനന്തസാധ്യതകൾ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ചെടിയെ എങ്ങനെ കൃത്യമായി പരിപാലിച്ചു വളർത്താമെന്ന് തെളിയിച്ചു തരുന്നു.

'കൃഷിയെപ്പറ്റി പഠിച്ചവർ പലരും ഇപ്പോൾ പി.എസ്‌.സിയുടെ പിറകെയാണ്. ലിസ്‌റ്റിൽ പേര് വരാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ പഠിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിനോടുള്ള താത്‌പ്പര്യം കൊണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രായോഗികമായി ചെയ്‌തു നോക്കുക. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഫാം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാമെന്നും ചെടിയെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണമെന്നും നോക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷിയെപ്പറ്റി പഠിച്ച വിദ്യാർഥി എന്ന നിലയിൽ ഇത് ആനന്ദവും സന്തോഷവും നൽകുന്നു. ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലുമായി നാല് മണിക്കൂറോളം കൃഷിയിടത്തിൽ ചെലവഴിക്കാറുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം കട്ടിങ്ങ്, ബഡിങ്ങ്, ലയറിങ്ങ് എന്നിവയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്', എന്ന് ബിഎസ് അഥീന്‍ ലാല്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറയുന്നു.

YOUTH FARMER ADHEEN LAL KANNUR NURSERY SEEDLINGS PRODUCTION KANNUR ADHEEN LAL AGRICULTURE AT HOME YOUTH FARMER KANNUR
അഥീൻ ലാൽ തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ (ETV Bharat)

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ദിനചര്യയും സസ്യപ്രജനന പരീക്ഷണങ്ങളും

രാവിലെയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലുമായി ദിവസവും നാല് മണിക്കൂറോളമാണ് അഥീൻ തൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത്. നഴ്‌സറി തൈകളുടെ ഉത്പാദനത്തിലും വിപണനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അഥീൻ, ഒരു ചെടിയെ എങ്ങനെ കൃത്യമായി പരിപാലിച്ചു വളർത്താമെന്നതിൻ്റെ മികച്ച മാതൃകയാണ്. കട്ടിങ്, ബഡിങ്, ലെയറിങ്, ഗ്രാഫ്റ്റിങ് തുടങ്ങിയ സസ്യപ്രജനന വിദ്യകൾ പ്രയോഗിച്ച് ചെടികളിൽ ഉത്പാദനവർധനവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സാധാരണക്കാരായ കർഷകർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പകർന്നു നൽകാനും അഥീൻ മുന്നിലുണ്ട്.

YOUTH FARMER ADHEEN LAL KANNUR NURSERY SEEDLINGS PRODUCTION KANNUR ADHEEN LAL AGRICULTURE AT HOME YOUTH FARMER KANNUR
അഥീൻ ലാലിൻ്റെ കൃഷിയിടം (ETV Bharat)

കായ്ക്കാത്ത മരങ്ങൾക്കും ഇനി പരിഹാരമുണ്ട്!

കാലമേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും പുഷ്പിക്കുകയോ കായ്ക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത മാവോ, പ്ലാവോ, മറ്റ് ഫലവൃക്ഷങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പറമ്പിലുണ്ടോ? അവ വെട്ടിമാറ്റാൻ വരട്ടെ! അതിനും അഥീൻ്റെ പക്കൽ കൃത്യമായ പരിഹാരമുണ്ട്. കായ്ക്കാത്ത മരത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുനിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെട്ടുക. നന്നായി കായ്ഫലം തരുന്ന മറ്റ് ചെടികളുടെ കൊമ്പുകൾ അതിൽ ഒട്ടിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് മികച്ച കായ്ഫലം ലഭിച്ചു തുടങ്ങും. നന്നായി കായ്ഫലം തരുന്ന മറ്റ് ചെടികളുടെ കൊമ്പുകൾ ഒട്ടിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഈ സങ്കരരീതി വഴി അവയെ വീണ്ടും കായ്ഫലമുള്ളവയാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അഥീൻ പ്രായോഗികമായി കാണിച്ചുതരുന്നു.

കാർഷിക പുനരുജ്ജീവനത്തിൻ്റെ നാളെകൾ

കാലം മാറിയപ്പോൾ കര്‍ഷകരും കൃഷിഭൂമിയും കുറഞ്ഞ് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. കുടുംബകൃഷിയടങ്ങള്‍ക്കും അടുത്ത ദശകങ്ങളിലായി വന്‍ ഇടിവാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ കാഴ്‌ച ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ആധുനിക ജീവിത സാഹചര്യത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരം കാരണം നമുക്ക് നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് കുടുംബകൃഷിയും വീട്ടു കൃഷിയുമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ കാര്‍ഷിക പൈതൃകവും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത്തരം കൃഷി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

YOUTH FARMER ADHEEN LAL KANNUR NURSERY SEEDLINGS PRODUCTION KANNUR ADHEEN LAL AGRICULTURE AT HOME YOUTH FARMER KANNUR
അഥീൻ ലാൽ തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ (ETV Bharat)

ഗ്രാമീണ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക പൈതൃകം നിലനിർത്താനും അഥീൻ ലാലിനെപ്പോലുള്ള പഠിച്ച യുവാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സർക്കാർ ജോലികൾ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ, പഠിച്ച വിദ്യ സ്വന്തം മണ്ണിൽ പ്രയോഗിച്ച് വിജയഗാഥ രചിക്കുന്ന ഈ 'കൃഷി ഡോക്ടർ' ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയ്ക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ്. കുടുംബകൃഷിയും വീട്ടുകൃഷിയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ അഥീൻ്റെ ഈ കൃഷിപാഠങ്ങൾ വഴികാട്ടിയാകട്ടെ.

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TAGGED:

YOUTH FARMER ADHEEN LAL KANNUR
NURSERY SEEDLINGS PRODUCTION KANNUR
ADHEEN LAL AGRICULTURE AT HOME
YOUTH FARMER KANNUR
KANNUR YOUTH FARMER ADHEEN LAL

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