കള്ള വോട്ട് മുതല്‍ മരണം വരെ, വോട്ടെടുപ്പിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ അനിഷ്‌ട സംഭവങ്ങള്‍...

കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കവേ, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത അനിഷ്‌ട സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച്....

Fake Vote Allegation In Shornur (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 9, 2026 at 1:30 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്നും വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ ഈ വാശിക്കിടയിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അന്തസത്തയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ചില സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. കള്ളവോട്ട് ആരോപണങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള തെരുവ് യുദ്ധങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് ഇന്നും സംസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കവേ, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അനിഷ്‌ട സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കിടയിലും രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും യാദൃശ്ചികമായുണ്ടായ മരണങ്ങളും വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം കുറച്ചെങ്കിലും പോളിങ് ശതമാനത്തിൽ ഇടിവുണ്ടായിട്ടില്ല.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ എൽ.ഡി.എഫ് -യു.ഡി.എഫ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുണ്ടായ കല്ലേറിൽ ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ബൂത്തിന് പുറത്ത് വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണമാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വണ്ടൂരിൽ കോൺഗ്രസ് എം.പിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം തടയുകയും ഗൺമാന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്‌തു. പൊലീസ് ലാത്തിവീശിയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കിയത്.

ഷൊർണൂർ പരുത്തിപ്രയിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നതായി പരാതി നല്‍കി. പരുത്തിപ്ര ബിഎംഎസ്എൽപി സ്കൂളിലെ 169 നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് കള്ളവോട്ട് നടന്നത്. 392 -ാം ക്രമ നമ്പറുള്ള ബി നിഖിലിൻ്റെ വോട്ടാണ് മറ്റാരോ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഉച്ചയോടെ നിഖിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയപ്പോൾ തൻ്റെ വോട്ട് മറ്റാരോ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് പോളിംഗ് ഓഫീസർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ടെൻഡർ വോട്ടിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം എന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പ് നൽകിയതായി വാർഡ് കൗൺസിലർ കെ. കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകുമെന്ന് നിഖിലിൻ്റെ പിതാവ് പ്രതികരിച്ചു. നിഖിലിൻ്റെ കന്നിവോട്ടാണ് മാറ്റാരോ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ കള്ളവോട്ട് ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയ വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി സജീവിന്റെ വോട്ട് പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. ഇതിനുപിന്നാലെ വോട്ട് ചെയ്യാനാകാതെ സജീവ് മടങ്ങി. പരാതി നൽകുമെന്ന് വോട്ടർ പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം, കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ടിഎൻ പ്രതാപന് നേരെ കൈയ്യേറ്റ ശ്രമം ഉണ്ടായി. കണ്ടശാങ്കടവ് കോൺവെൻ്റെ സ്കൂളിലെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലാണ് സംഭവം. ബിജെപിയുടെ ബൂത്ത് ഏജൻ്റ് കൈയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് യുഡിഎഫ് ആരോപിച്ചു. പാലക്കാട് നഗരപരിധിയിലെ ഒരു ബൂത്തിൽ വോട്ടിന് പണം നൽകിയെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് ബി.ജെ.പി - സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്.

മരണം

തൃശൂരിലെ പോളിങ് ബൂത്തിൽ വോട്ടർ കുഴഞ്ഞ് വീണു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കവേ തൃശൂർ വാണിയംപാറയിൽ വോട്ട് ചെയ്‌ത് പുറത്തിറങ്ങിയ വോട്ടർ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. കൊമ്പഴ രാമൻചിറ സ്വദേശി വിനോദ് (ഉണ്ണി ചെക്കൻ - 63) ആണ് മരിച്ചത്. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ബൂത്തിലും വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ വോട്ടർ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെ കനത്ത ചൂടും തിരക്കുമാണ് ഇത്തരം ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. വോട്ടെടുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ട്രൈബൽ സ്കൂളിലെ ബൂത്തിൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം പണിമുടക്കിയത് വോട്ടർമാരെ വലച്ചു. കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിവിപാറ്റ് (VVPAT) യന്ത്രങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് വോട്ടർമാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. പിന്നീട് പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ എത്തിച്ച ശേഷമാണ് വോട്ടെടുപ്പ് പുനരാരംഭിച്ചത്. സംഘർഷസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്ര സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് വഴി ബൂത്തുകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ കമ്മീഷൻ നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പരാതികൾ ലഭിച്ചയിടങ്ങളിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾക്കിടയിലും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ സജീവമായി പങ്കുചേരുന്ന വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിരയാണ് എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരത്തോടെ പോളിങ് ശതമാനം റെക്കോർഡിലെത്തുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ.

