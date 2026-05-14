വ്യതിചലിക്കാത്ത നിലപാടുകൾ, ഉന്നം തെറ്റാതെയുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ; പടനായകനിൽ നിന്ന് അമരക്കാരനിലേക്ക്

സിഎസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭയിലെ 25 വർഷം നീണ്ട പ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിൽ, വി ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലെത്തുന്നത് വ്യക്തമായ നിലപാടുകളോടെ. തിളക്കമുള്ള വിജയമില്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ വനവാസമാണെന്ന് വി ഡി സതീശൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതിന് മറ്റൊരു അർഥം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്നവനാണ് അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ യോഗ്യനെന്ന ആന്തരിക യുക്തിയാണ് ആ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ സതീശൻ മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ഉത്തരവാദിത്തമെല്ലാം തന്നിലേക്ക് ചുരുക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അമരക്കാരനും അയാൾ തന്നെയാണെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡിനും പറയേണ്ടി വന്നു. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും.
നിലപാടുകളുടെ രാജകുമാരൻ
വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എറണാകുളത്തെ നെട്ടൂരിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും പനങ്ങാട് എസ്വി യുപി സ്കൂളിലേക്കു സതീശൻ നടന്നാണു പോയിരുന്നത്. വഴിവക്കിലുള്ള മൂവാണ്ടൻ മാവിൻ തുമ്പത്തുള്ള ഏതു മാങ്ങയും ആദ്യം എറിഞ്ഞിടുന്നത് സതീശനായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് കൃത്യതയും ഉന്നവുമുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ഏറിനും. പൊതു പ്രവർത്തനത്തിലെത്തിയപ്പോഴും സതീശൻ്റെ ഓരോ ഏറിനും കൃത്യമായ ഉന്നമുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും ഉന്നമിട്ടുള്ള നിലപാടുകളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാൻ സതീശൻ തയാറല്ലായിരുന്നു. 'നിലപാടുകളുടെ രാജകുമാരൻ' എന്ന പേരും സതീശന് അണികൾ സമ്മാനിച്ചു. വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ മതേതരത്വ നിലപാടായിരുന്നു സതീശൻ്റെ പ്രധാന മുഖമുദ്ര. മതേതരത്വവും പരിസ്ഥിതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വിശദമായി പഠിച്ചു മനസിലാക്കി പറയാനാണ് സതീശൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. സർക്കാരിനും എൽഡിഎഫിനുമെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ പിണറായി വിജയനെ മുന്നിൽ നിർത്തി ആക്രമിക്കാനും സതീശൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിരുന്നു.
പാരിസ്ഥിതിക ധാർമികതയിലൂന്നിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നിരവധി പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്, ഹരിത എംഎൽഎയെന്ന വിശേഷണം സതീശന് നൽകിയത്. അത് ജനപ്രതിനിധിയെന്ന നിലയിൽ സതീശൻ്റെ കരിയർ ഗ്രാഫ് വലിയ രീതിയിൽ ഉയർത്തി. രാഷ്ട്രീയമായി ജനപ്രീതി കുറഞ്ഞ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വക്താവാകാനും അദ്ദേഹത്തിന് മടിയുണ്ടായില്ല. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ജല സ്വകാര്യവത്കരണത്തിനും തണ്ണീർത്തടങ്ങളിലെ നിർമിതികൾക്കും എതിരായ സമരങ്ങൾക്ക് പ്രാദേശികമായി അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി.
മറ്റു ജില്ലകളിലെ പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളിലും സജീവമായതോടെ നിയമസഭയിൽ 'സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാ'യി അദ്ദേഹത്തിന് മാറാനായി. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും നിയമപ്രശ്നങ്ങളും നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ സതീശനെ അതിനായി നിയോഗിക്കാൻ മുന്നണി നേതൃത്വവും നിർബന്ധിതരായി. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് 2006ൽ കോൺഗ്രസ് ചീഫ് വിപ്പ് പദവി നേടിക്കൊടുത്തു. കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ല്, തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം മുതൽ പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിലെ ജിഎസ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവാദങ്ങൾ വരെയുള്ള സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് പ്രതിപക്ഷനിരയുടെ വാദമുഖം സമർഥമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ സതീശന് സാധിച്ചു. നിയമപരമായ യുക്തിഭദ്രതയിലൂടെ പാരിസ്ഥിതിക ധാർമികതയെന്ന വിഷയം ശക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് സതീശൻ ശ്രമിച്ചത്.
സിപിഎമ്മിൽ കടുത്ത ഉൾപ്പാർട്ടി വിഭാഗീയത നിലനിൽക്കെ, വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കുമായി നടത്തിയ 'ലോട്ടറി സംവാദ'മാണ് സതീശൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വത്തെ വേറൊരു തലത്തിലേക്കുയർത്തിയത്. സാൻ്റിയാഗോ മാർട്ടിനെ പോലുള്ള അന്യസംസ്ഥാന ലോട്ടറി ഉടമകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം ശക്തമായ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ യുഡിഎഫ് നിയോഗിക്കാൻ സതീശനെ മാത്രമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നിയമലംഘനത്തിന് തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിലും സാൻ്റിയാഗോ മാർട്ടിനെപ്പോലുള്ള ലോട്ടറി വിതരണക്കാർക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും നിയമലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ കേന്ദ്രത്തിന് അയയ്ക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനം പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ പരാതികൾ ഫലപ്രദമല്ലെന്നും സതീശൻ വാദിച്ചു. സതീശൻ്റെ വാദങ്ങൾ അക്കാലത്തെ എൽഡിഎഫിൻ്റെ നിലപാടിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചു. അന്യസംസ്ഥാന ലോട്ടറിയുടെ നിരോധനത്തിനും ഇത് കാരണമായി.
മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയനെതിരെ അഗ്രസ്സീവായ നിലപാടുകൾ കൊണ്ടേ കോൺഗ്രസിൽ അണികളെ നിലനിർത്താനാവൂ എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് സതീശനെ കടുത്ത 'പിണറായി വിരുദ്ധ'നാക്കിയത്. എല്ലാ വേദികളിലും സതീശൻ ശക്തിയുക്തം പിണറായിയെ എതിർത്തു. പിണറായിയുടെ ഏകാധിപത്യ പ്രവണത സതീശൻ ഓരോ തവണയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ അണികൾക്കിടയിൽ സതീശൻ്റെ ഗ്രാഫ് കുത്തനെ ഉയരുകയായിരുന്നു. 'പേടിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്' എന്ന ഒരൊറ്റ ഫ്ളക്സ് ബോർഡിലൂടെ കോൺഗ്രസിൽ നട്ടെല്ലുള്ള പുതിയൊരു യോദ്ധാവിനെ അണികൾ കാണുകയായിരുന്നു. യഥാർഥ ഇടതുപക്ഷം തങ്ങളാണെന്ന പ്രസ്താവനയും പിണറായിക്കെതിരെയുള്ള സതീശൻ്റെ യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. ബഹുജനാടിത്തറ വിപുലീകരിക്കാൻ സണ്ണി കപിക്കാടിനെ പോലുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെ മുന്നണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമവും സിപിഎം വിരുദ്ധ സാംസ്കാരിക ധാരയെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളും കോൺഗസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് പരിചിതമുള്ളതായിരുന്നില്ല.ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ സിപിഎം- ബിജെപി ബന്ധം
ആളുകളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ലാഭമുണ്ടാക്കുകയെന്ന സംഘ്പരിവാറിൻ്റെ അതേ വഴിയിലൂടെയാണ് സിപിഎമ്മും യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് സതീശൻ നിരവധി വേദികളിൽ തുറന്നടിച്ചു. വർഗീയതക്കെതിരായ ശക്തമായ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോഴും പെരുന്നയിലും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ വസതിയിലും ഒന്നിലേറെത്തവണ പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിലെന്താണ് കുഴപ്പമെന്നും സതീശൻ ചോദിച്ചു. വോട്ട് ആരുടേയും കൈയിലിരിക്കുന്നതല്ല. ജനങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. എല്ലാവരോടും വോട്ടഭ്യർഥിക്കും. എല്ലാ മതസ്ഥരുമായും സംസാരിക്കും. ഇതിനെ തിണ്ണനിരങ്ങലായാണ് കരുതുന്നതെങ്കിൽ പോകാതിരിക്കാം. ഒരു സമുദായത്തേയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.കേരളത്തിൽ തീപ്പൊരി വീഴാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ കൈകളിലേക്ക് തീപ്പന്തം എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നടപടിയാണ് സിപിഎം ചെയ്യുന്നതെന്ന് സതീശൻ ആരോപിച്ചു. അത് തീക്കൊള്ളി കൊണ്ട് തലചൊറിയുന്നതിന് തുല്യമാണ്. കേരളത്തിൽ സിപിഎമ്മിൻ്റെ അവസാനത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സിപിഎമ്മിൻ്റെ വർഗീയവാദം അവരുടെ അവസാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിരിക്കുമെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞതിനും ശക്തമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചു.
കപടഭക്തി കാണിക്കുന്നവരുടെ അയ്യപ്പ സംഗമവുമായി സഹകരിക്കാനില്ലെന്നും ആ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും സതീശൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കിടയിൽ തന്നെ എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, തൻ്റെ നിലപാടിൽ നിന്നും പിൻമാറാൻ സതീശൻ ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു. യുഡിഎിൻ്റേത് ഉറച്ച മതേതരത്വ തീരുമാനമാണെന്നും അത് കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയ്ക്കും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയ്ക്കുമെതിരാണെന്നും സതീശൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സിപിഎം ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് പ്രീണന നയവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണെന്നും സതീശൻ ആരോപിച്ചു. എൻഎസ്എസിനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുശ്രമവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു.
