ഒടുവിൽ നീതി! തെരുവുനായ ആക്രമണ കേസിൽ 12 വർഷത്തിനുശേഷം വിധി; 52,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം; അന്ന് കടിയേറ്റ വിദ്യാർഥി ഇപ്പോൾ അധ്യാപിക
2014 മാർച്ച് ഒന്നിനാണ് കൊയിലാണ്ടി എസ്എൻഡിപി കോളജിൽ ബിബിഎയ്ക്കു പഠിക്കുകയായിരുന്ന അമൃതപ്രിയയെ റോഡിൽ വച്ച് നായ ആക്രമിച്ചത്. പിന്നീട് നീതിക്കായി പോരാടിയത് 12 വര്ഷം, ഒടുവില് വിധി വരുമ്പോള് അമൃതക്ക് പറയാനുള്ളത്...
Published : September 23, 2026 at 3:15 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: 2014 ൽ കീഴരിയൂരിൽ വിദ്യാർഥിയെ തെരുവുനായ കടിച്ച സംഭവത്തിൽ 12 വർഷത്തിനു ശേഷം നഷ്ട പരിഹാരത്തിന് വിധിയായി. കീഴരിയൂർ പഞ്ചായത്ത് 52,000 രൂപ നൽകാനാണ് ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയും സ്ട്രേ ഡോഗ് വിക്ടിം നഷ്ടപരിഹാര ശുപാർശ കമ്മിറ്റിയും ഉത്തരവിട്ടത്. 2014 മാർച്ച് ഒന്നിനാണ് കൊയിലാണ്ടി എസ്എൻഡിപി കോളജിൽ ബിബിഎയ്ക്കു പഠിക്കുകയായിരുന്ന അമൃതപ്രിയയെ റോഡിൽ വച്ച് നായ ആക്രമിച്ചത്. വലതുകാലിലും ഇടതുകൈയിലും കടിയേറ്റിരുന്നു. ഒരു മാസത്തോളം കോളജിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് 52,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ചത്. അമൃതപ്രിയ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ്.
നീതി ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമെന്ന് അമൃത പ്രിയ
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരതിനോട് അമൃതപ്രിയയും പിതാവ് അനിൽകുമാറും വിശദമായി കാര്യങ്ങള് പങ്കുവച്ചു. 12 വർഷത്തിന് ശേഷം നീതി ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അമൃതപ്രിയ പ്രതികരിച്ചു.
"2014ൽ ഞാൻ കോളജിലേക്കു പോകുമ്പോഴാണ് തെരുവുനായ കടിച്ചത്. റോഡിലൂടെ നടന്നുപോകുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ തെരുവ് നായ കാലിൽ കയറി കടിച്ചു താഴെയിടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കയ്യിലും കടിച്ചു. എന്തോ ധൈര്യത്തിൽ അതിനെ തള്ളിമാറ്റി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആളുകൾ ഒച്ചകേട്ട് ഓടിക്കൂടിയാണ് നായയെ ഓടിച്ചത്. ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകും വഴി രക്തസ്രാവം കാരണം ബോധം പോയിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാണ് ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കിയത്. അന്ന് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയായിരുന്നതിനാൽ പരീക്ഷകളെയും അറ്റൻഡൻസിനെയും ഈ സംഭവം ബാധിച്ചിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയോളം നടക്കാൻ പോലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം ലഭിച്ച ഈ നീതിയിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.
തെരുവ് നായ ശല്യത്തിനെതിരെ എല്ലാവരും നിയമപരമായി മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും പഞ്ചായത്തുകൾ ഇതിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നുമാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് തെരുവുനായയുടെ കടിയേൽക്കുന്നവർക്കു വഴികാട്ടിയാവണം. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിയമപരമായി നീങ്ങിയത്" എന്ന് അമൃതപ്രിയ പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് പിതാവ്
തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റ മകൾക്ക് നീണ്ട വർഷങ്ങളുടെ നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയിലൂടെ അനുകൂല വിധി ലഭിച്ചതിൽ പിതാവ് അനിൽകുമാർ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു. മകളുടെ രണ്ടു കാലിലും കടിയേറ്റിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സ നൽകിയത്. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ മകൾ പേടിച്ച് ബോധരഹിതയായിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് തെരുവ് നായ ശല്യം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് 250-ഓളം ആളുകളുടെ ഒപ്പുകൾ ശേഖരിച്ച് ഓംബുഡ്സ്മാന് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.
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എറണാകുളത്തും പിന്നീട് കോഴിക്കോട്ടും നടന്ന സിറ്റിംഗുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ പാനൽ 52,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ വിധിച്ചത്. പണമെന്നതിനേക്കാൾ, തെരുവ് നായ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്ക് നിയമപരമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും നീതിയും ലഭ്യമാക്കാൻ ഇത്തരം പോരാട്ടങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടും എന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യമെന്ന് അനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു.
ചികിത്സാരേഖകൾ നിർണായകമായി
കടിയേറ്റ സമയത്ത് എടുത്ത ഫോട്ടോകളും ചികിത്സാരേഖകളും കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചതാണ് കേസിൽ നിർണായക തെളിവായത്. കൊവിഡ് കാലത്തെ തടസങ്ങൾക്കും, കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മാറ്റങ്ങൾക്കും ശേഷം ഒടുവിൽ കോഴിക്കോട് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിക്ക് കേസ് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ജഡ്ജി, അഡ്വക്കറ്റ്, ഡോക്ടർമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പാനൽ വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്തി തെളിവുകൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് മകൾക്ക് അനുകൂലമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?
വെള്ളക്കടലാസിൽ സ്വയം തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷയും, ആവശ്യമായ ചികിത്സാ രേഖകളും, പൊലീസ് രേഖകളും സഹിതം അതത് ജില്ലയിലെ ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ തപാൽ മാർഗമോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കടിയേൽക്കുന്നവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ ചുമതലയിലേക്ക് മാറ്റിയതോടെ ജില്ലയിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലേറെ അപേക്ഷകൾ. ഇതിൽ എണ്ണൂറോളം അപേക്ഷകളിൽ മൊഴിയെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇതുവരെ 1.26 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് സിരിജഗൻ കമ്മിറ്റിയാണ് നഷ്ടപരിഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ മുൻപ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചോടെയാണ് ഇത് വികേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. സിരിജഗൻ കമ്മിറ്റി പരിഗണിച്ചിരുന്ന അപേക്ഷകളും ഡി.എൽ.എസ്.എയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പരിശോധനയും തെളിവെടുപ്പും
ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറി, ഡി.എ.ഒ, തദ്ദേശ വകുപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ, അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഓഫീസർ എന്നിവരടങ്ങിയ നാലംഗ സമിതി പരാതിക്കാരനെ ഹിയറിംഗിനു വിളിക്കും. ഇതിനായി വക്കീലിവൻ്റെ സഹായം വേണമെന്നില്ല.
നഷ്ടപരിഹാര തുക നിശ്ചയിക്കൽ
ആഘാതത്തിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും തുക നിശ്ചയിക്കുക. പരിക്കിൻ്റെ ആഴം, ചികിത്സാ ചെലവ്, ജോലിക്ക് ഹാജരാകാൻ സാധിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളിലെ വരുമാന നഷ്ടം, വൈകല്യങ്ങൾ, പരിക്കുമൂലമുള്ള കഠിനമായ വേദന, മാനസികാഘാതം തുടങ്ങിയവ കണക്കാക്കും. നഷ്ടപരിഹാര തുകയ്ക്ക് കൃത്യമായ പരിധി നിയമപരമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനം വഴിയായിരിക്കും നഷ്ടപരിഹാര തുക കൈമാറുക. അംഗീകരിച്ച തുക സംഭവം നടന്ന പരിധിയിലെ പഞ്ചായത്തോ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയോ കോർപറേഷനോ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശം.
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