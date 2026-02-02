ETV Bharat / state

ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച് കുട്ടുകാർ; കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങി പൊലീസ്

ജനുവരി 26 നാണ് ഒൻമ്പതാം ക്ലാസുകാരനെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് കുടുംബം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

Published : February 2, 2026 at 8:48 PM IST

കോട്ടയം: മാടപ്പള്ളിയിൽ ഒൻമ്പതാം ക്ലാസുകാരന് ക്രൂര മർദനം. സമപ്രായക്കാരായ വിദ്യാർഥികളാണ് കുട്ടിയെ മർദിച്ചത്. ഇരയായ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതിയിൽ തൃക്കൊടിത്താനം പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചങ്ങനാശേരി മാടപ്പള്ളി മോസ്കോ കവലയിലാണ് സംഭവം. ജനുവരി 26 നാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരനെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് മർദനത്തിന് കാരണം. മർദന ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. മർദനമേറ്റ കുട്ടിയുടെ മാതാവ് തൃക്കൊടിത്താനം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

പരാതിയിൽ പൊലീസ് നടപടി തുടങ്ങി

സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് ജുവനൈൽ ജസ്‌റ്റിസ് ബോർഡിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കുട്ടികൾക്ക് കൗൺസിലിങ് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും തൃക്കൊടിത്താനം പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

